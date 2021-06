อินทนิล รณรงค์ลดบริโภคน้ำตาล ลด 5 บาท "อเมริกาโน่เย็นหวานน้อย"

เปิดเผยว่า “นอกจากโครงการสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว อินทนิลยังเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายภาคเอกชนของกรมอนามัย ในการนำร่องโครงการ หวานน้อยสั่งได้ (เฟส 1) ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อสนับสนุนให้คนไทยลดการบริโภคน้ำตาลในเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นอีกวิธีในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการออกกำลังกายที่ผ่านมา อินทนิลให้ความสำคัญกับเมนูเครื่องดื่มสุขภาพมาโดยตลอด โดยเริ่มจากการพัฒนาสูตรเมนู LITE หรือกลุ่มเครื่องดื่ม Low Calorie ในปี 2562 รวมถึงการได้รับเครื่องหมายรับรองเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพ และพัฒนาสูตรปรับระดับความหวาน 100% 75% 50% 25% และ 0% ในปี 2563ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 อินทนิลได้จัดแคมเปญ #อินทนิลหวานน้อย โดยให้ส่วนลดตามระดับความหวาน จนถึงระดับ 0% อเมริกาโน่เย็นไม่หวาน เหลือเพียงแก้วละ 5 บาทเท่านั้น เพื่อโปรโมทแคมเปญ อเมริกาโน่เย็นหวานน้อย ลด 5 บาท ระหว่าง 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2564 ที่ร้านอินทนิล ทั้ง 700 สาขาทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคเกิดการสั่งหวานน้อย ตามนโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาเครื่องดื่มสุขภาพ ที่จะทยอยออกสู่ตลาดตลอดปีนี้”กล่าวว่า “หวานน้อยสั่งได้ เป็นอีกโครงการที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ให้ความสำคัญและดูแลโครงการอย่างใกล้ชิด ซึ่งตัวท่านเองก็เป็นแบบอย่างในการสั่งเครื่องดื่มหวานน้อย เพราะตามที่ทราบโดยทั่วไปว่า กาแฟที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือ กาแฟดำ ทางกรมอนามัยจึงหวังว่า การปลุกกระแสอเมริกาโน่เย็นหวานน้อยของอินทนิลในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดัน ให้เกิดการสั่งหวานน้อยอย่างมีนัยยะ ตามนโยบายขับเคลื่อนของกรมอนามัย”ปัจจุบัน ร้านอินทนิล บริหารโดย บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด มีสาขารวม 700 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็นในสถานีบริการน้ำมันบางจาก 450 สาขา และนอกสถานีบริการน้ำมันบางจากอีก 250 สาขา โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา อินทนิลได้รับรางวัล Best Coffee จาก GET Awards, รางวัล Best Operation จาก GrabFood Awards และรางวัลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO Package) จาก Thai Star Packaging Awards ซึ่งข้อมูล ณ ปี 2563 บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด คือผู้ใช้แก้วพลาสติกชีวภาพ ที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ด้วยแนวความคิดที่ว่า “เพราะ 1 แก้วของอินทนิล ไม่ใช่แค่การดื่มกาแฟ แต่คือการบริโภคด้วยจิตสำนึกที่ดี และร่วมรับผิดชอบโลกใบนี้ไปพร้อมกัน Inthanin Natural Cup อินทนิลทุกแก้วของคุณ เพื่อโลกของเราทุกคน”