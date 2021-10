จุฬาฯ เปิดตัว 18 ผู้นำแห่งอนาคต ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

เปิดเผยว่า งาน “ปิยมหาราชานุสรณ์” ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “จุฬาฯ รับใช้ประชาชน” เราได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งเดือนตุลาคม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 พระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนึ่งในนั้นคือในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคมนี้ เพื่อเปิดตัว 18 ผู้นำแห่งอนาคตชาวจุฬาฯ ที่พร้อมนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่แต่ละคนมีมาร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยและมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับประชาคมโลก ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 เป้าหมาย ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นSDG 1 “โอกาสแห่งชีวิต” : คุณวีรพงศ์ แซ่หาญ นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯSDG 2 “ร่วมใจให้รอดตาย” : คุณพันชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้งโครงการ Food for FightersSDG 3 “นวัตกรรมแห่งชีวิต” : รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และผู้อำนายการโรงพยาบาลจุฬาฯ สภากาชาดไทยSDG 4 “เรียนรู้ไร้ขีดจำกัด” : ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี จุฬาฯSDG 5 “เท่าเทียมอย่างเท่าทัน” : คุณกิตติพัทธ์ ชลารักษ์ พิธีกรมากความสามารถSDG 6 “น้ำสะอาดใส ห่วงใยสังคม” : อ.ดร.เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์ ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศ.อรุณ สรเทศน์ จุฬาฯSDG 7 “พลังงานสะอาด โลกสดใส” : คุณกฤษฎา ตั้งกิจ Co-founder ENRESSDG 8 “เกษตรดี กินดี ชีวิตดี” : คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ CEO กลุ่มบริษัทเบทาโกรSDG 9 “Innovations for Sustainable Society” :รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี จุฬาฯSDG 10 “นำต่ออย่างติดดิน” : คุณชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทยSDG 11 “Chula’s Art for Community” : ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯSDG 12 “วากิวจากพืช มากคุณค่า มากมูลค่า” : คุณนุติ หุตะสิงห The Marble BoosterSDG 13 “สมดุลอากาศ สมดุลสิ่งแวดล้อม” : คุณพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมSDG 13 “สมการลดโลกร้อน” : คุณสมโภชน์ อาหุนัย CEO บมจ.พลังงานบริสุทธิ์SDG 14 “จิ๋วแต่แจ๋ว เพื่อโลกใต้ทะเล” : ด.ช.ปรมิศวร์ แสงมณี นักสาธิตจุฬาฯ เจ้าของรางวัลนวัตกรรมระดับโลกSDG 15 “สิ่งมีชีวิตใหม่ ๆ จากจุฬาฯ เพื่อระบบนิเวศโลก”​ : รศ.ดร.บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯSDG 16 “A Global-Local Stepping Stone” ศ.กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสิทธิมนุษยชน และกฎหมายในยุโรปSDG 17 “เชื่อมจุฬาฯ รับใช้ประชาชน” : คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ