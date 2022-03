รพ.บำรุงราษฎร์ ติดอันดับหนึ่งใน 150 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก

บำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลของไทยติดอันดับหนึ่งใน 150 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ย้ำศักยภาพด้านการแพทย์ของไทย ช่วยรัฐพลิกฟื้นสู่การเป็น Medical and Wellness Destinationนิตยสาร Newsweek ได้เปิดเผยผลสำรวจโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2565 เมื่อ 2 มีนาคม 2565 โดยได้จัดให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (หรือ World's Best Hospitals 2022 - Thailand) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และยังเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ‘โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565’ (World's Best Hospitals 2022) โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพระหว่างประเทศได้พิจารณาจัดอันดับจากเกณฑ์ที่สำคัญ 3 ด้าน คือ 1) การสำรวจออนไลน์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์, ผู้บริหารโรงพยาบาล, บุคลากรทางการแพทย์ กว่า 80,000 ราย จากโรงพยาบาล 2,200 แห่ง ใน 27 ประเทศ 2) ข้อมูลจากประสบการณ์ผู้ป่วย และ 3) KPI ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล เช่น ข้อมูลคุณภาพการรักษา ความปลอดภัยของผู้ป่วย มาตรการด้านสุขอนามัย และจำนวนแพทย์หรือพยาบาลต่อผู้ป่วย เป็นต้น โดยผลการสำรวจจัดทำโดย Newsweek นิตยสารและเว็บไซต์ข่าวชั้นนำ ร่วมกับ Statista บริษัทสำรวจวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติในระดับโลก โดยมีการสำรวจข้อมูลระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาทั้งนี้ Newsweek ได้กล่าวว่า โรงพยาบาลที่ดีที่สุดระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับในปี 2565 นี้ ถือเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของโลกที่ยืนหยัดเผชิญความท้าทายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งยังสามารถรักษาคุณภาพมาตรฐานชั้นเลิศในการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอดกล่าวในฐานะตัวแทนทีมแพทย์และผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ว่า พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากสำหรับการจัดอันดับที่สำคัญระดับโลกของปี 2565 นี้ และยังเป็นความภาคภูมิใจที่ทำให้ประเทศไทยได้มีชื่อเสียงด้านสาธารณสุขในระดับโลกอีกครั้ง จึงขอมอบคำชื่นชมในระดับโลกครั้งนี้ให้แก่แพทย์ ทันตแพทย์ ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ทุกคน ที่ทุ่มเท เสียสละ และทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริบาลผู้ป่วยเป็นอย่างดีที่สุด และที่สำคัญ ต้องขอขอบคุณผู้ป่วยทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้บำรุงราษฎร์ได้ดูแลสุขภาพตลอดมาการจัดอันดับของ Newsweek ครั้งนี้ นับว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นด้านการแพทย์ของประเทศไทยสู่สายตานานาประเทศ ควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยระยะเวลาที่ผ่านมา บำรุงราษฎร์ยังคงเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในหลายด้าน โดยหนึ่งในนั้นคือโครงการรักษ (RAKxa Wellness) ที่บางกระเจ้า ซึ่งเป็นศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม Fully Integrative Wellness & Medical Retreat แห่งแรกในเอเชียที่รวม Advanced Medical Science และ Holistic Wellness โดยเป็นความร่วมมือกับมั่นคงเคหะการและไมเนอร์ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่ Medical and Wellness Destination ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญอีกประการของประเทศไทย โดยนับจากนี้ หลังจากที่มีการเปิดประเทศแล้ว คาดหวังว่าจะเห็นนักท่องเที่ยวและผู้ป่วยต่างชาติกลับเข้ารับบริการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาลในจำนวนที่มากขึ้น ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของรัฐบาลเพื่อพลิกโฉมการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป*ที่มาข้อมูล: https://www.newsweek.com/worlds-best-hospitals-2022 และhttps://www.newsweek.com/worlds-best-hospitals-2022/thailand