ทช. จับมือ WWF ติดตามและผลักดัน โครงการ Plastic Smart Cities 7 พื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย

เมื่อวานนี้ (19 ตุลาคม 2564) นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบหมายให้ ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย ดร.สุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature International : WWF) นำโดย นายยิ่งยง วิทยานานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และปฏิบัติการ จูเลียต เลอ ฮุย หลิว ผู้จัดการอาวุโสโครงการ No Plastic in Nature วิชญา พฤกษมาศน์ ผู้จัดการโครงการ Plastic Smart Cities ปานรวี มีทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายการจัดการปัญหาขยะพลาสติก และทีมงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าและร่วมผลักดันการดำเนินโครงการ Plastic Smart Cities ใน 7 พื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะได้แก่ เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย และเทศบาลเมืองกันตัง ซึ่งดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 1 ปีเศษ และมีความก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจนอกจากนี้ยังหารือแนวทางการผลักดันการลดขยะพลาสติกในทะเลผ่านนโยบาย Extended Producer Responsibility ( EPR ) และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเลผ่านกรอบความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับโครงการ Plastic Smart Cities เน้นการคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การจัดการตามหลักวิชาการภายใต้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน โรงเรียน ภาคประชาสังคมทุกกลุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งโครงการยังให้ความสำคัญกับการประเมินผลกระทบของพื้นที่ฝังกลบขยะในแต่ละแห่งด้วย