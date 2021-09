‘อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์’ ผนึกกำลังพันธมิตร เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก

ปัจจุบันนานาประเทศมีการตื่นตัวถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)มีการกำหนดแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่จะร่วมกันควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโลกร้อน (Global Warming) และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น สหรัฐอเมริกากลับเข้าสู่ความตกลงปารีส พร้อมตั้งเป้าลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย 50% ภายในปี 2573 จีนให้คำมั่นมุ่งสู่ Net Zero Target ในปี 2603 สหภาพยุโรปบัญญัติเป็นกฏหมาย EU Green Deal มุ่งสู่ Carbon Neutral ในปี 2593 เกาหลีใต้ประกาศนโยบาย Green New Deal มุ่งสู่ Net Zero Target ในปี 2593 เป็นต้นกล่าวว่า “คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นนโยบายสำคัญของประเทศ และมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 รวมถึง Thailand NDC Roadmap เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ในสาขาต่างๆ เช่น สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ‘มาตรการทดแทนปูนเม็ด’ ถูกกำหนดเป็นมาตรการดำเนินการหลัก เนื่องจากมีศักยภาพสูงที่จะลดก๊าซเรือนกระจก จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนา จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ที่ลด CO2”ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกร และสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ผนึกกำลัง 16 พันธมิตรภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ขับเคลื่อนตาม Thailand NDC Roadmap ตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการทดแทนปูนเม็ดให้ได้ไม่น้อยกว่า 300,000 ตันCO2 ในปี 2565 ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการสนับสนุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต การปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง การสร้างความรู้ความเข้าใจ การส่งเสริมใช้งาน ตลอดจนการรายงานผลและการทวนสอบ(TCMA) กล่าวย้ำว่า “TCMA พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมาย 300,000 ตันCO2 ในปี 2565 ทั้งนี้ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ให้ความสำคัญกับการลดก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต มีการวิจัยพัฒนาและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ปัจจุบันมี “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” มอก. 2594 ได้รับการรับรองสินค้า Made in Thailand และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 10,000 ตัน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 520 ตันCO2 เทียบเท่าปลูกต้นไม้กว่า 61,000 ต้น เลยทีเดียว ซึ่งหากมีการใช้งานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย”