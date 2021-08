บางจากฯ ใช้ปั๊มน้ำมัน เป็นจุดกระจายยาฟ้าทะลายโจรให้ผู้ป่วยสีเขียว

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ระลอกล่าสุด เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2564 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เปิดช่องทาง Line Official Account FAH FIRST AID เพื่อให้ผู้ป่วยติดโควิด-19 ที่มีอาการเบื้องต้น เป็นผู้ป่วยสีเขียวหรือผู้มีความเสี่ยงสูง มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ สามารถส่งข้อความปรึกษาทางไลน์และลงทะเบียนรับสารสกัดฟ้าทะลายโจรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกรมฯจะจัดส่งฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา 5 วัน ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนโดยใช้การส่งไปรษณีย์เป็นหลักด้วยสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น มีผู้ลงทะเบียนรับยาเพิ่มขึ้น ต้องกระจายให้ทั่วถึงในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา บางจากฯ จึงได้ร่วมสนับสนุนภารกิจของกรมการแพทย์แผนไทยฯด้วยการจัดโครงการนำร่องใช้ปั๊มบางจาก สุขุมวิท 62 เป็นจุดกระจายยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร โดยมีผู้ขับขี่จักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างในโครงการ วิน โน หนี้ ของบริษัทฯ เป็นผู้นำส่งถึงบ้านพักของประชาชน เริ่มนำร่องในพื้นที่เขตพระโขนง บางนา และคลองเตยต่อมาในวันที่ 3 สิงหาคม ได้ขยายพื้นที่นำส่งเพิ่ม รวมเป็นปั๊มน้ำมันบางจาก 6 สาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ได้แก่ปั๊มบางจาก สุขุมวิท 62 ราษฎร์บูรณะ 1 พระราม 2 กม.12 และพระราม3 (2) ปากน้ำ 1 จังหวัดสมุทรปราการ และลำลูกกา คลอง 1 จังหวัดปทุมธานีและจากสถานการณ์ที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง บางจากฯ จึงร่วมให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปฏิบัติงานของทีมงานผู้ดูแลของกรมฯ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2564 นี้กล่าวว่า “บางจากฯ ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาและปฏิบัติงานของทีมงานผู้ดูแล LINE OA “FAH FIRST AID” และช่วยบรรเทาภารกิจของกรมการแพทย์แผนไทยฯ โดยใช้ปั๊มบางจากเป็นจุดกระจายยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรให้กับผู้ป่วยสีเขียวถึงบ้าน ผ่านผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์ไฟฟ้าในโครงการวิน โน หนี้ หรือวินจักรยานยนต์ทั่วไป หรืออาสาจักรยานยนต์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยโควิด-19 ได้รับยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วงนี้ด้วยอีกทางหนึ่ง”กล่าวว่า “ขอขอบคุณบางจากฯ ที่ให้การสนับสนุนกรมฯ ในการกระจายยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรในพื้นที่กทม. และปริมณฑล ซึ่งยังมีอัตราการระบาดของโควิด-19 สูง พร้อมจัดหาผู้ขับขี่จักรยานยนต์ช่วยกระจายยาจากปั๊มบางจากถึงบ้าน โดยไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วย เราหวังว่าการที่ผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนรับยาผ่าน Line OA จากกรมฯ จะทำให้สามารถมั่นใจว่ามียาสำหรับรักษา ไม่ต้องไปกว้านซื้อหรือกักตุนไว้ ทั้งนี้ ตั้งแต่กรมฯ เปิดให้ข้อมูลยาฟ้าทะลายโจร เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นรายบุคคลกว่า 70,000 คน และได้ส่งยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรเพื่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านตั้งแต่กรกฎาคม 2564 มากกว่า 5,000 ราย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้ โดยค้นหาไลน์ไอดี @fahdtam (มี@นำหน้า)”