‘โควิด-19’ ใกล้จบ แต่ผู้นำไม่มีวันจบ

สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร ถึงแม้โควิด-19 ใกล้จะสงบ แต่ภารกิจผู้นำไม่มีวันสลายบอกว่า สถานการณ์โควิด-19 เป็นช่วงเวลาอันหนักหน่วง ที่ฮีโร่ทุกคนกำลังถูกวิกฤตบีบคั้น แต่มันก็จะหล่อหลอมภาวะผู้นำให้โดดเด้งขึ้นมาท่ามกลางวิกฤต“วิกฤตจะสะท้อนด้านที่ดีที่สุดออกมา ถ้าผู้นำสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ จะดึงพลังคนและองค์กรออกมามหาศาล ต่อให้โควิด-19 จบไปแล้ว ก็ให้เราต่อสู้เหมือนกับเราอยู่ท่ามกลางหายนะโควิด-19 ในทุกๆ วัน เพราะการเปลี่ยนแปลงองค์กรไม่มีวันสิ้นสุด”เขาผ่านร้อนผ่านหนาวในศึกสงครามแห่งการเปลี่ยนแปลงนับครั้งไม่ถ้วน จากการใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตอยู่ที่ Silicon Valley เมืองหลวงแห่งนวัตกรรม แหล่งกำเนิดซูเปอร์สตาร์อย่าง Google, Apple, Yahoo, Instagram, Snapchat, Uber และยูนิคอร์นอีกฝูงใหญ่ทำงานในตำแหน่ง Product Marketing Manager (Global Lead) Google Earth/Ocean/Moon/Mars/Sky บริษัทกูเกิล สำนักงานใหญ่หลากหลายมุมมองความคิดของการสร้างภาวะผู้นำ ที่เขาบรรยายไว้ในหัวข้อเมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้หลายคนได้เข้าใจโลกของผู้นำมากขึ้น ว่ามันไม่ได้สนุกอย่างที่คิด และมันก็ลำบากเกินกว่าจะจินตนาการ“ตอนปี 2019 เคยคาดการณ์กันว่า องค์กรจะค่อยๆ เกิด disruption domino ในธุรกิจต่างๆ คือภาวะชะงักงันที่ไล่ตามๆ กันมา แต่พอโควิด-19 เข้ามา สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีเลยก็คือ โดมิโนล้มทุกตัว และจากนี้ไปจะเกิดดิสรัปชั่นต่อเนื่องราวกับลูกคลื่น”ในอีก 10 ปีข้างหน้า จะเกิดจุดหักศอกขนานใหญ่ 2 ครั้ง หลังจากนั้นจะเกิดการยกเครื่องใหม่ในระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะใช้เวลาอีกราว 10-15 ปีข้างหน้าเปรียบได้กับมหาวายร้าย “ธานอส” ตัวละครดังจากหนังสือการ์ตูนมาร์เวลคอมิกส์ ผู้สร้างความปั่นป่วนไปทั่วจักรวาลมาร์เวล“บริษัทต้องเร่งเครื่องทรานส์ฟอร์มมหาศาล เพราะเราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับภูมิภาคเอเชีย ที่กำลังเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดโลก เรียกได้ว่าเราอยู่ถูกที่ถูกเวลา”บอกว่า บริษัทกำลังบ่ายโฉมหน้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเหล่านี้กำลังเข้าสู่ยุคทองและในอีก 10 ปีข้างหน้านี้ บรรดากลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ ยูนิคอร์นจะไม่ cool อีกแล้ว เพราะมีม้ามืดตัวใหม่ แห่มาเพิ่มอีก 20 ตัวทรานส์ฟอร์มเป็นเรื่องยากเอามากๆ ต้องเริ่มจากแก่นใน จะมาทำแบบผิวเผินไม่ได้ และต้องเริ่มจากด้านบนก่อนเสมอ ไม่ได้เริ่มจาก HR แต่เริ่มจากผู้บริหารตระกูล C ที่ต้องมีความตระหนักถึงวิกฤตที่เกิดขึ้น พอวิกฤตแล้ว ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทรานส์ฟอร์มองค์กรไปพร้อมๆ กันในทุกวันทำไมองค์กรต้องทรานส์ฟอร์ม? ถ้าตอบเหตุผลทางยุทธศาสตร์ คือการส่งสารให้ทุกคนเดินไปพร้อมกัน“หน้าที่ผู้นำหลังโควิด-19 หนักหน่วงมาก ต้องเป็นผู้นำแนวคิดใหม่ ต้องทำกลยุทธ์หลังโลกใหม่ โลกหลังโควิด-19 เปลี่ยนไปมหาศาลแน่นอน ตอนนี้ทุกอย่างทำได้หมด ทำให้เกิดธุรกิจส่งอาหาร ตอนนี้ home economy กำลังเติบโต คนทำทุกอย่างจากที่บ้าน โลกใหม่ ภูมิทัศน์ใหม่ เปลี่ยนไปมหาศาลผู้นำต้องวางสถาปัตยกรรมองค์กร ออกแบบโครงสร้างองค์กร มีความรู้ความสามารถ มีระบบบริหารจัดการ เป็นหัวหน้าทีมบริหารวัฒนธรรมองค์กร เพราะวัฒนธรรมเป็นแก่น เป็นเส้นเลือด เป็นจิตวิญญาณ ให้ร่างกายขยับ”วัฒนธรรมที่ดีต้องเริ่มจากเบื้องบน ต้องมองเห็นเลาๆ ว่า โลกจะเป็นอย่างไรต่อไป? อย่าใช้วิธีตัดแปะ ไปเอาวัฒนธรรมของเน็ตฟลิกซ์มาโมดิฟาย หรือแอบไปดึงเอากลยุทธ์จากอเมซอนมา เพราะจะทำให้องค์กรของเรากลายเป็นในบัดดลการเปลี่ยนแปลงองค์กร ต้องเริ่มจากภูมิทัศน์ เชื่อมด้วยระบบภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำเท่านั้นถึงจะทำให้เกิดทรานส์ฟอร์มขององค์กรได้ คิดสิคิด! ทำไมองค์กรของคุณต้องดำรงอยู่หลังโลกใหม่?การทรานส์ฟอร์มต้องทำทุกส่วนไปพร้อมกัน ทั้งโมเดล กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ และมันต้องเข้าพวกกัน โดยถามตัวเองว่า มันสอดคล้องกับกลยุทธ์ และโมเดลของคุณหรือเปล่า? จากนั้นจึงเอาเทคโนโลยีมาใส่เพื่อทรานส์ฟอร์ม ทุกอย่างต้องคิดเป็นระบบข้อคิดสำหรับผู้นำคือ คุณต้องมีดีไซน์ มี inner passion อยู่เต็มหัวใจ เพราะยิ่งอยู่ระดับสูง จุดอ่อนจะยิ่งขยายมหาศาล ถ้าคุณสื่อสารห่วย ยิ่งนำการเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าใด จะไปแตะคนมหาศาลขณะเดียวกัน ผู้นำอย่าสร้างคนที่คิดเหมือนๆ กันใน comfort zone ต้องหาคนที่กล้าถกเถียง กล้าเผชิญหน้า จะได้เอามาเติมเต็มซึ่งกันและกัน และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมในทีมของผู้นำอีกด้วยโลกใหม่ซับซ้อน มาไวไปไว การตัดสินใจต้องรวมศูนย์ มาถกเถียงกัน มันอาจเกิดวิกฤตต่อเนื่อง ข้อดีของวิกฤตโควิด-19 คือ ถ้าองค์กรคุณผ่านโควิด-19 ไปได้ คุณก็มีภูมิคุ้มกันต่อเนื่อง ไม่ต้องไปบูสไฟเซอร์เข็ม 3 แล้วก็ได้ทำไมผู้นำถึงต้องทรานส์ฟอร์มตัวเอง? แล้วทำไมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อองค์กร? แล้วทำไมองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง? สารพัดคำถาม why? ที่นำไปสู่คำตอบนางงามว่า เพราะมันสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้องค์กรยิ่งสำเร็จมาก ยิ่งตาบอดหูหนวก ยิ่งกว่าหูซ้าย ทะลุหูขวา ความสำเร็จของผู้นำ ทำให้คนหูหนวกตาบอดมานักต่อนัก สิ่งสำคัญคือ หัดเข้าอกเข้าใจคนอื่นเสียบ้าง รับฟังคนอื่นบ้างก็ยังดี เพราะเหตุผลแห่งความเป็นอยู่ขององค์กร ผู้นำไม่ได้กำหนด แต่เป็นโลก คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และสังคม ตอนนี้เราทุกคนล้วนต่างอยู่ในโลกของประสบการณ์ร่วมกัน (total experience)นอกจากนี้ ผู้นำต้องสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ทดลองทำ ลองผิดลองถูก ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระจายอำนาจออกไป ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน ชื่นชมกับความล้มเหลว ยอมรับกับความผิดพลาดแบบไม่ตั้งใจไปบ้าง เฉลิมฉลองให้กับทุกความสำเร็จ และความล้มเหลวเท่าๆ กันสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากคือ ในขณะที่ฝันเฟื่องฟุ้งไปไกลเหมือนดมกาว แต่วิสัยทัศน์ที่ดีคือ ความจริงที่ยังไม่เกิดองค์กร KBTG ต้องการยกระดับความสามารถของผู้บริหารทุกระดับภายใน 4 ปี ในโลกยุคใหม่ ทรัพยากรที่ดีที่สุดคือ “ข้อมูล” แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าข้อมูลก็คือหน้าที่ผู้นำต้องมอบเป้าหมายใหม่ให้องค์กร สร้างเป้าหมายร่วม แล้วลุยไปด้วยกัน ชัยชนะจะไม่มีประโยชน์เลย ถ้าไม่มีคนมาร่วมฉลองด้วย และความพ่ายแพ้ มันก็แค่เรื่องชั่วคราว เดี๋ยวมันก็ผ่านไปกระทิงบอกว่า เหตุผลที่ KBTG ดำรงชีวิตอยู่ มันมีแค่ไม่กี่อย่าง เราดำรงอยู่เพื่อสร้างเทคโนโลยี พยุงเส้นเลือดทางเศรษฐกิจให้กับคนไทย ดูแลองคาพยพเศรษฐกิจไทยทั้งหมด“เราจะเอาชนะคู่แข่ง ไม่ใช่แค่ 10-20% แต่เป็นการมองไปข้างหน้า แล้วพุ่งตัวออกไป คนกสิกรไทยเราเรียนรู้ทุกวัน นั่นคือทิศทางที่เราจะไป”ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ในโลกยุคใหม่ มี impact มากๆ กับความเป็นไปขององค์กร และทำอะไรได้มากมายใน 10 ปีข้างหน้า ดังนั้น ผู้นำมีหน้าที่สร้างอนาคต ภาระจากนี้ไป จะหนักหนากว่ายุคก่อนโควิด-19 เพราะต้องสร้างวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ ต้องสร้างคน และสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรทุกวัน