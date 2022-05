ร่วมแก้ปัญหาขยะพลาสติก !! อาดิดาส เปิดตัวรองเท้าวิ่ง 3 ดีไซน์ใหม่ ภายใต้นวัตกรรมรักษ์โลก

อาดิดาส เปิดตัวรองเท้าวิ่ง 3 ดีไซน์ใหม่ 4DFWD x Parley, Made with Nature Ultraboost 22 และ Made with Nature Ultraboost DNA ที่ถูกออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ผ่านการใช้วัสดุรีไซเคิลที่ผสานเข้ากับนวัตกรรมอันล้ำสมัยเพื่อมอบประสิทธิภาพด้านการวิ่งในระดับสูงสุดสำหรับรองเท้าวิ่ง 4DFWD x Parley มาในสีสันที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีของท้องทะเล พร้อมกับความโดดเด่นของวัสดุเส้นใยที่ประกอบด้วย Parley Ocean Plastic ซึ่งได้มาจากการแปรรูปขยะพลาสติกจากบริเวณเกาะต่างๆ ชายหาด และชุมชนริมชายฝั่งมากถึง 81% ส่วนพื้นรองเท้าได้มีการใช้เทคโนโลยี 3D printed technology หรือการพิมพ์แบบ 3 มิติที่มาจากการรวบรวมข้อมูลของนักกีฬามาประมวลผลเพื่อใช้ในการพัฒนาออกแบบพื้นรองเท้าที่ช่วยลดแรงเบรก โดยเปลี่ยนทิศทางการกระแทกเป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เกิดเป็นประสบการณ์ในการวิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในทุกย่างก้าวนอกจากนี้ อาดิดาส ยังได้เปิดตัวรองเท้าวิ่งในตระกูล Ultraboost อีก 2 รุ่นสีสันสดใสโทนขาวชมพู ได้แก่ Made with Nature Ultraboost DNA Made with Nature Ultraboost 22 สวมใส่สบาย เหมาะในการวิ่งออกกำลังกายในทุกวัน และ Made with Nature Ultraboost DNA ที่ดีไซน์มาเพื่อการใช้งานในทุกโอกาสตั้งแต่ออกกำลังกายไปจนถึงเติมเต็มลุคในแต่ละวันโดยรองเท้า 2 รุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอาดิดาสในการช่วยแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ด้วยผลิตรองเท้าที่มาจากวัสดุจากธรรมชาติ วัสดุที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงไลโอเซลล์ หรือเส้นใย cellulosic fibers ที่ได้มาจากป่าไม้ที่ปลูกอย่างยั่งยืน ที่มอบประสิทธิภาพการใช้งานได้ในระดับเดียวกับเส้นใยชนิดอื่นๆ ซึ่งรองเท้าทั้ง Made with Nature Ultraboost 22 และ Made with Nature Ultraboost DNA ก็มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติและวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่กว่า 50% อีกด้วยรองเท้าวิ่ง 4DFWD x Parley วางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในราคา 8,000 บาท ที่ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th, อาดิดาส แอปพลิเคชัน, คาร์นิวาล และแอทมอสส่วน Made with Nature Ultraboost 22 และ Made with Nature Ultraboost DNA วางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในราคา 7,000 บาท ที่ วางจำหน่ายที่ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์