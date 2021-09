“ไร่ใจยิ้ม” คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมท่องเที่ยวยั่งยืน

กล่าวว่า ประสบการณ์จากการที่ทำกิจกรรม Leadership development กับองค์กรชั้นนำกว่า 100 องค์กรในช่วง 10 ปี ของการพัฒนา “ไร่ใจยิ้ม” จากทะเลทรายเลาขวัญมาเป็นแนวคิดของศูนย์เรียนรู้ “โคก-หนอง-นา สปาร์ตัน” ของชุมชนรวมทั้งการพัฒนาทีมงาน Millennials ขององค์กรชั้นนำที่มาทำกิจกรรม Soft Adventure ที่ไร่ใจยิ้มต่างมีความเครียดในการทำงานและการใช้ชีวิต โดยหลงลืมการสร้างความสุขทั้งกายและใจ ทำให้สุขภาพกายย่ำแย่ โรคร้าย NCDs ซึมเศร้า Burnout หาตัวเองไม่เจอ ความสัมพันธ์ตึงเครียด จึงมีความต้องการในพัฒนาทักษะในการสร้างความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนสร้าง Hardware คือ On-Ground Happiness Touch Point Stations โคกหนองนาสปาร์ตัน ด้วยการผสมผสาน Bio-Circular-Green Economy Model & UN Sustainable Development Goals ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา พร้อมศาสตร์ Sustainable Leadership Lifeskill ทั้งในด้าน Body,Mind, Emotional & Soul ของอาจารย์กฤษณ์ รุยาพร ในหนังสือ Best Seller “ศาสตร์ผู้นำสู่ความยั่งยืน” เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกับชุมชนใจยิ้มในด้าน Eat Well, Fit Well, Live Well, Love Well & Give Well ซึ่งเป็น Happiness you can touch๐ พร้อมทั้งสร้าง Software : Netflix Capsulation of Happiness Knowledge บน University of Happiness เพื่อ Leverage การผสมผสานประสบการณ์สถานีความสุข Happiness you can touch บนโคกหนองนาสปาร์ตัน กับการเรียนรู้ศาสตร์และศิลปบน On-Cloud University of Happiness Anywhere Anytime โดยเฉพาะการใช้ชีวิตในแบบ New Normal ของ Covid-19ได้ผลลัพธ์จากการจบหลักสูตร 21 days On becoming Superheroes จากทีมผู้นำของ Unilever Life 28 คนได้ผลลัพธ์จากการวัดผลของ Medical Device Smart Pulse มีความสุขทั้งกายและใจในระดับที่วัดผลได้ มีความเครียดในระดับต่ำลง มีความทนทานความเครียดสูงขึ้น มีระดับคุณภาพของเส้นเลือดดีขึ้นอย่างเป็นนัยยะสำคัญและมีระดับการพัฒนาในทุกส่วนของ PQ MQ SQ และ EQ ส่งผลให้ทีมงานมีความกล้าในการในการขยายศักยภาพในการทำธุรกิจสูงขึ้นนอกเหนือจาก On-Cloud Opportunity แล้วยัง Leverage กระบวนการเพิ่ม โอกาส ใน On-Ground ด้วยในรูปแบบของการเป็น Member ของโคกหนองนาสปาร์ตัน Co-farming / Workation ที่ให้ทีมชุมชนรอบๆไร่ใจยิ้มร่วมปลูกผักปลอดสารที่ต้องการส่ง Fresh from Farm to Office/Home ด้วย Home/Office Bus stop ในทุกเดือน และยังเปิดโอกาสให้แต่ละองค์กรมีเจตจำนงค์ในการ Customised Design สำหรับ Co-Workation Space เพื่อการทำงาน New Normal Work life Balanced & Play ในรูปแบบ Work from farm Concept ทั้ง Lake View และ Mountain view ที่ไร่ใจยิ้มเพื่อเรียนรู้แบบ Long Farmstay สัมผัสกับ Happiness Experiences ของการ Eat Well-Fit Well-Live Well-Love Well-Give well ที่แท้จริง