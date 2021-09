Crucial Learning เติมเต็มภารกิจ ช่วย “คนยุคใหม่” เพิ่มทักษะพัฒนาตนเอง

ทั้งนี้ การรีแบรนด์และการเปิดตัวทางเลือกของการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในครั้งนี้ ครอบคลุมหลักสูตร “Crucial Conversations” ในรูปแบบ on-demand ใหม่ล่าสุด 3 หลักสูตร ที่ออกแบบมาให้สอดรับกับการกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทที่เน้นการนำเสนอหลักสูตรด้านการสื่อสาร การเพิ่มประสิทธิภาพ และความเป็นผู้นำ เพื่อมุ่งไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางมากขึ้นขณะที่โลกกำลังมีความท้าทายและสลับซับซ้อนมากขึ้น “Crucial Learning” มุ่งเป้าเติมเต็มภารกิจ ในการมีส่วนช่วยให้โลกใบนี้ดีขึ้น โดยการมอบทักษะที่สามารถช่วยให้ผู้คนพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้อีก ด้วยการทำให้หลักสูตรต่างๆ สามารถเข้าถึงผู้คนได้กว้างขวางมากขึ้นติดอันดับบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำลำดับต้นๆ ของโลกอย่างต่อเนื่อง มีหลักสูตรและหนังสือที่เกี่ยวข้อง อาทิ Crucial Conversations, Crucial Accountability, Influencer, The Power of Habits และ Getting Things Done โดยเกือบครึ่งหนึ่งขององค์กรที่ติดอันดับ Forbes Global 2000 ได้นำเอาทักษะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเหล่านี้ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งให้กับองค์กร“นับตั้งแต่วันที่ก่อตั้งในปี 2532 เรายึดมั่นในสองสิ่งนี้มาโดยตลอด นั่นคือ การทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นด้วยการแนะนำให้ผู้คนทราบว่า ทำอย่างไรเขาจึงสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอีกได้ และการยึดมั่นกับงานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์”กล่าว“เรามีความตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หลักการที่เรายึดถือมาโดยตลอดนี้ จะได้รับการพัฒนาต่อยอดด้วย หลักสูตรโฉมใหม่ ทางเลือกของการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและแบรนด์ใหม่ที่จะทำให้ทักษะไร้กาลเวลาเหล่านี้ สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น”สะท้อนพันธกิจและจุดมุ่งเน้นของบริษัทในสองส่วนสำคัญ ได้แก่1. “Crucial” ซึ่งหมายความว่าทุกหลักสูตรของเราจะต้องเกี่ยวข้องกับทักษะที่มีความจำเป็น หรือ “สำคัญอย่างยิ่งยวด” และสามารถส่งอิทธิพลอย่างแรงกล้าต่อผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ ความพึงพอใจในอาชีพการงาน ความสุข การบริหารความเครียด ฯลฯ2. “Learning” สะท้อนว่าการเรียนรู้และการเติบโตนั้น ไม่ได้หยุดอยู่ที่หลักสูตรใดเพียงหลักสูตรเดียว หรือแม้กระทั่งใบปริญญา ชีวิตในตัวของมันเองคือการเดินทางแห่งการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง และประกอบไปด้วยความท้าทายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการมีทักษะที่เหมาะสมสามารถนำมา ซึ่งผลลัพธ์และความสัมพันธ์ที่ดีกว่าด้านกล่าวว่า แพคริมในฐานะตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในไทยของ VitalSmarts ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Crucial Learning มีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญนี้จะยิ่งทำให้โซลูชันและหลักสูตรของ Crucial Learning สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรและคนไทยได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ผ่านมาหลักการและกระบวนการของ Crucial Learning ได้ช่วยองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยจำนวนมาก ในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาผู้นำ การสื่อสารและการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งนี้ หลักสูตรของ “Crucial Learning” ครอบคลุมทักษะด้านการสื่อสาร การเพิ่มประสิทธิภาพ และความเป็นผู้นำ ทั้งในรูปแบบการสอนปกติในห้องเรียน แบบ “virtual” และ “on-demand” โดยหนึ่งในหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศไทยและทั่วโลกคือ Influencer ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีพลังสามารถช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า 10 เท่า จะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับหลักสูตร The Power of Habit