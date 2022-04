ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา “SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนาในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 48 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองขับเคลื่อนตลาดทุนไทยก้าวสู่อนาคต ครบทุกมิติ 27 เม.ย. นี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนาภายใต้แนวคิด” ในโอกาสครบรอบการดำเนินงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ฟังปาฐกถาพิเศษโดย ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญภาคตลาดทุน ร่วมฉายภาพและแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยก้าวสู่อนาคต ครอบคลุมมิติธุรกิจและความยั่งยืนที่มุ่งสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนไทยเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน พร้อมชวนรับชมในรูปแบบ virtual conference วันที่ 27 เมษายน 2565 ทาง Facebook และ Youtube SET Thailandดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 47 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินทางผ่านความเปลี่ยนแปลงมาในทุกยุคทุกสมัย และในการก้าวสู่อนาคต ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมรับโอกาสและความท้าทายต่างๆ และมุ่งมั่นเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและการเข้าถึงตลาดทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุน ขับเคลื่อนความยั่งยืนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและสังคมไทย“ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 48 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานสัมมนา “SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต” ภายใต้แนวคิด Make it Work for Future เพื่อสะท้อนถึงการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งจากจุดเริ่มต้น ปัจจุบัน และการก้าวสู่อนาคต ทั้งมิติการดำเนินธุรกิจ และมิติการเป็นต้นแบบด้านความยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมเชื่อมโยงโอกาสทั้งในตลาดทุนปัจจุบันและตลาดทุนอนาคต ตามวิสัยทัศน์พัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”สัมมนา virtual conference “ประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษ “บทบาทตลาดเงิน ตลาดทุน สู่จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย - Towards the Future of Thai Economy” โดย ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองกับ 2 หัวข้อเสวนา “SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต - Wealth Driver for Fruitful Growth” โดย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ดร. ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ Managing Director สถาบันอนาคตไทยศึกษา ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ดำเนินรายการโดย ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯอีกหัวข้อโดย คุณอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณรัตน์วลี อนันตานานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณนุกิจ ชลคุป Chief Manufacturing Officer บมจ. โอสถสภา คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอส พี วี ไอ และนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ คุณธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ดำเนินรายการโดย คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯสัมมนาจัดขึ้นวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.10 น. ผู้สนใจรับชมได้ที่ www.facebook.com/set.or.th หรือ www.youtube.com/setgroupofficial