SVT สบช่อง ล็อคดาวน์! รุกขยาย “เครื่องเวนดิ้ง แมชชีน” ตอบรับยุควิถีใหม่ ลดแพร่เชื้อ- เสิร์ฟความสะดวกซื้อตลอด 24 ชม.

เดินหน้าขยายติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ในช่วงล็อคดาวน์ เจาะแหล่งชุมชน ที่อยู่อาศัย ระบบขนส่งมวลชน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคนิว นอร์มอล สะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ลดสัมผัสระหว่างบุคคลช่วงวิกฤตโควิด-19 ล่าสุดเตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 200 ล้านหุ้นกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT ผู้นำในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (เวนดิ้ง แมชชีน :Vending Machine) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SUNVENDING” กล่าวว่า จากวิกฤตการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยระลอกใหม่ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลออกมาตรการล็อกดาวน์ ในจังหวัดพื้นที่เสี่ยง จำกัดเวลาการเปิด-ปิด ร้านค้าและสะดวกซื้อ พร้อมขอความร่วมมือให้มีการทำงาน ที่บ้านมากที่สุด (Work From Home) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ จึงมองว่าเป็นโอกาสในการขยายให้บริการติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติไปยังสถานที่ต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในแหล่งชุมชน ที่อยู่อาศัย ระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น ทั้งในรูปแบบที่บริษัทฯลงทุนเอง จำหน่ายหรือให้เช่าเครื่องกับลูกค้าทั่วไปสำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในปัจจุบัน ถือว่าตอบโจทย์ผู้บริโภค ในยุคนิว นอร์มอล (New Normal) ที่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน หรือ โซเชียล ดิสแทนส์ซิ่ง (Social Distancing) เนื่องจาก เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินั้นสามารถลดการสัมผัสระหว่างบุคคลได้ เป็นเหมือนร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก ที่สามารถซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งยังสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ต้องทำงานอยู่ที่บ้าน (Work From Home)ทั้งนี้ปัจจุบันเครื่องจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ติดตั้งกระจาย ครอบคลุม 26 จังหวัด อยู่ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม, ห้างสรรพสินค้า, ระบบขนส่งมวลชน, ชุมชน, สถานศึกษา, อาคารสำนักงาน และปั๊มน้ำมัน ฯลฯ มากกว่า 13,500 เครื่อง ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และให้ความสะดวกสบายสำหรับ ผู้ที่ต้องการใช้บริการ“บริษัทฯแบ่งประเภทเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1. เครื่องจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่ม (Can & Bottle) 2. เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบบานกระจก ( Glass Front ) 3. เครื่องจำหน่ายสินค้าประเภทถ้วยแบบร้อนเย็น (Cup Hot and Cold) 4. เครื่องสำหรับขายอาหารกึ่งสำเร็จรูป ( Noodle) สินค้าที่จำหน่ายผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องดื่ม, ขนมขบเคี้ยว,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,ขนมปังเบอเกอรี่,อุปกรณ์เสริมสำหรับมือถือ ฯลฯ รวมถึงสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และในอนาคต อย่าง หน้ากากอนามัย, น้ำยาฆ่าเชื้อ, เจลแอลกอฮล์ ตามห้างสรรพสินค้า, สถานี BTS และ MRT เป็นต้น ใช้พื้นที่ในการติดตั้งเพียง 1 ตร.ม. ต่อเครื่อง รวมแล้วมีสินค้าที่จำหน่ายในเครื่องมากกว่า 650 รายการ” นางอาภัสรา กล่าวนางอาภัสรา กล่าวถึง เป้าหมายหลังจากที่บริษัทรุกขยายฐานให้บริการติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในแหล่งชุมชน ที่อยู่อาศัย ระบบขนส่งมวลชน มากขึ้น โดยคาดว่าจะช่วยผลักดันให้สัดส่วนลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มโรงงาน ซึ่งปีนี้มีแผนที่จะเพิ่มการติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติใหม่เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีเครื่องอัตโนมัติ มากกว่า 13,500 เครื่องบริษัทฯตั้งเป้าที่จะมีเครื่องจำหน่ายสินค้าแบบ Smart จำนวน 15,000 เครื่อง ในปี 2566 ซึ่งเป็นตู้ที่สามารถเช็คยอดขายออนไลน์, เช็คยอดการใช้บริการของลูกค้า (Transaction), เพิ่มการบริหารจัดการเครื่องได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นและรับชำระค่าสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพย์เม้นท์ได้หลายช่องทางมากขึ้น เช่น QR Prompt Pay, Line pay, Shopee pay และ True money Wallet ฯลฯ โดยลูกค้าที่สนใจทำธุรกิจให้บริการผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center เบอร์โทร 02-026-3805 บริษัทฯมีบริการติดตั้งให้ฟรี และยังมีทีมงานให้บริการหลังการขายที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าด้วย“ในช่วงที่มีการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนักในช่วงนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักในด้านมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยมีเจลแอลกอฮอล์ติดอยู่บริเวรณเครื่องเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทำความสะอาดมือหลังสัมผัสเครื่อง และมีหน่วยบริการเช็ดทำความสะอาดเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในทุกครั้งที่เข้าให้บริการเติมสินค้าด้วย” นางอาภัสรา กล่าวล่าสุด SVT เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 200 ล้านหุ้น หวังนำเงินระดมทุนขยายการติดตั้ง Vending Machine - พัฒนาระบบและโปรแกรมเครื่องแบบ Smart มุ่งให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดอันดับ 1 ของตลาดเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศไทย พร้อมคาดจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เร็วๆ นี้สำหรับ SVT ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ในประเทศไทยมากว่า 20 ปี มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจขายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (ทรัพย์สินของ SVT) เป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดเวนดิ้งแมชชีน 2. ธุรกิจขายและให้เช่าเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และ 3. ธุรกิจบริการพื้นที่โฆษณาบนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ มีโรงงานปรับปรุงสภาพและประกอบ (Refurbishment) เครื่องอัตโนมัติ และมีสาขากระจายสินค้า 10 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า 26 จังหวัด และมีแผนที่จะขยายสาขาและการกระจายสินค้าเพิ่มอีก 3 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือ, ภาคอีสาน และภาคใต้ เพื่อเพิ่มพื้นที่บริการให้ครอบคลุมมากขึ้น