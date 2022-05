The Forestias by MQDC จัดงาน The Colors of Nature ในรูปแบบ The Magical Forest

นายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ประธานผู้อำนวยการ โครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (The Forestias by MQDC) เปิดเผยว่า โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ ( The Forestias by MQDC) บางนา กม. 7 ในฐานะโครงการเมืองแห่งแรกของโลกที่ออกแบบทุกมิติเพื่อการใช้ชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน เดินหน้าจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขทุกเทศกาล เปิดพื้นที่ เดอะ ฟอเรสเทียส์ จัดกิจกรรมต้อนรับทุกเจนเนอเรชั่น ให้ได้มาใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกัน สอดรับการเป็น Happiness Destination ในเทศกาลต่างๆโดยงาน The Colors of Nature จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-18.00น. จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมสัมผัสสีสันความงามของธรรมชาติ ในรูปแบบของ The Magical Forest ที่จะให้คุณและครอบครัวได้มาเก็บภาพบรรยากาศแห่งความสุขร่วมกัน พร้อมร่วมสนุกกับหลากหลายกิจกรรม workshop อาทิ การทำว่าวและขึ้นเล่นว่าว การทำกังหันลมกระดาษ ปั้นดินเบาหลากสี การทำสวนขวดTerrarium DIYเครื่องประดับเรซิน ระบายสีกระถางต้นไม้ การตกแต่งเทียนหอมธรรมชาติ เป็นต้น พิเศษ! คอนเสิร์ตจาก “ลิปตา” วันที่ 21 พฤษภาคม และ “The Palace” วันที่ 28 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น.