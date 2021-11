โครงการ Care the Wild จับมือ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนบ้านใหม่ จ. เชียงราย

จับมือร่วมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยการเพิ่มพื้นที่ป่า นำโดยลงพื้นที่สำรวจการปลูกต้นไม้ ป่าชุมชนบ้านใหม่ จ. เชียงราย โดย PPS สนับสนุนงบประมาณการปลูกบนพื้นที่ป่าแห่งนี้รวม 20 ไร่ ซึ่งทยอยปลูกในปี 2564-2565ทั้งนี้ Care the Wild เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือปลูกไม้ให้ได้ป่าเพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทาง ด้วยกลไกธรรมาภิบาล ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild เป้าหมายต้นไม้ที่ปลูกต้องรอดและเติบโต 100% โดยกว่าหนึ่งปีของการดำเนินโครงการ Care the Wild ร่วมกับพันธมิตร 15 องค์กร ระดมทุนปลูกป่าแล้ว 145 ไร่ ลดก๊าซเรือนกระจก 261,000 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า องค์กรที่สนใจร่วมลดโลกร้อนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com