ครั้งแรก!! "The Calm of Bangkok" ผลงานจัดสวนของไทย คว้ารางวัลระดับโลกที่ลอนดอน

เมื่อเอ่ยถึงมหกรรมแสดงดอกไม้และจัดสวนแล้ว ไม่มีงานใดจะยิ่งใหญ่เท่ามหกรรมแสดงดอกไม้และจัดสวนที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก ในย่านเชลซี กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งคนอังกฤษและนานาประเทศปักหมุดในปฏิทินที่ต้องมาเช็คอิน มีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 166,500 คน จัดแสดงในวันที่ 21 - 26 กันยายน 2564 ผู้ชมเฝ้ารับเสด็จเจ้าฟ้าหญิงแอนน์และสมาชิกพระราชวงศ์อังกฤษซึ่งมาร่วมงาน ล่าสุดสองหนุ่มสาวสถาปนิกไทยคนรุ่นใหม่และสร้างความฮือฮาและนำชื่อเสียงสู่ประเทศไทยโดยคว้าด้วยผลงานสวนบ้านในเมือง ชื่อว่าที่นำเสนอแง่มุมความวุ่นวายของกรุงเทพแต่แฝงด้วยความสงบงาม เรียบง่าย นับเป็นครั้งแรกของคนไทยบนเวทีระดับโลกท่ามกลางนักจัดสวนจากนานาประเทศเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ความสุนทรีย์ในศิลปะการจัดสวนของอังกฤษทีมีประวัติมายาวนานกว่า 159 ปี จัดโดยมีเว้นว่างการจัดไป 3 ครั้ง คือ ช่วงสงครามโลก 2 ครั้ง และปี 2020 ที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับธีมงานปีนี้คือ Health and Well-Being ยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้วยสวนและพันธุ์พฤกษชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและความงดงามแก่สังคม ย้อนประวัติการจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1862 ในชื่อของ RHS Great Spring Show ที่แขวงเคนซิงตัน ประเทศอังกฤษ จวบจนกระทั่งปี ค.ศ.1888 ได้ย้ายสถานที่จัดงานมายังย่านถนนฟลีต ใจกลางกรุงลอนดอน ต่อมาในปี ค.ศ.1913 ก็ย้ายสถานที่จัดอีกครั้งมายังบริเวณโรงพยาบาลรอยัลในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่แขวงเชลซี กรุงลอนดอน เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลกในชื่อของ อาร์เอชเอส เชลซี ฟลาวเวอร์ โชว์สำหรับงานปีนี้มี 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1.การประกวดสวน ซึ่งมี 6 ประเภท คือ Artisan Garden สวนขนาดเล็ก, Balcony Garden สวนระเบียง, Container Garden สวนกระถาง, Feature Garden สวนตกแต่ง, Sanctuary Garden สวนพักผ่อนขนาดกลาง และ Show Garden สวนขนาดใหญ่ ส่วนที่ 2.แสดงการจัดดอกไม้ และ ส่วนที่ 3.ผลิตภัณฑ์จากสวนt กล่าวว่า “รู้สึกภาคภูมิใจที่ผลงานการจัดสวนของคนไทยได้มาปักธงบนเวทีระดับโลกได้สำเร็จ เราฝ่าด่านการประกวดด้วยผลงานที่มีชื่อว่าหรือซึ่งแนวคิดคอนเซ็ปต์ มาจากการที่เราอยากให้ชาวต่างชาติได้รู้จักกรุงเทพฯ ในอีกมุมหนึ่งที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น คนส่วนใหญ่จะมองกรุงเทพเป็นเมืองที่แสนจะวุ่นวายด้วยกิจกรรมความเคลื่อนไหว ผู้คนจอแจ ร้านค้า สตรีทฟู้ดส์ การจราจรที่คับคั่ง แม้ความประทับใจแรกของผู้มาเยือน อาจจะเป็นเส้นสายของตึกสูงๆ ต่ำๆ ไม่เป็นระเบียบและสีสันที่ชวนตื่นตาตื่นใจแต่อีกด้านหนึ่งของกรุงเทพฯ มีความน่าอยู่ มุมเรียบง่ายและผ่อนคลายซ่อนอยู่ แฝงไว้ด้วยความงดงามทางวัฒนธรรม ให้สัมผัสได้ถึงสุนทรียะของความสุขสงบ จึงได้นำเสนอแนวคิดนี้ผ่านการออกแบบสวนในสไตล์ Minimal Modern ซึ่งเป็นสไตล์การจัดสวนที่ลดทอนรายละเอียด เน้นสัดส่วนและองค์ประกอบที่เรียบง่ายแต่คมชัด ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับดีไซน์ทันสมัย เน้นความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างมั่นคง ใช้ได้ยาวนาน และดูแลรักษาง่าย มาพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้ที่แสวงหามุมสงบท่ามกลางความวุ่นวายเผยจุดเด่นของการจัดสวน The Calm of Bangkok ที่ชนะใจคณะกรรมการในประเทศอังกฤษ ว่า “ผลงานสวน The Calm of Bangkok เป็นสวนของบ้านในเมืองขนาดกลาง มีขนาดพื้นที่ 36 ตารางเมตร เราเตรียมต้นไม้ไว้กว่า 1,200 ต้น เมื่อมองจากด้านหน้าจะเป็นต้นไม้และดอกไม้หลากพันธุ์ หลายเฉดสีและรูปทรงใบ จัดเรียงผสมผสานซ้อนทับ มีวัสดุแท่งโลหะ หรือ Pipe Sculpture สูงๆต่ำๆ แทรกอยู่ด้วย เปรียบเสมือนความไม่เป็นระเบียบและความยุ่งเหยิงของกรุงเทพฯ ถัดมาเป็นทางเดินที่ออกแบบด้วยแผ่นหินแกรนิตเซาะร่องตามยาว นำสายตาเข้ามาสู่ Shelter พื้นที่ศาลาพักผ่อนด้านในสุดที่เป็นตัวแทนของความสุข ความมั่นคงและความสงบที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายโดยระหว่างทางเดินเข้ามานั้นจะได้ซึมซับกับบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา รวมถึงพันธุ์ไม้ล้อมรอบ โครงสร้างของ Shelter เป็นไม้โทนสีเย็น เสาสูงเปิดโล่งรับลม รอยต่อเสาใช้ประกับเหล็ก ยกพื้นจากระดับดินทำให้ดูมีมิติ ส่วนผนังหลังคากรุด้วยผ้าซีทรู ให้ความรู้สึกโปร่งเบา ไม่อึดอัด แขวนเปลซึ่งถักทอด้วยเชือกธรรมชาติจากภูมิปัญญาไทยออกมาเป็นลวดลายและโทนสีโมเดิร์นด้วยฝีมือของคุณยายฉลวย สังขรัตน์ วัย 95 ปี ชุมชนหัตถกรรม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการผสมผสานความเป็นไทยและนำเสนอในแบบโมเดิร์นได้เป็นอย่างดี ข้างเปลวางโต๊ะไม้มะม่วง ผนังบางส่วนขึงด้วยเชือกถักล้อรับกัน ส่วนด้านหลังจะเป็นกำแพงเขียวของต้นไม้ให้อากาศบริสุทธิ์การจัดวางมุมพักผ่อนหันหน้าออกสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น ธรรมชาติจะสร้างแสงและทอดเงาเป็นลวดลายจากโครงสร้างและพันธุ์ไม้ เปลี่ยนไปตามห้วงเวลายิ่งทำให้ดูแปลกตาสวยงาม แดดจะไม่ส่องตาเมื่อนอนพักผ่อน ไม่ว่าจะหันหน้าไปทิศไหนก็ตาม นอกจากนี้ เราได้ใส่ความเคลื่อนไหวจากบ่อน้ำกลมขนาดเล็ก ปูพื้นด้วยกรวด และนำท่อ Pipe Sculpture มาวางพาดเป็นน้ำตก เสียงน้ำไหลรินให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เย็นฉ่ำ สื่อถึงความ Cool & Calm”ธวัชชัย ให้9 ว่า “โลกยุคดิจิทัลที่รีบเร่งเคร่งเครียด สวนของบ้านในเมืองเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตคนเมืองในวิถี Next Normal มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดโควิด-19 หลายระลอกที่ทำให้คนไทยและหลายประเทศใช้เวลาอยู่บ้านกันมากขึ้น ทำงานที่บ้าน เรียนออนไลน์ที่บ้าน การใช้พื้นที่สวนกลางแจ้งในบ้านนับเป็นการเชื่อมต่อชีวิตกับธรรมชาติ สายลมและแสงแดด ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและจิตใจ เสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว อีกทั้งเป็นพลังของคนเมืองที่จะช่วยกันลดสภาวะโลกร้อน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนและสังคมอีกด้วย สังคมและโลกที่น่าอยู่เริ่มต้นได้จากสวนภายในบ้าน”