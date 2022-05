ยูอาร์ซี ประเทศไทย รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

(ที่ 3 จากซ้าย)(ที่ 4 จากซ้าย)(ธงขาว-ดาวเขียว) สำหรับโรงงานยูอาร์ซี ประเทศไทย 2 แห่งซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครรางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นและความสำเร็จของยูอาร์ซี ประเทศไทย ที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงงาน และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม เพื่อการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)นายยุทธพงษ์ ศุภศิริสินธุ์ ผู้จัดการโรงงาน 4-6นายบุญญรัตน์ ชูเนตร์ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ และความยั่งยืนนายวัฒน์ธวุฒิ เอื้อภูมิรัตน์ ผู้อำนวยการสายงาน Supply Chain และระบบการผลิตนายวิฑูรย์ เอกพิริยมนต์ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยนายไชโย ไพรสนท์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี 2535 ภายใต้การบริหารงานของ JG Summit Holdings, Inc. (JGS) ซึ่งเป็นบริษัทแม่และดำเนินธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์มาเป็นเวลากว่า 40 ปี สำหรับ ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล (Jack’n Jill) ผู้ผลิตฟันโอ (Fun-O) ครีมโอ (Cream-O) ดิวเบอร์รี่ (Dewberry) โรลเลอร์ โคสเตอร์ (Roller Coaster) ทิวลี่ (Tivoli) โลซาน (Lausanne) ไดนาไมท์ (Dynamite) ลัช (Lush) และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจมา 29 ปี โดยบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในค่านิยมหลักของการดำเนินธุรกิจ คือ “ส่งมอบความสุขให้กับทุกคน ด้วยอาหารที่มีคุณภาพ” หรือ “Delight Everyone with Good Food Choices”