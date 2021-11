The Forestias by MQDC ส่งมอบความสุขให้ทุกเจเนอเรชั่น ตั้งเป้าเป็นจุดหมายใหม่ของทุกเทศกาล

เปิดเผยว่า โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias by MQDC) บางนา กม. 7 ในฐานะจัดงานฮาโลวีน Float O’Ween ขึ้นเป็นครั้งแรกที่บริเวณ Forest Pavilion พบว่า ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานภายใต้การควบคุมดูแลตามมาตรการรัฐ ในช่วงเวลา 10.00 – 20.00 น. ของวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2564 เต็มทุกรอบ ซึ่งถือเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ภายใต้ที่ต้องการเป็นพื้นที่ในการสร้างความสนุกและส่งมอบความสุขอย่างยั่งยืนให้กับทุกคนในครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยคนหลายเจเนอเรชั่นได้มาทำกิจกรรมร่วมกันโดยงานฮาโลวีน Float O’Ween ที่ผ่านมา ได้เนรมิตที่บริเวณ Forest Pavilion ร้านคาเฟ่และลานกิจกรรม (Event Lawn) ให้กลายเป็นปาร์ตีนฮาโลวีนสุดครื้นเครงที่เป็นไปด้วยภูติผีสุดน่ารัก เหล่าฝักทองยักษ์ และแมงมุมยักษ์ที่รอต้อนรับทุกคนพร้อมให้มาเก็บภาพเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีวงดนตรีสดขับกล่อมเสียงเพลง และซุ้มกิจกรรม ได้แก่ SPIN TO WIN, PUMPKIN TOSS, WITCH’S HAT RING TOSS, และ TRICK OR TREAT ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกและแลกรับของที่ระลึกตลอดทั้งวันเดอะ ฟอเรสเทียส์ จึงมีเป้าหมายที่จะขยายผลความสำเร็จดังกล่าว พร้อมเปิดพื้นที่เดอะ ฟอเรสเทียส์ ในส่วนของบริเวณ Forest Pavilion ร้านคาเฟ่ และลานกิจกรรม (Event Lawn) สำหรับจัดกิจกรรมรับกับทุกเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาส เทศกาลปีใหม่ เทศกาลวันเด็ก เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลแห่งความสุขอื่นๆ เพื่อเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในทุกเทศกาล พร้อมรับความสุขในทุกเจเนอเรชั่นผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias by MQDC) ทั้งนี้จำนวนผู้เข้าชมจะเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ ติดต่อ Call Center 1265 หรือ https://www.facebook.com/mqdcforallwellbeing