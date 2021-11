บางกอกแดนซ์ มุ่งมั่น 31 ปี ใช้ศิลปะการเต้นพัฒนาคน-สังคม

เจาะเบื้องหลัง 31 ปี สถาบันบางกอกแดนซ์ กับความเชื่อที่ว่า ศิลปะการเต้นช่วยพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สถาบันสอนศิลปะการเต้นแห่งแรกในประเทศไทย กับการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ CSTD Thailand๐ จุดเริ่มต้น สถาบันบางกอกแดนซ์ย้อนไป 31 ปีที่แล้ว กับจุดเริ่มต้น สถาบันบางกอกแดนซ์ ที่ก่อตั้งโดย วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ หรือ ครูต้อย ด้วยความรักและความหลงใหลในศิลปะการเต้น ซึ่งต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในขณะนั้นที่จะทำให้ทุกคนยอมรับ แถมยังมีความสวนกระแสอยู่นิดๆ กับกระแสความนิยมหลักในยุคสมัยนั้น แต่ด้วยความมุ่งมั่น ครูต้อยจึงเริ่มออกเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ พร้อมเรียนเต้นทั้งบัลเล่ต์และแจ๊ส จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรเลียในช่วงแรกสถาบันบางกอกแดนซ์ เริ่มเปิดสอนจาก บัลเลต์ แจ๊สแดนซ์ นาฏศิลป์ไทย และค่อยๆ ขยายหลักสูตรไปที่ ยิมนาสติกลีลา บอลรูมลาติน จนถึงปัจจุบันกับ 12 สาขา ที่ครอบคลุมการสอนศิลปะการเต้นทุกช่วงอายุ ทุกระดับความสามารถ ทุกอาชีพ ทั้งรูปแบบตะวันตกและตะวันออก แบบคลาสสิคไปจนถึงสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น บัลเลต์ แจ๊ส แท๊ป คอนเทมโพรารี่ รำไทย ยิมนาสติก ฮิปฮอป ลีลาสฯ ภายใต้การรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนำหลักสูตรจากนานาชาติเข้ามาผสมผสานอีกหลากหลาย อาทิ สถาบัน The Common Wealth Society of Teacher of Dance (C.S.T.D) จากประเทศออสเตรเลีย เพื่อสอนและสอบวัดผลให้นักเรียน ครู นักเต้นสมัครเล่น และนักเต้นมืออาชีพ๐ ไม่ได้สอนแค่ให้เต้นเก่ง แต่มุ่งพัฒนาทั้งกาย จิต สมอง ผ่านศิลปะการเต้นความสุขของนักเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญของการเรียนโดยให้นักเรียนเป็นจุดศูนย์กลาง เราไม่ได้โฟกัสแค่สอนให้เต้นเป็นหรือเต้นเก่งเท่านั้น แต่ยังมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งกาย จิต สมอง อารมณ์ และสังคม ผ่านศิลปะการเต้น เพราะเชื่อว่าแต่ละคนมีการแสดงออกเฉพาะตัวตน การที่นักเรียนมีความสุขและเอนจอยในสิ่งที่ทำอยู่ จะทำให้เค้าดึงตัวตนและศักยภาพของตัวเองออกมาได้ชัดเจนที่สุด๐ จากสถาบันสอนเต้นที่โด่งดังในไทย สู่การเป็นสมาชิก CSTD ในระดับนานาชาติสถาบันบางกอกแดนซ์ ได้รับความไว้วางใจและได้เข้าร่วมสู่การเป็นสมาชิก CSTD ในระดับนานาชาติ โดย CSTD (Commonwealth Society of Teachers of Dancing) เริ่มต้นขึ้นในปี 1998 ในคลาสเรียนเต้นเล็กๆ ของเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยศิลปินนักเต้นชาวเมลเบิร์น Dorothy Gladstone กับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการศิลปะการเต้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค สู่จุดเริ่มต้นของการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับโลก โดยการรวมตัวขององค์กรทางด้านศิลปะการเต้น 2 องค์กร National Examination System และ Victorian Society of Dancing ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อยกระดับและมาตรฐานของวงการเต้นในประเทศออสเตรเลียและทั่วโลก๐ พิชิตใจระดับนานาชาติ จนเป็นจุดเริ่มต้นของ CSTD Thailand Dance Grand Prixการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับระดับนานาชาติมาตรฐานสากลแห่งเดียวในประเทศไทยกว่า 8 ปี ของ CSTD Thailand Dance Grand Prix การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับมาตรฐานสากลแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่ได้รับรางวัลเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันศิลปะการเต้นนานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (CSTD Asia Pacific Dance Competition) ซึ่งมีประเทศสมาชิกมากกว่า 14 ประเทศ โดยการแข่งขัน CSTD Thailand Dance Grand Prix เต็มไปด้วยความหลากหลายรูปแบบการเต้น ไม่ว่าจะเป็น Children Freestyle, Novelty, Classical Ballet, Lyrical, Demi Character, Modern Jazz, Contemporary, National, Tap, Repertoire, Improvisation, Song & Dance และ Hip Hop ภายใต้กฎกติกาการตัดสินของการแข่งขันจาก CSTD ประเทศออสเตรเลีย ที่เคยสร้างความสำเร็จจากการแข่งขัน Theatrical Dance Festival Nationwide มากกว่า 60 ปีในประเทศออสเตรเลีย และ Asia Pacific Dance Competition ในเอเชียแปซิฟิคพบกับการแข่งขัน CSTD Thailand Dance Grand Prix Part 1 - Solos & Championships ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งแรก! ในรูปแบบออนไลน์ การแข่งขันศิลปะการเต้นที่นักเต้นมือสมัครเล่นจนถึงระดับมืออาชีพทั่วประเทศรอคอย ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 และ 6-7 พฤศจิกายน 2564 พบกับ 22 รอบการแสดง จองบัตรได้ที่ 062-441-9442 / LINE Official: CSTD Thailand หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.facebook.com/cstdthailand