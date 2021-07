ร้านค้าไหวมั้ย ? TBIA อยากรู้! ชวนตอบแบบสำรวจ “หาทางออกการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง”

โดยเฉพาะปัจจัยสาหัสจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ปริมาณของขยะพลาสติกย่อยสลายยากเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เพราะทุกคนต้องการความปลอดภัย ในด้านสุขอนามัยจึงจำเป็นต้องใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง อีกทั้งใกล้เวลาที่จะมีประกาศแบนพลาสติกอีก 4 รายการ ได้แก่ กล่องโฟม หลอด แก้วบาง ถุงบาง โดยมีเป้าหมายให้ “เลิกใช้” ภายในปี 2565 และเปลี่ยนมาใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับธรรมชาติแบบ 100% แทนTBIA จึงขอเชิญชวนร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ แบรนด์อาหารเครื่องดื่ม ในพื้นที่ "กรุงเทพมหานคร" ร่วมทำแบบสอบถามเก็บข้อมูลสั้นๆ ว่า TBIA จะหาหนทางช่วยเหลือร้านค้าได้อย่างไร และผลิตภัณฑ์ย่อยสลาย/พลาสติกชีวภาพนั้น จะเป็นทางออกด้านบรรจุภัณฑ์ในยุคโควิดที่ทั้งพยุงเศรษฐกิจ พร้อมกับช่วยบรรเทาปัญหาขยะได้หรือไม่แบบสำรวจ [TH]According to Covid19 situation, Thai Bioplastic Industry Association (TBIA) is exploring opportunities to support Food & Beverage business in term of eco-packaging promotion. ie. price, trial use, compostable waste management, tax refund. So, Restuarant/Cafe (Bangkok only) can provide information through mini survey as following linkMini survey [Eng]ข้อมูลอ้างอิง เพจเฟซบุ๊ค Less Plastic Thailand