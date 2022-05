สุดยอดมูลค่าแบรนด์องค์กร AOT- ไทยเบฟ ชั้นนำอาเซียน / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

ข้อคิด….

ในยุคนี้ ต่อให้มีข้อมูลสถิติและรูปภาพประกอบ ก็ควรตั้งสติ ตรวจสอบดูว่ามีเหตุผลเชื่อได้แค่ไหน เพราะข่าวปั้น ข่าวปลอม ที่อยู่ให้ส่งต่อกันมีบ่อยๆผมจึงอยากเชิญชวนท่านผู้อ่านมารับรู้โครงการมอบรางวัลหรืองานนี้จัดโดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยใช้เครื่องมือวัดมูลค่าด้วยสูตรการคำนวณ CBS Valuationและผู้ร่วมสร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์บอกว่า ทำโครงการนี้มาเป็นปีที่ 12 แล้ว เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการพัฒนา แบรนด์องค์กร ให้มีความสำเร็จอย่างยั่งยืนของกิจการในระยะยาว และการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ยตัวแปร 3 ปีย้อนหลัง โดยบูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงินและการบัญชี เพื่อคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขอย่างไม่มีความลำเอียงเครื่องมือ CBS Valuation จึงช่วยให้(Brand Equity) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) แต่แฝงอยู่ในมูลค่าองค์กร (Enterprise Value) สามารถคำนวณหามูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นคุณค่าตัวเงินที่จับต้องได้ และสื่อสารสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมธุรกิจและนักลงทุนได้ง่ายปีนี้มีบจ.ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ติดอันดับแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดของแต่ละธุรกิจอุตสาหกรรมรวมได้ 14 บริษัท ได้แก่ที่เป็นดาวเด่นอีกบริษัทคือได้รับรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่อง 5 ปี ได้ขึ้นทำเนียบหอเกียรติยศ (Hall of Fame)ส่วนสุดยอดแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดในระดับอาเซียน จาก 6 ประเทศนั้น อันดับสูงสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือด้วยมูลค่าแบรนด์ 768,051 ล้านบาทขณะที่บริษัทของคนไทยอีกกิจการหนึ่งที่ติดอันดับอาเซียนคือซึ่งไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 2549 ปีนี้มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 357,077 ล้านบาทรายชื่อบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การประเมินว่ามีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดเหล่านี้ น่าจะสรุปได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทที่มีกระบวนการบริหารให้เกิดผลลัพธ์และย่อมส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสมือน(Good Dividends) อีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทที่ได้รับรางวัลมูลค่าแบรนด์สูงสุด 5 ปีติดต่อกัน ขึ้นทำเนียบหอเกียรติยศแล้วทั้ง 13 บริษัท สอดคล้องกับผลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อ 146 บริษัทในปี 2564 ให้เป็น(Thailand Sustainability Investment) เช่น AIS BLA BDMS CPN CENTEL GC GULF INTUCH OSP MINT MTC SABINA SCB SCG TISCO TQM TOAบริษัทเหล่านี้น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี (Good Practice) ในการเป็นมาตรฐานส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นและบริษัทธุรกิจทั่วไปได้เกิดความมุ่งมั่นพัฒนาสู่เส้นทางความยั่งยืน ซิ่งมักจะมีองค์ประกอบของคุณลักษณะเหล่านี้1 ผู้บริหารระดับสูง (Top Executive) มีจุดมุ่งหมาย การบริหารสู่ความเป็นเลิศพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน2 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ไฝ่พัฒนา รักความถูกต้อง เป็นธรรม3 เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดและรู้จักปรับตัวเอง (Change and Adaptation)4 ปรับระบบการบริหารให้ปราดเปรียว (Agility)5 มีการสื่อสารแบรนด์ที่ชัดเจน (Brand Communication)จากองค์ประกอบทั้ง 5 ประการข้างต้น คิดเงินหมุนการขับเคลื่อนกิจการสู่การมีแบรนด์ที่ดีนั้น หากยึดมั่นด้วยแนวทาง ESG ซึ่งเป็นกระแสโลกปัจจุบันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็จะยิ่งสมบูรณ์แบบเพราะทุกวันนี้สังคมอยากคบค้าและสนับสนุนธุรกิจที่นั่นคือมีกลยุทธ์ที่สร้างผลประกอบการที่ดี มีความก้าวหน้าด้านการบริหาร เศรษฐกิจธุรกิจ อย่างถูกต้อง เป็นธรรม(Good Governance) พร้อมกับ(Environmental) และ(Social)