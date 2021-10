ผู้ประกอบการเหมืองรายใหญ่ของโลก (ICMM) ประกาศเป้าหมาย ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050

Credit by ICMMvideos

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา สมาชิกของสภาระหว่างประเทศว่าด้วยการขุดและโลหะ (ICMM)มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 และ 2 สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 หรือเร็วกว่านั้น ตามความทะเยอทะยานของข้อตกลงปารีส คำมั่นสัญญาครั้งสำคัญนี้จัดทำขึ้นในจดหมายเปิดผนึกที่ลงนามโดยซีอีโอของสมาชิกบริษัทของICMM





สมาชิกของ ICMM members ได้ให้คำมั่นที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย net zero สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง หรือ scope one และการปล่อยทางอ้อม หรือ scope two ซึ่งนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของเรา จากแถลงการณ์ในจดหมายเปิดผนึกของ CEO Rohitesh Dhawan ที่ลงนามร่วมกันโดย 28 ผู้บริหารจากธุรกิจเหมืองขนาดใหญ่ของโลกแถลงการณ์นี้เกิดขึ้นก่อน การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนหน้า โดยต้องการแสดงถึงความทะเยอทะยานในด้าน climate action ที่เพิ่มมากขึ้นจากเกือบ 200 ประเทศภาคีของความตกลงปารีสICMM เป็นตัวแทนประมาณหนึ่งในสามของอุตสาหกรรมโลหะและเหมืองแร่ทั่วโลก โดยมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดในภาคส่วนนี้ เช่น Anglo American, BHP, Freeport-McMoRan, Glencore, Rio Tinto และ Vale พวกเขาได้รับแรงกดดันจากนักเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมและผู้ถือหุ้น ให้เกิดการให้คำมั่นต่อเป้าหมาย net zero ซึ่งการให้คำมั่นต่อเป้าหมายนี้เป็นแถลงการณ์ร่วมของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมเหมืองและโลหะของโลก โดยสมาชิก 28 รายในแถลงการณ์นี้ ประกอบกิจการครอบคลุมกว่า 650 เหมือง ใน 50 ประเทศ จะรายงานผลการดำเนินงานของกระบวนการ decarbonise ทุกปี (decarbonise หมายถึงกระบวนการกำจัดเขม่าที่เป็นคาร์บอนเกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยเฉพาะเขม่าคาร์บอนที่สะสมอยู่ในเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์)𝐊𝐨𝐧𝐫𝐚𝐝 𝐯𝐨𝐧 𝐒𝐳𝐜𝐳𝐞𝐩𝐚𝐧𝐬𝐤𝐢 (Managing Director and Partner) แห่ง Boston Consulting Group ได้ให้ความเห็นว่าอุตสาหกรรมเหมืองแร่กำลังเผชิญกับ “𝑑𝑒𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑔𝑒” เพราะว่าที่ภาคธุรกิจนี้จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขณะที่ผลิตแร่โลหะ เช่น นิกเกิล และทองแดง ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ-สังคมคาร์บอนต่ำการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมในอุตสาหกรรมนี้ จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน และลดการใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุก ส่วนเป้าหมายการลดของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ หรือ scope three emissions ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของลูกค้า เช่น การถลุงสินแร่เหล็กให้เป็นเหล็กกล้านั้น กำหนดให้มีการตั้งเป้าหมายภายในปี 2023 หรือสั้นกว่านั้นหากเป็นไปได้ เนื่องจากเทคโนโลยี carbon-free steel นั้นยังไม่ผ่านการพิสูจน์จนเป็นที่ยอมรับที่ผ่านมา ระหว่างปี 2016 - 2018 สมาชิกของ ICMM ซึ่งรวมทั้ง Barrick Gold และ Alcoa ได้รายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ 6%ข้อมูลอ้างอิง