เสถียรธรรมสถาน เปิดตัวโครงการการออกแบบ ‘ถ้ำ’ เพื่ออิสรภาพของอิสรชนคนไม่ถูกล่าม

ปี พ.ศ. 2563 ที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว อันเป็นพื้นฐานของสังคมไปทั่วโลก เสถียรธรรมสถานเผชิญความยากลำบาก หากแต่ไม่ยอมจำนนต่อปัญหาและอุปสรรค ระดมสรรพพลังกายพลังใจของสังฆะนักบวชสตรี ชุมชน กัลยาณมิตร และเหล่าศิษยานุศิษย์ สร้างปรากฏการณ์ ‘เปลี่ยนร้าย’ ให้ ‘กลายดี’ เกิดเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิต ณ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้อันเป็นมรดกธรรมจากที่พลิก ‘วิกฤต’ ให้เป็น ‘โอกาส’ ‘ลำบาก’ แต่ ‘ไม่ยอมจำนน’ จาก ‘ผืนดินร้อนแล้ง’ สู่ ‘แผ่นดินสีเขียว’ เป็น ‘พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์’ ฉุดช่วยให้ชีวิตพบกับอิสรภาพตลอดเวลาเกือบ 2 ปี ที่ยังคงอยู่ในสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งมีผลกับจิตใจผู้คนในระยะยาว เราได้สร้างให้ชีวิตภายในหุบเขาแห่งนี้ ‘พึ่งตัวเองได้’ และ ‘ให้คนอื่นเป็น’ โดยการปลูก ปรุง แปร ปัน เพื่อเปลี่ยนตัวเราอย่างต่อเนื่องและเมื่อเราเปลี่ยน...โลกก็เปลี่ยนวันนี้ ‘หุบเขาโพธิสัตว์’ จึงเป็นบ้านเรา และพร้อมที่จะเป็นแลนด์มาร์กทางจิตวิญญาณแห่งใหม่ของโลก เพื่อส่งเสริมการเป็น ‘มรดกธรรม มรดกโลก’ อันเกิดจากความสำเร็จในการบริหารและพัฒนา ‘มรดกกรรม’ ที่ขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาภาวนากับการอาบป่า อาบใจ และอาบธรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมเรียนรู้จะได้ร่วมตระหนักรู้ในวิถีชีวิตและวิถีธรรมตั้งแต่อรุณรุ่ง มีวิถีชีวิตแห่งการสร้างอิสรชน ดอกไม้ทุกดอกที่หุบเขาโพธิสัตว์เบ่งบานชูช่อไปตามดินน้ำลมไฟ เรามีลมหายใจเดียวกัน ดอกกุหลาบบัลแกเรียและดอกบัวสีน้ำเงิน จึงเป็นโอสถที่ช่วยเยียวยาร่างกายและจิตใจ ผลิตภัณฑ์ในตาราฟาร์มจึงทำให้เรา ‘พึ่งตัวเองได้’ และ ‘ให้คนอื่นเป็น’เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและเปิดกว้างแก่การภาวนากับการอาบป่า อาบใจ และอาบธรรม ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จึงได้ดำริให้สร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการภาวนาอันสัปปายะภายใต้คอนเซ็ปต์ “อาบป่า อาบใจ และ อาบธรรม เป็น ‘ถ้ำ’ เพื่ออิสรภาพของอิสรชนคนไม่ถูกล่าม” โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากกลุ่มศิลปินและสถาปนิกนักออกแบบภายในระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งบางท่านได้เคยฝากผลงานการออกแบบอาคาร ‘ธรรมาศรม’ ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร มาแล้ว‘ถ้ำ’ คือที่อยู่อาศัยเพื่ออิสรภาพของอิสรชนคนไม่ถูกล่าม (ด้วยกิเลส) ใช้ท่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 4× 6 เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางใน 3.6 × 6 เมตร มาทำเป็นฐานรองรับ และมีการออกแบบภายในที่เน้น ‘ความสมดุลของชีวิต’ ท่ามกลางธรรมชาติของหุบเขาโพธิสัตว์ ดังที่ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ริเริ่มได้ดำริไว้ว่า“อยากให้ทุกพื้นที่ของการภาวนาได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ...อย่างเข้าใจธรรมชาติ ด้วยการตื่นรู้และเบิกบานจากวิถีชีวิตของหุบเขาโพธิสัตว์”‘ถ้ำ’ เพื่ออิสรภาพของอิสรชนคนไม่ถูกล่าม ตั้งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขา แมกไม้ สายพระเนตรของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือ สถูปมนตราพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ และแมนดาลา หรือมณฑลของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ขนาดใหญ่อันงดงาม ทั้งยังมีสายน้ำอยู่รายรอบ‘ถ้ำ’ เพื่ออิสรภาพของอิสรชนคนไม่ถูกล่าม ร่วมออกแบบโดยกลุ่มศิลปินสถาปนิกชั้นนำ 15 ท่าน ของประเทศไทย 1. นายไชยรัตน์ ณ บางช้าง ศิลปินและนักออกแบบอิสระ 2. นางสาวปฐมา หรุ่นรักวิทย์ สถาปนิก / กรรมการผู้จัดการ CASE Studio 3. นายไพทยา บัญชากิตติคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ATOM Design Co., Ltd. 4. นายมนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา Principal Architect และ นายเจษฎา เตลัมพุสุทธิ์ Managing Director บริษัท Hypothesis Co., Ltd. 5. นายพงศ์ภัทร เอื้อสังคมเศรษฐ์ และคุณปานดวงใจ รุจจนเวท สถาปนิก บริษัท ANONYM Co., Ltd.6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร / Design Director บริษัท JUNNARCHITECT Co., Ltd. 7. นายพลัช ไพนุพงศ์ กรรมการบริษัท That is ITH Interior Co., Ltd. 8. นายเมษา นพคุณ Managing Director และนายภูมิศักดิ์ เฑียรฆประสิทธิ์ Design Director บริษัท Dot Line Plane Co., Ltd. 9. นายกานต์ ศิวภุชพงษ์ Design director บริษัท Paradigm Shift Design Co., Ltd. 10. นางสาวธัญญา สุวรรณพงศ์ Design Director บริษัท Gensler Co., Ltd.11. นายภฤศธร สกุลไทย Partner / Design director บริษัท PIA Interior Co., Ltd. 12. นางสาวศรุตา เกียรติภาคภูมิ กรรมการผู้จัดการ PiN Metal Art 13. นายศรัณญ อยู่คงดี ศิลปิน / นักออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ 14. นายกรกต อารมย์ดี Creative director บริษัท Korakot International Ltd., 15. นายสมชาย จงแสง ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท DECA ATELIER Co., Ltd.นอกจากนี้ ยังมีผู้สนับสนุนโครงการฯ ได้แก่ สีจรเข้ , Tiffany Décor , Kohler และ Lamptitude รวมทั้ง สนับสนุนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย Room Magazine และ Art4d ทั้งนี้ สามารถติดตามการเปิดตัวโครงการฯ ได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ เสถียรธรรมสถาน และ www.facebook.com/sdsface