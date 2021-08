“วอชเทค” ยกระดับ “โรงซักผ้าปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล” ลดความเสี่ยงโควิด-19 แพร่กระจาย

ท่ามกลางวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หลายธุรกิจต้องปรับตัวอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานสาธารณสุขและการแพทย์ถือเป็นหัวใจหลักในการต่อสู้กับภัยพิบัติระดับโลกครั้งนี้ สำหรับ “วอชเทค” หนึ่งในผู้ให้บริการโรงซักผ้าปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล ONE WAY FLOW ได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยมีการใช้ระบบแรงดันอากาศเป็นลบ (Negative Pressure) ในโซนซักผ้าแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19กล่าวถึงความสำคัญของโรงซักผ้าปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาลว่า “สถานการณ์ในตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ดังนั้น หนึ่งในมาตรการสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อภายในโรงพยาบาลคือ ความสะอาดของผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันชีวิตหมอ พยาบาลและผู้ป่วยทุกชีวิตในโรงพยาบาล เนื่องจากการใช้งานผ้าในโรงพยาบาลเป็นการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ และมีการสัมผัสใกล้ชิดกับทั้งผู้ป่วย หมอ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เกือบทุกส่วน ดังนั้น ผ้าทุกชิ้นต้องผ่านการซักแบบปลอดเชื้อให้ได้มาตรฐาน“ผ้าปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาลเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเราไม่มีวันรู้ว่า จะมีผ้าผืนไหนติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ตั้งใจเข้าสู่โรงซักเมื่อไหร่ จึงจำเป็นต้องมีระบบจัดการผ้าติดเชื้อที่เข้มงวด ดังนั้น ภารกิจหลักของวอชเทค โรงซักผ้าปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาลคือ การช่วยสนับสนุนด้านความสะอาดของผ้าทุกชิ้น ทุกประเภท ตั้งแต่ผ้าผ่าตัด เสื้อผู้ป่วย ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูเตียง รวมถึงชุดที่แพทย์พยาบาลใส่ในระหว่างการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อให้โรงพยาบาลไม่ต้องกังวลกับการซักผ้า และสามารถทุ่มเทไปกับการดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น” นายวันชัย กล่าว“เพราะประเทศไทยยังไม่มีโรงซักผ้าปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ดังนั้น ตั้งแต่เริ่มธุรกิจในปี 2560 ด้วยเงินลงทุนกว่า 100 ล้านบาท บนพื้นที่ 4 ไร่ เราจึงออกแบบโรงซักผ้าปลอดเชื้อของเราให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น SARS , MERS และ Ebola เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม”“เราลงทุนกับระบบเครื่องจักรและกระบวนการทำงานแบบ ONE WAY FLOW โดยใช้ระบบแรงดันอากาศเป็นลบ (Negative Pressure) ในโซนซักผ้าเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย สอดคล้องกับมาตรฐานของ Healthcare Accreditation (HA) และ Joint Commission International (JCI) เราจึงเป็นโรงซักผ้าปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาลโดยเฉพาะแห่งแรกที่ได้ใช้ระบบการควบคุมคุณภาพอากาศภายในโรงงานด้วยการสร้างแรงดันอากาศ ระบบปรับอากาศ ตามมาตรฐานของ The Healthcare Laundry Accreditation Council (HLAC)““เรายังเป็นเจ้าของ “อนุสิทธิบัตร โรงงานทำความสะอาดผ้าแบบแยกห้อง” ด้วยการกั้นพื้นที่โซนซักผ้า (Dirty Zone) และโซนรีดผ้า (Clean Zone) ออกจากกัน ทำให้อากาศทั้ง 2 โซนไม่ปะปนกัน นอกจากนี้ ยังมีระบบควบคุมการดักจับฝุ่นผ้าด้วยระบบน้ำ และการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมาตรฐานสูงสุดในการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ของไทย”นายวันชัย กล่าวย้ำทั้งนี้ ที่ผ่านมา “วอชเทค” ให้บริการซักผ้าปลอดเชื้อให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 1 โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลเมดพาร์ค โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น โดยในปี2562 มีรายได้ 52 ล้านบาท ปี 2563 มีรายได้ 64 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 25% ในปีที่ผ่านมา และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มีความรุนแรงมากขึ้น ความต้องการบริการซักผ้าปลอดเชื้อจึงมีความสำคัญและได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าในปี 2565 จะขยายบริการไปในภูมิภาคต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของโรงพยาบาลในท้องถิ่น