XJTLU คว้ารางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติในโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน

ผู้ตัดสินจากบริษัทต่างๆ ซึ่งรวมถึง IKEA, Google, Rolls Royce และองค์กรอนุรักษ์อย่าง WWF ยกให้ XJTLU เป็นผู้ชนะในการแข่งขันด้านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน ท่ามกลางผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันธุรกิจอื่น ๆ ที่ผ่านเข้ารอบ XJTLU เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวจากประเทศจีนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน ในการนี้ Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) ได้มอบเหรียญทองให้แก่ XJTLU ในพิธีมอบรางวัลประจำปีโครงการริเริ่ม "15 Ways in 15 Weeks" ของ IBSS ซึ่งคว้าชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้ สนับสนุนให้ผู้คนหันมาปฏิบัติในระดับจุลภาคเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมกิจกรรมตลอด 15 สัปดาห์ ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคม 2564 ได้แก่ อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์, การสร้างแหล่งอาหารบนระเบียงหอพัก, สอนถักโครเชต์เพื่อส่งเสริม "แฟชั่นที่ยั่งยืน" แทนที่จะเป็น "แฟชั่นที่มาเร็วไปเร็ว," การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ และการบรรยายเกี่ยวกับการลงทุนอย่างมีจริยธรรมดร. Ellen Touchstone รองคณบดีฝ่ายการศึกษาธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนของ IBSS กล่าวว่า อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่อาคาร IBSS มากกว่า 4,000 คนนำรูปแบบการใช้ชีวิตเหล่านี้มาปรับใช้ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของผู้เข้าร่วมและอาคาร รวมถึงปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วม ผู้จัดงานวางแผนให้โครงการริเริ่มนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง“15 Ways in 15 Weeks ตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมักจะเกิดขึ้นอย่างถาวรหากพวกเขารู้สึกสนุกไปกับมัน แทนที่จะมองว่าเป็นงานที่น่าเบื่อ” เธอกล่าวนักเรียนที่เข้าร่วมรายงานว่าพวกเขายังคงรูปแบบการใช้ชีวิตเช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติในระหว่างเข้าร่วมโครงการHaina Sang นักศึกษาปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินชั้นปีที่ 3 ผู้ช่วยโครงการ ประมาณการว่าการใช้รถยนต์ร่วมกันในหมู่นักศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่ผ่านมา ได้ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าหนึ่งตันรางวัล CSR และโครงการริเริ่มเพื่อความยั่งยืนยอดเยี่ยมนี้ เป็น 1 ใน 9 รางวัลภายในงาน AMBA & BGA Excellence Awards ในปีนี้ โดยมอบให้แก่สถาบันธุรกิจและนักเรียนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านธุรกิจ การศึกษา และสังคมทั้งนี้ AMBA เป็นหน่วยงานที่เป็นกลางในการศึกษาด้านการจัดการระดับสูงกว่าปริญญาตรี ขณะที่ BGA เป็นสมาชิกระดับสากลและหน่วยงานรับรองสถาบันธุรกิจชั้นนำระดับโลกและสถาบันที่มีศักยภาพสูง