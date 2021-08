เอพี ไทยแลนด์ ปั้นนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ชูแนวคิด Design for Living

ประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING’ กับ โครงการ “AP OPEN HOUSE 2021” ต่อเนื่องปีที่ 6 ปั้นนักคิดนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ให้กับประเทศไทย ติดอาวุธ เสริมทักษะรีสกิล เอ็มพาวเวอร์ศักยภาพนิสิตนักศึกษา เตรียมพร้อมรับมือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ลงลึกทุกขั้นตอน ทั้งทักษะ องค์ความรู้ ศักยภาพ และสามารถก้าวเข้าสู่การทำงานในภาคธุรกิจอสังหาฯ อย่างมีคุณภาพโดยเป็นรายแรกในอุตสาหกรรมกับการยกระดับโปรแกรมการฝึกงานด้านอสังหาฯ ภายใต้แนวคิด Design for Living พร้อมการโค้ชแบบเจาะลึกผ่านแพลตฟอร์ม Virtual Class อย่างเต็มรูปแบบ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน เพื่อให้การเรียนการสอนด้านอสังหาฯ สามารถทำได้อย่างปลอดภัย ไม่สะดุดเพราะวิกฤตโควิด สำหรับโครงการในครั้งนี้ มีนิสิตนักศึกษารวม 25 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 1,000 คน จาก 67 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเปิดเผยว่า “เอพีในฐานะผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ AP OPEN HOUSE ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยสำหรับโปรแกรม DESIGN FOR LIVING ในครั้งนี้ เอพีมุ่งเอ็มพาวเวอร์ศักยภาพนิสิตนักศึกษา สู่การเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ให้พร้อมเข้าสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการสร้างคนคุณภาพที่จะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ ตลอดจนการใช้ชีวิต Next Normal ในปัจจุบัน สำคัญมากที่บุคลากรในภาคอสังหาฯ ต้องสามารถหาและถอดรหัสตีความ Unmet Need ที่ลูกค้ามองหาอย่างลึกซึ้งภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่รอบด้าน สู่การนำเข้ากระบวนการคิดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและวิธีการใหม่ๆ เพื่อแก้ pain point ของลูกค้า เพื่อเอ็มพาวเวอร์ชีวิตและประสบการณ์การอยู่อาศัยให้กับลูกค้าในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ”“แม้ว่าวิกฤตโควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย แต่เอพีกลับมองเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย เพราะเรื่องของการสร้างคนคุณภาพ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆ สู่วงการอุตสาหกรรมนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่แพ้การประคับประคองธุรกิจที่ไม่สามารถหยุดพักได้เช่นเดียวกัน จึงนำมาสู่การยกระดับโครงการ AP OPEN HOUSE 2021 ชูแนวคิด DESIGN FOR LIVING – ออกแบบการใช้ชีวิต รับมือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นรายแรกของวงการ โดยจัดกิจกรรมฝึกงานด้านอสังหาฯ ผ่าน Virtual Class แบบ 100% ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งคงความเข้มข้นของ เนื้อหา องค์ความรู้ รีสกิลและทักษะชีวิต กระบวนการทำงานจริงในวิถีใหม่แบบเจาะลึก พร้อมดีไซน์เกณฑ์ประเมินผลทั้งการทำงานกลุ่มและงานเดี่ยว รวมถึง Mentor ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด และทีมผู้บริหารเอพีและพาร์ทเนอร์แถวหน้าจากหลากหลายวงการ” นางสาวทิพวรรณ กล่าวเสริมโครงการ AP OPEN HOUSE 2021 โปรแกรม DESIGN FOR LIVING ได้เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเมื่อเดือน ก.พ. 2564 และได้คัดเลือกอย่างเข้มข้น กระทั่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ 25 คน (จากผู้สมัครกว่า 1,000 คน จาก 67 สถาบันอุดมศึกษา) เข้าร่วมเรียนรู้ผ่าน Virtual Class เป็นระยะเวลา 2 เดือน ภายใต้คำแนะนำของพี่ๆ Mentor ผู้เชี่ยวชาญจากเอพี ทั้งนักการตลาด นักออกแบบ เพื่อเติมเต็มศักยภาพการเป็น นักคิด นักพัฒนาอย่างมืออาชีพ ด้วยสาระความรู้แบบจัดเต็มผ่าน 4 คลาสหลัก เริ่มต้นจาก “Design Thinking” จาก Stanford Center for Professional Development สอนโดย YourNextU by SEAC บริษัทหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้ลิขสิทธิ์ในการสอน Design Thinking ซึ่งเป็นหลักสูตรออริจินอลจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลกด้านนวัตกรรม ที่ช่วยให้ค้นพบ Unmet Need และเข้าใจ Living Experience ที่ลูกค้ามองหา พร้อมได้รับ Certificate การันตีจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้ความรู้เรื่องเทรนด์ก่อนใคร อัปเดตและเข้าใจแนวทางการสร้างเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคต ที่จะทำให้ทุกคนเป็นนักการตลาดตัวจริง รู้จักกระบวนการคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ AP OneClickNewHome ทัวร์ชมโครงการเสมือนจริงพร้อมฟีเจอร์ขายโครงการตอบยุค Next Normal และรู้ลึกข้อมูลลูกค้าเป้าหมายผ่านเครื่องมือ Digital Marketing จุดตั้งต้นการพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัย จากโจทย์ Final Project ที่ท้าทายในคอนเซ็ปต์ DESIGN FOR LIVING – ออกแบบการใช้ชีวิต รับมือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ให้ผู้ร่วมแข่งขันได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อยกระดับการใช้ชีวิต รองรับเทรนด์การอยู่อาศัยที่หลากหลาย โดยผลงาน “คุณวาน แชทบอต” คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกลุ่มไปครอง และจัดมอบประกาศนียบัตร AP OPEN HOUSE CONTEST 2021 ในรูปแบบ Virtual Ceremonyเล่าให้ฟังว่า “คุณวาน แชทบอท เป็นคอนเซ็ปต์การสร้างแพลตฟอร์มเสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัว ในการบริหารจัดการเวลาคนเมือง โดยเฉพาะในช่วงของการ Work from Home ที่ตารางการทำงานมักจะซ้อนทับกับเวลาส่วนตัว โดยเฉพาะคนเมืองรุ่นใหม่ ที่อาศัยในคอนโดมิเนียมเพียงคนเดียว ที่มีปัญหาการหักโหมทำงานจนอาจนำไปสู่ภาวะความเครียด ซึมเศร้า เป็นต้น“แนวคิดของ คุณวาน แชทบอท คือจะมี AI ช่วยคำนวณวันและเวลาว่างที่ตรงกันของลูกค้าและเพื่อนๆ ในกลุ่ม ให้สามารถนัดเจอแบบ Virtual แม้ในช่วงของการที่ยังต้องรักษาระยะห่างทางสังคม แต่จากการถอดรหัสจากกลุ่มตัวอย่างการนัดเจอเพื่อนๆ หรือครอบครัวแม้จะเป็นในรูปแบบเสมือนจริง ก็ช่วยคลายความเหนื่อยล้า ความเหงา เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน สร้างพลังบวกได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะการมี AI ที่ช่วยคำนวณเวลาว่างให้ ทำให้การนัดเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงได้ ไม่ล่ม ช่วยให้หมดปัญหาการหาวันว่างที่ตรงกับเพื่อน โดยทางกลุ่มได้ทำการทดลองหลายรอบจนในที่สุดได้ต้นแบบ คุณวาน เวอร์ชั่นปัจจุบันที่ตอบโจทย์ผู้ใช้และยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกในอนาคต”ด้านกล่าวว่า “AP OPEN HOUSE โปรแกรม DESIGN FOR LIVING ในครั้งนี้ได้มอบโอกาสและมอบประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน เป็นการเรียนรู้เทรนด์การตลาดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะยกระดับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ รวมถึงหลังจากจบหลักสูตรของโครงการแล้ว เกิดความเข้าใจในระบบการทำงานด้านอสังหาฯ ชัดเจนขึ้น ตั้งแต่แนวคิด กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ และที่สำคัญคือการได้มีโอกาสมาเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking อย่างเจาะลึกจากหลักสูตรต้นฉบับ ผ่านการลงมือทำจริง ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง”“โดยส่วนตัวมองว่าสามารถนำไปต่อยอด ทั้งในเรื่องกระบวนการความคิดในชีวิตส่วนตัว การเรียน และการทำงานในอนาคต ต้องขอบคุณเอพี พี่ๆ Mentor และโค้ชทุกท่านมากๆ ที่ได้จัดโครงการที่ดีๆ เช่นนี้ รวมถึงความใส่ใจ ห่วงใย และการดูแลอย่างทั่วถึงที่มีให้น้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ และสุดท้ายยังได้ Networking จากเพื่อนๆ ในคลาส ทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากสำหรับผมและเพื่อนๆ ครับ อยากให้โครงการดีๆ แบบนี้จัดอย่างต่อเนื่อง” เอพี ไทยแลนด์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING' มุ่งส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ลูกค้าสามารถเลือกได้