SEAC จับมือ ทูตฟินแลนด์ - Code School Finland พัฒนาครู ดันหลักสูตร Coding สร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้เด็กไทย

เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่าน YourNextU by SEAC สังคมการเรียนรู้คุณภาพ หลักสูตรส่งตรงจากสถาบันระดับโลก พร้อมตอบทุกความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย ร่วมกับสถาบันชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนและพัฒนาทักษะแห่งอนาคต จากประเทศฟินแลนด์ เปิดตัวโครงการนำร่องพัฒนาการสอนของครูด้วยหลักสูตรจาก Code School Finland ใน 12 โรงเรียนต้นแบบระดับแนวหน้าทั่วประเทศไทย นำแม่แบบของระบบการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก มาเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนไทย พัฒนาทักษะรอบด้านให้เด็กไทยตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อเติบโตไปใช้ชีวิตในนิยาม “เก่งในโลกจริง” โดยได้รับเกียรติจากกล่าวต้อนรับคณาจารย์และตัวแทนจาก 12 โรงเรียนต้นแบบกล่าวว่า “ด้วยความท้าทายจากวิกฤติโควิด 19 และกระแสของการปฏิวัติดิจิทัล ที่ส่งผลกระทบและสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงต่อภาคการศึกษา และรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ต้องพลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิง ตลอดจนความกังวลต่ออนาคตของเยาวชนวัยเรียน เราจึงเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการร่วมสร้างมิติใหม่ทางการศึกษาในประเทศไทย ด้วยการประสานร่วมมือระหว่างสถาบัน Code School Finland ประเทศฟินแลนด์ และภาคการศึกษาของไทย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้สามารถถ่ายทอดความรู้พื้นฐานทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนในโรงเรียนไทย ซึ่งเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ด้วยจุดแข็งของฟินแลนด์ในฐานะประเทศซึ่งถือเป็นแม่แบบแห่งความสำเร็จของระบบการศึกษาในระดับโลก กับ Code School Finland สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการเขียนโปรแกรมเป็นอันดับต้นของโลก ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าดีที่สุดในโลก จะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นให้กับเด็กไทย เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและพร้อมในทุกมิติสำหรับโลกแห่งการทำงานในอนาคต”เป็นสถาบันที่สอนเกี่ยวกับทักษะแห่งอนาคตแบบเต็มรูปแบบจากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็น Hard Skills หรือทักษะเชิงเทคนิค และ ‘Soft’ Transversal Skills หรือทักษะจำเป็นที่่นำไปใช้ต่อยอดได้ โดย SEAC คือผู้ได้รับสิทธิ์ในการเปิดคอร์สเรียน Code School Finland ในไทยแต่เพียงผู้เดียว โดยหลักสูตรนี้มีทั้งแบบคอร์สที่นำไปปรับใช้ในโรงเรียน และสำหรับนักเรียนทั่วไปที่สามารถสมัครเรียนได้โดยตรงกับ YourNextU by SEAC โดยจะเริ่มนำร่องใช้ในการเรียนการสอนของ 12 โรงเรียนต้นแบบชั้นนำของไทย อันประกอบด้วย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนซ์, โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย, โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ, โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย, โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยา, โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี, โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร, โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย, โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา, โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 นี้เป็นต้นไป“การพัฒนานักเรียนของเราในวันนี้ให้มีพื้นฐานทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) จะช่วยให้พวกเขามีที่ยืนในโลกอนาคต ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ โดยจุดเริ่มต้นสำคัญคือการปลูกฝังอุปนิสัยที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และมีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง SEAC ยังคงเดินหน้าพัฒนาการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรของ Code School Finland ด้วยการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนไทยทั่วประเทศต่อไป ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการตอกย้ำวิสัยทัศน์ Empowering Lives Through Learning ของซีแอค ที่มุ่งยกระดับศักยภาพคนและองค์กรผ่านการเรียนรู้ และการสร้างอิมแพ็คให้เกิดขึ้นจริง ทั้งในระดับสังคมและระดับประเทศ พร้อมเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายอัพสกิลคนไทยมากกว่า 1 ล้านคน ภายในปี 2568 อีกด้วย” อริญญากล่าวกล่าวว่า “รูปแบบของการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความรู้ด้านวิธีการสอน (Pedagogical Model) ของ Code School Finland ได้รับการพิสูจน์แล้วถึงผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมต่อผู้เรียน ในประเทศสวีเดน สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และอื่นๆ การสร้างทักษะแห่งอนาคต คือ การสอนให้นักเรียนมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้านการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) โดยเข้าใจถึง 3 องค์ประกอบที่สำคัญ คือการเขียนโปรแกรม (Coding) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) รวมไปถึงมีทักษะที่ดีด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ผนวกรวมเข้ากับทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นแห่งอนาคต ทั้งการสร้างความร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา ทักษะการสื่อสารและการคิดอย่างผู้ประกอบการ จะช่วยให้นักเรียนของเราประสบความสำเร็จกับการทำงานในโลกอนาคต”1. ความหลากหลายของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI), วิทยาการหุ่นยนต์(Robotics) รวมไปถึงการเขียนโปรแกรม (Coding) นอกจากนั้น ยังมีการเสริมในเรื่องของทักษะและกรอบความคิดที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในทุกเรื่อง เช่น ทักษะ 4Cs - Creativity, Critical Thinking, Communication และ Collaboration, ทักษะการออกแบบโดยเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง, การพัฒนาซอฟท์แวร์ เป็นต้น2. มีหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกช่วงอายุ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษา3. มีการออกแบบการเรียนการสอนที่โดดเด่น โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน (Project-based) และการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน (Collaborative learning)4. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถของครู/อาจารย์ผ่านการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านวิธีการสอนและการสร้างบทเรียน5. ช่วยผู้สอนให้สามารถสอนหลักสูตรเหล่านี้ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน6. ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการเรียน อาศัยเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต7. หลักสูตรได้รับการประเมินและรับรองจากสถาบันระดับโลก8. มีทีมงานของ SEAC ที่ได้รับการรับรองจาก Code School Finland และมีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา- ระดับเริ่มต้น สำหรับนักเรียนอายุ 9 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน โดยใช้โปรแกรม Scratch เป็นสื่อการสอนหลัก มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้เกิดความเข้าใจแนวคิดและฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สามารถสร้างเรื่องราวที่ตัวละครมีการตอบโต้กัน (Interactive Story) และสร้างเกมส์ในระดับพื้นฐาน (Simple Game) ได้- ระดับกลาง สำหรับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไป ต้องมีความรู้พื้นฐานด้าน Code & Create หรือเทียบเท่า ใช้โปรแกรม Scratch เป็นสื่อการสอนหลัก มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบเกมส์ สามารถสร้างเกมส์เพื่อการเรียนรู้และแอปพลิเคชันโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้– ระดับกลาง สำหรับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป ต้องความรู้พื้นฐาน Code & Create และ Develop & Test หรือเทียบเท่า ใช้โปรแกรม Python เป็นสื่อการสอนหลัก มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้ผู้เรียน เข้าใจความจำเป็นของการแก้ปัญหาในโลกเทคโนโลยี สามารถสร้างโปรแกรมที่มีประโยชน์ใช้งานง่ายและสร้างระบบสั่่งการอัตโนมัติของหุ่นยนต์ได้ด้วยโปรแกรม Pythonทั้งนี้ ในการบริการการเรียนการสอนหลักสูตร Code School Finland ในโรงเรียนไทยต้นแบบทั้ง 12 แห่ง SEAC จะคอยดูแลให้ความช่วยเหลือและโค้ชทีมผู้ฝึกสอนระหว่างการฝึกอบรม และการวางแผนหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยช่วยเหลือครูผู้สอนให้เข้าใจการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ ช่วยเหลือนักเรียนโดยแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับเป็นประจำทุกภาคเรียน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง เพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุดจากการเรียนรู้หลักสูตรสำหรับสถาบันการศึกษาใดที่สนใจหลักสูตร Coding / AI / Robotics แบบครบเครื่อง ทั้งเนื้อหา แบบฝึกหัด เครื่องมือการสอน และการอบรมครูผู้สอน โดย Code School Finland สถาบันพัฒนาทักษะแห่งอนาคตชื่อดัง การันตีคุณภาพหลักสูตรด้วย Award-Winning Pedagogy สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.yournextu.com/code-school-finland-form