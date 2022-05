ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สปสช - กู๊ด ด็อกเตอร์ ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ด้วยระบบ Telemedicine ผ่านแอปฯ SPRING UP ฟรี

เอสซีบี ดีแบงก์ (SCB DBANK) หน่วยงานด้านดิจิทัลแบงก์กิ้งภายใต้ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ตามแนวทางผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน หรือ เจอ แจก จบ ให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ฟรี ไม่เสียค่าใช่จ่าย ผ่านแอปพลิเคชัน SPRING UP ดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านสุขภาพ มุ่งลดความเสี่ยงและคลายความกังวลใจให้กับผู้ป่วยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ทวีความเข้มข้นโดยมี นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี (ที่ 2 จากซ้าย)เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม (ที่ 2 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Digital Banking (SCB DBANK) ธนาคารไทยพาณิชย์ และ นพ.สุทธิชัย โชคกิจชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (ขวาสุด) บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ร่วมเปิดตัว เมื่อเร็วๆ นี้ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่มีสิทธิการรักษา ได้แก่ สิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิข้าราชการ และสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SPRING UP เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการรักษาด้วยระบบแพทย์ทางไกล โดยจะมีทีมแพทย์คอยให้คำแนะนำผ่านออนไลน์ พร้อมบริการจัดส่งยาตามแพทย์สั่งถึงบ้าน นอกจากนี้ระบบจะติดตามอาการเมื่อครบ 48 ชั่วโมง โดยที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาล1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SPRING UP http://onelink.to/7a4nu92. กดรับสิทธิ์ปรึกษาหมอ ฟรี! 30 วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และทำตามขั้นตอนในการสมัครสมาชิก3. กรอกรายละเอียด และยืนยันตัวตน พนักงานจะติดต่อกลับภายใน 4 ชั่วโมง เพื่อยืนยันสิทธิ์4.เชื่อมต่อสิทธิ์บนแอปพลิเคชัน SPRING UP เพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก สปสช.5. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ สามารถเริ่มปรึกษากับทีมแพทย์จาก กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) โดยกดปุ่ม โครงการ Covid-19 เจอ แจก จบ และเมื่อแพทย์จ่ายยาตามอาการ กดชำระเงิน จากนั้นรอรับยาที่บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช.1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. (ไลน์ไอดี @nhso) หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6