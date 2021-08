เจียไต๋ โฮมการ์เด้น ชวนปลูกผักเพื่อสุขภาพรับหน้าฝน

โดยกลุ่มบริษัทเจียไต๋ ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ขนทัพสินค้าใหม่ที่หลายคนรอคอย พร้อมโปรโมชั่นเด็ดๆ เอาใจผู้บริโภคที่รักการเพาะปลูกตั้งแต่เมล็ดพันธุ์แตงกวา มินิคิวค์ ลิซ่า ที่เพิ่งเปิดตัวผลิตผลสดใหม่รสชาติหวานกรอบไปเมื่อไม่นานมานี้ รวมถึงเมล็ดพันธุ์แตงร้านขาว โอลาฟ และพิเศษกับชุดออแกนิคพลัส สำหรับผู้ที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ออร์แกนิคที่ปลอดภัยไร้สารเคมี พร้อมด้วยชุดบำรุงกาย บำรุงใจ ที่มาแบบครบเซ็ตด้วยเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูกให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นดีลดีๆ ต้อนรับหน้าฝนอีกมากมายทั้งเมล็ดพันธุ์ ชุด Little Garden และวัสดุปลูกคุณภาพสำหรับเมล็ดพันธุ์คุณภาพแตงกวา มินิคิวค์ ลิซ่า ที่หลายคนรอคอย ให้รสชาติอร่อยที่โดดเด่นจากแตงกวาสายพันธุ์ทั่วไป และยังหวาน กรอบ เปลือกบาง ไส้น้อย ที่สำคัญสามารถเก็บเกี่ยวได้ใน 30 วัน และเมล็ดพันธุ์แตงร้านขาว โอลาฟ ที่ปลูกง่ายเพราะทนร้อน ทนโรค และไวรัสต่างๆ ได้ผลทรงสวย ผลใหญ่ และทนต่อการขนส่งได้ดีนอกจากนี้ ผู้ที่ชื่นชอบเซ็ตเมล็ดพันธุ์ที่มาพร้อมอุปกรณ์ปลูกต่างๆ ต้องไม่พลาดกับชุดออแกนิคพลัส ที่ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักสลัดออร์แกนิคเจียไต๋ 3 ซอง ได้แก่ เรดคอส เรดโอ๊ค และกรีนคอส ซึ่งล้วนผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดสารเคมีทุกชนิด และได้การรับรองตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ มกท. (Organic Agriculture Certification Thailand, ACT Organic Company Limited) พร้อมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ซี.พี. หมอดิน 1 ถุง ถาดเพาะกล้ารักษ์โลก 8 หลุม 4 ชิ้น และวัสดุปลูกซอยล์พลัสอีก 1 กิโลกรัม ในราคาพิเศษเพียง 349 บาทและสำหรับใครที่กำลังมองหาเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพในช่วงหน้าฝน เจียไต๋ โฮมการ์เด้น ขอนำเสนอ ชุดบำรุงกาย บำรุงใจ ที่ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายต้านโรคภัยจำนวน 6 ซอง ได้แก่ มะระขี้นก กะเพราะแดง พริกขี้หนูสวน หอมแบ่ง ผักบุ้งจีนเรียวไผ่ และผักชี พร้อมด้วยวัสดุปลูกพีทมอสเจียไต๋ขนาด 5 ลิตร 1 ถุง ถาดเพาะกล้ารักษ์โลก 8 หลุม 6 ชิ้น และวัสดุปลูกซอยล์พลัสอีก 1 กิโลกรัม ในราคาสุดพิเศษ 219 บาท เซ็ตเมล็ดพันธุ์จากเจียไต๋ โฮมการ์เด้นเหล่านี้ ได้ครบพร้อมปลูกใน 1 เซ็ต ตอบโจทย์ผู้ที่มีพื้นที่น้อย สามารถปลูกภายในบ้านได้อย่างสะดวกสบายและพิเศษสุด เจียไต๋ โฮมการ์เด้น ยังส่งโปรโมชั่นหน้าฝนเด็ดๆ ให้สายปลูกได้เลือกช้อปเติมความสุข อาทิเมล็ดพันธุ์ซองจัมโบ้ที่มาในราคาพิเศษซองละ 35 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2564 (เฉพาะทาง Shopee) ชุด Little Garden หรือชุดพร้อมปลูก DIY KIT ผักสวนครัวในรูปแบบกระป๋อง ที่สามารถปลูกได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนลงกระถางใหม่ ได้แก่ หอมแบ่ง โหระพา กะเพรา และคื่นฉ่าย ในราคา 59 บาทต่อกระป๋อง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 กันยายน 2564 (เฉพาะทาง Shopee) รวมถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อซื้อวัสดุปลูกพีทมอสขนาด 5 ลิตรและซอยล์พลัสขนาด 1 กิโลกรัม จำนวนรวม 2 ถุง (คละชนิดได้) รับฟรีเมล็ดพันธุ์ไมโครกรีน 1 ซองทันที ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2564ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อสินค้าเจียไต๋ โฮมการ์เด้นได้ที่ร้านค้าเกษตรชั้นนำและร้านค้าโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ และสำหรับโปรโมชั่นพิเศษสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้บนเว็บไซต์ www.ct-homegarden.com Line: @homegarden และFacebook : Chia Tai Home Garden www.facebook.com/cthomegarden และ Shopee: Chia Tai Official