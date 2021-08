‘อพท’ สร้างต้นแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ ตอกย้ำเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก

เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อพท. ได้นำเทคโนโลยี มาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ทุกหน่วยงานราชการนำนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี มาปรับใช้เป็น เครื่องมือของการทำงาน และการพัฒนายกระดับขีดความสามารถให้กับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อตอบรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงอพท. จึงได้นำร่อง มอบให้สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 หรือ อพท.4 จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ได้พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์วิถีใหม่ “สุข โข ใจ ออนไลน์ ออนทัวร์ : Sukho Jai Local Virtual Tour” เป็นการจัดการนำเที่ยวเสมือนจริง โดยชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว หรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและนำชมกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ (Local Virtual Tour) เช่น Facebook live, Youtube, Clip Video เป็นต้นเริ่มเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ ผู้ที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้าน หรือ Work From Home ได้เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนแบบเสมือนจริงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยชุมชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นจะไลฟ์สดตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และสามารถคลิกดูย้อนหลังได้ตลอดไป หากกระแสตอบรับดี อพท. จะขยายผลไปยังพื้นที่พิเศษอื่นๆ“กิจกรรมครั้งนี้ เท่ากับได้ยกระดับชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น ได้มีทักษะมีประสบการณ์ ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวและของดีในชุมชนของตัวเองให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้รับรู้ แม้ในช่วงนี้ที่ยังไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ แต่ก็จะช่วยสร้างกระแสให้เกิดการวางแผนเดินทางได้เมื่อจบการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยังเป็นโอกาสให้ชุมชน ผู้ประกอบการ นำเสนอของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน เกิดการสั่งซื้อในโอกาสต่อไปอีกด้วย” ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวผลลัพท์ที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ ชุมชน และผู้ประกอบการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยังสามารถจัดแพ็กเกจและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยตนเองในแต่ละช่วงเวลาให้นักท่องเที่ยว ผู้สนใจ ได้ชื่นชมสถานที่และกิจกรรมแบบเสมือนจริง ทั้งในรูปของการพาทัวร์โบราณสถาน ทำงานศิลปะ เช่น การเขียนลายสังคโลกบนผืนผ้า พาไปเรียนรู้วิถีชีวิต และงานหัตถกรรมต่างๆ เช่น การย้อมสีฝ้ายด้วยธรรมชาติ รวมไปถึงพาไปชิมอาหารพื้นถิ่น ขนมหม้อแกงเตาโบราณ กล้วยน้ำว้าแปรรูป ขนมข้าวโค้ง เป็นต้นอพท. คาดว่ากิจกรรมดังกล่าว จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ ที่ช่วยลดความเครียด ฟื้นฟูจิตใจของคนไทยในช่วงเวลานี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกัน นำมาซึ่งการอุดหนุนซื้อสินค้าชุมชน สินค้าที่ระลึกผ่านระบบออนไลน์เช่น Shopee Lazada เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้แนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในพื้นที่มรดกโลก ที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ผู้ประกอบการ ในแพ็กเกจหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง ในรูปแบบ Toolkit, DIY Box Setปัจจุบันมีร้านค้าชุมชนนำร่อง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.สุนทรีผ้าไทย 2.โมทนาเซรามิกและศิลปะสร้างสรรค์ 3.โรงนาบ้านไร่ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยคิดราคาจากต้นทุน วัสดุอุปกรณ์ ค่าสอน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ อพท. พัฒนาโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ในการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามการดำเนินงานครั้งนี้ เป็นไปตามแผนงานด้านการพัฒนาและยกระดับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 4 อพท. จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม ขับเคลื่อน และตอกย้ำการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดยเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิต ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงรับประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน แลtเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นสร้างความหลากหลายทางการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม รวมถึงการขับเคลื่อนจังหวัดสุโขทัยสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) ขององค์การยูเนสโก UNESCOนอกจากนั้นยังก่อเกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เกิดความตระหนักในการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (UCCN) โดยการนำวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์มาเป็นองค์ประกอบและกลไกสำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และความยั่งยืนของชุมชน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสุโขทัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วยวันที่ 31 ก.ค. 64 วัดเชตุพน พระสี่อิริยาบถและการก่อสร้างด้วยหินชนวน – ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์ (Narongchai Toain) https://www.facebook.com/100005473861011/videos/969503710506189/วันที่ 1 ส.ค. 64 ตามรอยนกคุ้ม - นะโม แฮนดิคราฟท์ https://www.facebook.com/100011423613631/videos/286873689860699/วันที่ 1 ส.ค. 64 ลายสือไทย มรดกความทรงจำแห่งโลก – ศูนย์สืบสานลายสือไทย (มี 3 คลิป)https://www.facebook.com/100006777493650/videos/317284226747647/วันที่ 2 ส.ค. 64 ความเชื่อในเรื่องพระพิมพ์ พระพิมพ์ดินเผา การทำปูน การพิมพ์พระ – ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์ (ญาณภัทร์ โตอินทร์)https://www.facebook.com/homeluksamonart/videos/163448695882303วันที่ 3 ส.ค. 64 เขียนลายสังคโลกบนผืนผ้า - บ้านปรีดาภิรมย์hhttps://fb.watch/7bo_VecWRq/วันที่ 4 ส.ค. 64 เลาะคลอง ด้วยสองล้อ - Sukhothai bicycle Tourhttps://www.facebook.com/100001119241025/videos/785675518770428/วันที่ 5 ส.ค. 64 กิจกรรมปั้นดินฟินเวอร์ (ปั้นนกคุ้ม คุ้มภัยโควิด) - ตรีณัฐฐา ยิ่งกุลภคินhttps://www.facebook.com/1714841230/videos/534133081236394/