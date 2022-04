ไอคอนสยาม ผนึกพันธมิตรร่วมสืบสานการเล่นว่าว จัดกิจกรรม “ICONSIAM SUMMER KITE PLAYGROUND”

ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดว่าวแฟนซียักษ์ ว่าวนานาชาติ ว่าวหมึกยักษ์ติดไฟ LED ยาวที่สุดในไทย และสนุกกับลานอนุรักษ์สืบสาน ประดิษฐ์ว่าวด้วยตนเอง พร้อมเรียนรู้เทคนิคการบินว่าวจากผู้เชี่ยวชาญแชมป์การเล่นว่าว ตั้งแต่วันนี้ – 24 เมษายน 2565 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม พร้อมปฏิบัติตามมาตรการ Covid-Free Setting เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยกระดับความสะอาดตามมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA Plus เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการพบนิทรรศการเล่าขานตำนานว่าวไทยให้ได้สัมผัสและเรียนรู้ความเป็นมาของว่าว 4 ภาค ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษมีขนาดใหญ่และได้รับการออกแบบลวดลายบนว่าวโดยศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านการบินว่าวมาให้ได้ชมกัน ได้แก่ซึ่งต้องใช้ไม้ไผ่สีสุกที่มีคุณสมบัติมีสปริงในตัว ส่วนขาว่าว 2 ขาด้านล่าง เรียกว่า ขากบ ซึ่งหลังมีการดึงด้ายจนเป็นตารางจะใช้กระดาษสาปิดทับลงบนโครง และสำหรับว่าวจุฬาที่จะนำมาจัดแสดงนี้ลวดลายบนว่าวออกแบบโดย “เก่ง ธชย” ศิลปินหนุ่มที่หลงใหลในความเป็นไทย มาถ่ายทอดลวดลายของยักษ์อันสื่อถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเก่ง โดยออกแบบด้วยลายพายยักษ์ ลายพิเศษของเก่ง เป็นการนำกราฟฟิกทรงเลขาคณิตที่มีความแข็งแรงผสานเข้ากับความอ่อนช้อยของลายไทยได้อย่างลงตัวโดยมีแขนและขาซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจน รวมถึงลักษณะลายว่าวโดดเด่นไม่เหมือนใคร ด้วยรูปปลาตะเพียนโบราณ ที่มาจากบันทึกหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง ที่ว่า “บ้านเมืองกูอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว” การฝึกทำว่าวพระร่วง จึงถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัย และเป็นที่มาในการออกแบบโดย “อ.ธีรพล เถื่อนแพ” ด้วยการนำแรงบันดาลใจจากงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จ.สุโขทัย ที่มีความงดงามและอลังการ พร้อมแต่งแต้มลวดลายอันมีเอกลักษณ์อย่างลายเครื่องสังคโลก และโบราณสถานลงไปบนว่าว เพื่อให้เห็นความยิ่งใหญ่ของสุโขทัยธานีจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีรูปร่างคล้ายกับว่าวจุฬา แต่บริเวณขากบเป็นรูปเดียวกันกับปีก ส่วนบนของหัวไม้ที่เป็นอกยื่นออกมาเป็นเดือยในลักษณะสี่เหลี่ยมเพื่อใช้สำหรับเสียบที่ทำเสียง โดยเรียกว่าสนู ส่วนตอนล่างมีไม้ขวางสำหรับผูกหาง ซึ่งมีสองหางเพื่อช่วยในการทรงตัวเมื่อลอยขึ้นไปอยู่ในอากาศ ว่าวสองห้องที่นำมาจัดแสดงนี้ออกแบบโดย “ณรงค์ อุไรแข” ครูว่าวภาคอีสานจากบุรีรัมย์ ดีกรีแชมป์ 7 สมัยจากการเดินสายแข่งว่าวทั่วประเทศไทย ผู้ได้รับการขนานนามจากวงการว่าวว่า "ปรมาจารย์แห่งว่าวอีสาน" ซึ่งนำจุดเด่นของจ.บุรีรัมย์ อย่างภาพปราสาทหินพนมรุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แลนด์มาร์ก แห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ออกแบบจึงได้นำจุดเด่นทั้ง 2 สิ่งมาแต่งแต้มบนว่าวสองห้องผสานเข้ากับลวดลายไทยที่มีความลงตัวโดยภาษามลายูเรียกว่า “วาบูแล” มีลักษณะรูปร่างโค้งเหมือนจันทร์เสี้ยว โดยมีไม้ 1 อันที่มีความยาวกว่าเพื่อใช้ผูกยึดติดกับใต้ปีกด้านบน ระหว่างกลางของปีกกับพระจันทร์เสี้ยว มีไม้ดัดเป็นรูปวงกลม แล้วนำกระดาษมาปิดทับลงบนโครง สวยงามด้วยลวดลายอันละเอียดและประณีตในเรื่องของลวดลายดอกไม้ต่างๆ จากการออกแบบของ “นายมูฮำหมัดยากี เจ๊ะแว” รองประธานกลุ่มคนรักว่าวยะลา โดยถูกยกให้เป็นครูว่าวภาคใต้ พร้อมดีกรีผู้ชนะเลิศว่าวสวยงามถ้วยพระราชทานฯชมการแสดงวัฒนธรรมไทย จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นำมาจัดแสดงตามรอบ อาทิ การแสดงกระตั้วแทงเสือ โดยสภาวัฒนธรรมเขตภาษีเจริญ การแสดงหุ่นสายเสมา โดยสภาวัฒนธรรมเขตหลักสี่, การแสดงจับม้านิลมังกร, ประลองดาบไทย, สิงโตนำโชค การแสดงโปงลางอยู่เย็นวิทยาบรรเลง เปิดวงโชว์นางไหรำเพลงแพรวากาฬสินธุ์ โดยสภาวัฒนธรรมเขตตลิ่งชัน การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ โดยสภาวัฒนธรรมเขตพระโขนง การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ/อีสาน โดยสภาวัฒนธรรมเขตห้วยขวางชมการโชว์เล่นว่าว Inflatable Kite Show ว่าวแฟนซีขนาดใหญ่ถึง 30 เมตร จาก Thaitan Kite Team Thailand ทีมนักบินว่าวมืออาชีพ ที่เคยได้รับรางวัลรางวัลที่ 1 จากการแข่งขันว่าวนานาชาติมาแล้ว พร้อมร่วมกิจกรรม Work Shop สอนทำว่าวมือสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจลานเล่นว่าวสำหรับประชาชนทั่วไป และเรียนรู้เทคนิคการเล่นว่าวได้จากผู้เชี่ยวชาญการบินว่าวสายแชมป์จากสมาคมกีฬาว่าวไทย จุฬา-ปักเป้านอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจทุกวันพฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ชวนเพลิดเพลินไปกับการแสดงวัฒนธรรมเล่าขานตำนานว่าวภาคใต้ และพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันศึกจ้าวเวหา จุฬาปะทะปักเป้า รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลจากสมาคมศิษย์เก่าการเรือน สวนดุสิตในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท และรางวัลพิเศษจากไอคอนสยามสำหรับ ผู้ชนะเลิศ ICONSIAM ศึกจ้าวเวหา 2022 ประเภท จุฬา ปะทะ ปักเป้า รับ VIZ COIN พร้อมถ้วยรางวัลจากไอคอนสยาม โดยผู้ชนะได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมพระฤาษีตรีเนตรชมการแสดงว่าวนานาชาติ ที่ได้ทีมบินว่าวจากประเทศเวียดนามมาโชว์การแสดงต้อนรับปีใหม่ไทย พร้อมพบกับการแสดงทางวัฒนธรรมตำนานว่าวภาคกลางและภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็น ว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า ว่าวอีลุ้ม ว่าวอีแพรด ว่าวงู ว่าวพระร่วง วันที่ 13-17 เมษายน :พลาดไม่ได้กับการแสดงวัฒนธรรมตำนานว่าวจุฬา-ปักเป้า และการแสดงวัฒนธรรมเล่าขานตำนานว่าวสองห้อง จากภาคอีสาน โดยสมาคมกีฬาว่าวไทย จุฬา-ปักเป้า นำโดยทีมงานอาจารย์แชมป์ถ้วยพระราชทาน วันที่ 21-24 เมษายนไอคอนสยามขอเชิญร่วมอนุรักษ์สืบสานว่าวไทยมาสนุก ณ ลานความสุขที่ผู้ใหญ่จะได้ย้อนวัย เด็กได้เรียนรู้การละเล่นไทย สัมผัสความสนุกสนานของว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ในยามเย็น ทุกวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ เวลา 16.00 – 20.00 น. ตั้งแต่วันนี้ -24 เมษายน 2565 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สามารถเดินทางมาไอคอนสยามได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยรถไฟฟ้าสายสีทอง และเล่นว่าวได้อย่างมั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด