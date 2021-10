เผย 12 ซีอีโอเข้าชิงรางวัล SET Awards 2021 ประกาศผล 3 พ.ย. นี้

เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2021 ครั้งที่ 18 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัลคือ กสำหรับบริษัทที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร รวมไปถึงธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และสำหรับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและร่วมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม“ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ส่งผลให้ บจ. ต้องเตรียมพร้อมและปรับกลยุทธ์ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง การจัดงาน SET Awards เพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่นทั้งศักยภาพและคุณภาพ เป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจที่ดี สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพองค์กร พัฒนานวัตกรรม รวมถึงดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) พร้อมกับการสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) ซึ่งสอดคล้องวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนโดยปีนี้จะจัดงานในวันที่ 3 พฤศจิกายนในรูปแบบ Virtual Ceremony สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมี 76 บริษัทและผู้บริหารสูงสุด 12 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายและเข้าชิง SET Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence และ 51 บริษัทในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence” นายภากรกล่าวกล่าวว่า ปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับการจัดแบ่งกลุ่มรางวัลเพื่อเพิ่มโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพ โดยเพิ่มกลุ่มตามช่วงของมูลค่าราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ใน mai เป็น 2 กลุ่ม และเพิ่มกลุ่มย่อยของรางวัล Best Innovative Company Awards และ Deal of the Year Awards ซึ่งได้รับการตอบรับจากบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนเป็นอย่างดี โดยหลายรางวัลมีผู้สมัครเข้าชิงรางวัลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงความสนใจในรางวัล SET Awards ที่เพิ่มขึ้นทุกปีโดย รางวัล CEO Awards มีผู้เข้าชิง 12 ราย ดังนี้1)จิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) (XO)2)นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TQM)3)พจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการผู้จัดการบริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (THIP)4)ดร. วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (MGT)5)สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)6 )สุรชัยเชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS)7) สุรศักดิ์เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (SMPC)8) สุระคณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)9) เสถียรเศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)10) ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE)11) เอกรัตน์แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (TSR)12) เอนกพนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)สำหรับคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2021 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายมารวย ผดุงสิทธิ์ นายเสรี จินตนเสรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางภัทรียา เบญจพลชัย นายธีรนันท์ ศรีหงส์นายภากร ปีตธวัชชัย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ นายกฤษฎา เสกตระกูล และเลขานุการคณะทำงานได้แก่ นายอำนวย จิรมหาโภคารางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ประกอบด้วย 7 รางวัล ได้แก่ 1) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award 2) Best Company Performance Awards 3) Deal of the Year Awards 4) Best Investor Relations Awards 5) Best Innovative Company Awards 6) Best Securities Company Awards 7) Best Asset Management Company Award และประกอบด้วย 3 รางวัล ได้แก่ 1) Best Sustainability Awards 2) Highly Commended in Sustainability Awards และ 3) Rising Star Sustainability Awards นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (SET Awards of Honor)ผู้สนใจติดตามการประกาศผล SET Awards 2021 ในรูปแบบ Virtual Ceremony ที่ www.set.or.th/setawards ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป