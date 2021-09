MQDC อินเดีย คว้ารางวัล ‘Excellence Awards’ จาก Times of India สาขา ‘Real Estate’

เป็นที่น่ายินดีกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ได้รับการยอมรับจากสื่อชั้นนำประเทศอินเดีย โดยซึ่งเป็นผู้ผลิต The Times of India หนังสือพิมพ์ที่มียอดพิมพ์มากที่สุดในโลก ด้วยทัศนคติในการทำงานและความสามารถที่โดดเด่น ด้านการบริหารและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน (sustainnovation) ให้กับ “วิสซ์ดอม คลับ อินเดีย” ซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในนิวเดลี และยังนำการออกแบบและเทคโนโลยีของประเทศไทยไปเผยแพร่ในอินเดียด้วย เช่น พรมฆ่าเชื้อโรค AVA ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อไวรัสต่างๆ ทำให้คุณจุฬามาศเป็นผู้บริหารเพียงคนเดียวที่ไม่ใช่ชาวอินเดียที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยขยายเข้าสู่ประเทศอินเดียในปี 2562“ดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับเกียรตินี้ เพราะมันสะท้อนถึงพลังและความตั้งใจของทีมงาน MQDC ทุกคน รวมทั้งแสดงถึงหลักการ For All Well-Being ซึ่งเป็นแนวทางการทำงานของเราในอินเดียด้วย” จุฬามาศ กล่าว“รางวัลนี้ถือเป็นการรักษามาตรฐานระดับโลกของ MQDC ที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมที่ให้ความสำคัญกับชุมชน กว่า 2 ปีในอินเดียเราได้แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน หรือ ‘sustainnovation’ ภายใน “วิสซ์ดอม คลับ อินเดีย” ซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในนิวเดลี นอกจากนี้เรายังนำการออกแบบและเทคโนโลยีของประเทศไทยมาเผยแพร่ในอินเดียด้วย เช่น พรมฆ่าเชื้อโรค AVA ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อไวรัสต่างๆ รวมถึงไวรัสโคโรน่าภายในบ้านอีกด้วย”MQDC เปิด “วิสซ์ดอม คลับ อินเดีย” บริเวณ Kailash-II ย่านสุดชิคของนิวเดลี ในปี 2562 โดยเป็นพื้นที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจ และ co-working space ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด ‘For All Well-Being’ กับการออกแบบเพื่อรองรับองค์ประกอบของการมีสุขภาวะที่ดีให้กับทุกสิ่งบนโลก อาทิ แสงธรรมชาติ พื้นที่สีเขียว และเทคโนโลยีระบบระบายอากาศเพื่อมอบอากาศที่บริสุทธิ์วิสซ์ดอม คลับ อินเดียประกอบด้วยพื้นที่สำหรับการผ่อนคลายอย่าง Whiz Terrace และ Whiz Kid รวมถึงสถานที่พบปะพูดคุยและทำงานร่วมกันอย่าง VC Room พื้นที่จัดสัมมนา Whiz Live และห้อง Board Room รวมถึง Whiz Café กับการบริการอาหารเพื่อสุขภาพมากมายMQDC ได้ดำเนินการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ในอินเดียตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ด้วยการนำนวัตกรรม AVA พรมฆ่าเชื้อโรคที่ทำจากเส้นใยที่มีส่วนผสมของธาตุสังกะสี (zinc) สามารถหยุดการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสและเชื้อโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 90-97% และมีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อรารวมถึงเชื้อไวรัสโคโรน่าอีกด้วยโดย “Times Excellence 2021” มีขั้นตอนการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและละเอียดถี่ถ้วนโดยหน่วยงานวิจัย Market Xcel“ทุกท่านที่ได้รับรางวัลถือเป็นผู้กำหนดแนวทางด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศอย่างแท้จริง อีกทั้งยังถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและพันธมิตรธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย จุดประสงค์ของรางวัลนี้คือต้องการสนับสนุนและให้กำลังใจผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจ” The Times Group กล่าวปิดท้ายพบกับผู้ได้รับรางวัล “Times Excellence 2021” > https://www.youtube.com/watch?v=TaV1qC9NPak ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสซ์ดอม คลับ อินเดีย > คลิก https://www.whizdomindia.com/