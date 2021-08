สยามราชธานี แปลงโฉมรถตู้ติดไฮโดรลิค รับส่งผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว

ส่วนพนักงานจิตอาสา SO ที่ให้บริการนั้นได้ผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตลอดจนมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งสวมใส่ชุดป้องกัน PPE และอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจจ้างเหมาบริการ (Outsourcing Services) เป็นอีกหนึ่งกำลังใจช่วยคนไทยก้าวผ่านโควิด-19 สนับสนุนรถตู้แต่งพิเศษ พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อให้บริการรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเขียวประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ SO กล่าวว่าได้ผนึกกำลังกลุ่มจิตอาสา ร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตระบาดโควิด-19 สนับสนุนรถตู้แต่งพิเศษ พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อให้บริการรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเขียว จากบ้านพักอาศัยไปยังศูนย์พักคอย หรือโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา“รถตู้จัดทำขึ้นพิเศษโดยการติดตั้งลิฟท์ยกแบบไฮโดรลิค เหมาะสำหรับการขนย้ายผู้ป่วยที่นั่งรถเข็นวีลแชร์ (Wheel Chair) สามารถยกขึ้นและลงได้สะดวก รองรับน้ำหนักได้ถึง 350 กิโลกรัม”ปัจจุบันมีรถตู้ SO ให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 4 คัน แบ่งเป็นรถตู้แบบธรรมดาจำนวน 2 คัน และแบบติดลิฟท์ไฮโดรลิคจำนวน 2 คัน โดยร่วมมือกับกลุ่มจิตอาสา ทั้งกลุ่มจิตอาสาเส้นด้าย คุณได๋ - ไดอาน่า จงจินตนาการ สำหรับศูนย์พักคอยต่างๆ และวัดป่าเจริญธรรม อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ตลอดจนให้บริการกับลูกค้าของ SO