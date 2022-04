พันธมิตรระดับโลกเยี่ยมชม "เดอะ ฟอเรสเทียส์" โครงการที่ออกแบบทุกมิติเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี

งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ประกอบด้วย โครงการที่อยู่อาศัย พื้นที่ธุรกิจ โรงแรมบูธีคระดับ6 ดาว คอมมิวนิตี้ แอนด์ แฟมิลี่เซ็นเตอร์ โรงภาพยนตร์สไตล์วินเทจ ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารสำนักงาน และอาคารนวัตกรรมแห่งอนาคต นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับชุ มชน พิพิธภัณฑ์และศูนย์เรียนรู้ ตลอดจนระบบนิเวศของผืนป่ าขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์





สำหรับบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม โครงการคอมมูนิตี้ ดิสทริค และ ธีมโปรเจกต์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและโรงแรม พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘For All Well-Being’



MQDC พัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการมิกซ์ยูสและธีมโปรเจกต์ ภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) มัลเบอร์รี โกรฟ (Mulberry Grove) และเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่ อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน





MQDC ให้การรับประกัน30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุ กโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็ นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ ยม



มิสเตอร์บิลล์ โคน (Mr. Bill Coan) President และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ITEC Entertainment และ นายจิรยศ เทพพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท อินโฟเฟต จำกัด พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ รัตนสิรินทรวุธ Senior Creative Director และโปรดิวเซอร์ ITEC Entertainment นางสาวชรัญญา นุกรณ์นวรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อินโฟเฟต จำกัด นางสาวรมิตา สว่างเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อินโฟเฟต จำกัด เข้าเยี่ยมชมโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ โดย MQDCโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ให้การต้อนรับร่วมกับนายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ประธานผู้อำนวยการ โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ โดย MQDC และนายสุรินทร์ วราชุน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ โดย MQDCทั้งนี้ ITEC Entertainment บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านความบันเทิงระดับโลกและออกแบบ experience จากสหรัฐอเมริกา ผู้ออกแบบประสบการณ์ Entertainment Experience ให้กับดิสนีย์แลนด์ ดิสนีย์ซี และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์ประสบการณ์และสันทนาการที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการสำหรับอินโฟเฟด คือบริษัท E-Sport ของประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในพันธมิตรของ Crown Token (CWT) จากทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล โดยอินโฟเฟตถือเป็นสตาร์ทอัพ E-Sport ชั้นนำของไทยที่มีเทคโนโลยีที่หลากหลายและดำเนินการทั้งทางออนไลน์ (eArena.com) และออฟไลน์ (Thailand E-Sport Area)ส่วน The Forestias - เดอะ ฟอเรสเทียส์ โครงการที่นำเสนอแนวคิดในรูปแบบEnchanted Community District in The Forest ภายใต้คอนเซ็ปต์Imagine Happiness โดยโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการแรกของโลกที่ธรรมชาติ สัตว์ และมนุษย์ จะสามารถอาศัยอยู่รวมกัน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและเอื้อประโยขน์ต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งให้ทุกเจเนอเรชั่นสามารถอยู่และร่วมกันทำกิจกรรมอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน บนวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนโดย THE FORESTIAS จะเป็น “Happy Living Community for Intergeneration” ด้วยการรังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในนัยยะสำคัญเพื่อลดทอนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลก ผ่านการออกแบบที่ใส่ใจในทุกมิติ ทั้งบริบทของธรรมชาติ การผสานนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการวางแผนออกแบบโครงการฯ ที่มีระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัยและยั่งยืน รวมถึงการมอบพื้นที่ สีเขียวขนาดใหญ่ ด้วยการปลูกผืนป่าเพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ให้คืนกลับมาใหม่THE FORESTIAS ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.7 บนพื้นที่243ไร่ รายล้อมด้วยสิ่