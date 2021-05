“โครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต” บรรลุเป้า ได้กล้าไม้ 1 ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว

แนวคิดของโครงการ มอบกล้าไม้ไปให้ชุมชนดูแลจึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหา โดยการมอบเงินทุนให้ชุมชนระหว่าง ดูแลอภิบาลกล้าไม้เป็นเวลาประมาณ 90 วันโดยมีเงื่อนไขว่า ชุมชนที่เข้าร่วมต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบ ขาดรายได้และไม่ได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของรัฐ โดยร่วมกันจัดหาพื้นที่วางกล้าไม้ ประมาณ 10- 20 ตารางเมตร สำหรับดูแลกล้าไม้ อาทิเช่น ไม้สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า ตะเคียนทอง มะฮอกกานี ชิงชัน แคนา พะยูง และ พืชสวนครัวที่ดูแลง่ายและมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งสะดวกในการดูแลมีศัตรูพืชน้อย สามารถนำมาบริโภคในครัวเรือนช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และหากมีเหลือพอชุมชนสามารถนำไปจำหน่ายเพิ่มรายได้อีกทางกล่าวว่า “การที่เราได้จัดทำโครงการ Forest for Life สร้างป่า สร้างชีวิต และดำเนินงานมาจนสำเร็จตามเป้าหมาย นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ขยายแนวคิดในการสร้างพื้นที่สีเขียวนี้ออกไปสู่สาธารณะมากขึ้น ต้นไม้ที่เหลือจากการบริจาคแล้ว เราจะนำมาปลูกต่อไปในป่าของโครงการ The Forestias by MQDC ที่บางนากิโลเมตรที่ 7 ซึ่งถือว่าเป็นป่าที่แท้จริงที่อยู่ใจกลางเมือง”กล่าวว่า มูลนิธิพุทธรักษา และเครือข่ายผู้ให้ The Givers Network ได้ร่วมสรรหา และได้ทยอยคัดเลือกชุมชนที่เข้าร่วมกับโครงการ จนถึงจบโครงการรวมทั้งหมด 27 ชุมชน หรือ 1,000 ครอบครัว เพื่อดูแลต้นกล้าประมาณ 1,000,000 ต้นและได้มอบเงินช่วยเหลือตอบแทนการดูแลกล้าไม้แก่ชุมชนตามงบประมาณที่ตั้งไว้คือ ครอบครัวละ 15,000 บาท รวมจำนวน 15 ล้านบาท และได้ช่วยสนับสนุนค่าต้นกล้าแก่ชุมชนที่มีอาชีพเพาะกล้าไม้ในพื้นที่ๆ ได้เข้าไปทำโครงการ ประมาณ 10 ล้านบาท รวม 25 ล้านบาท“ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่โครงการนี้มุ่งเพิ่มทักษะอาชีพเกี่ยวกับกล้าไม้ อบรมโดยครูป่าไม้จากกรมป่าไม้และเสริมด้วยปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น มุ่งให้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ในระยะสั้น ในระยะยาว มีส่วนช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย เราได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชน โดยชุมชนมีความพอใจในการได้ร่วมดูแลต้นไม้และได้รับรายได้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าดำรงชีพ และบางครอบครัวได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัวและในชุมชนกลับคืนมา บางแห่งก็มองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาเป็นอาชีพได้ในระยะยาว”เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้ผลทั้งด้านการสร้างจิตสำนึกในการรักต้นไม้ การสร้างรายได้ให้ครอบครัวที่เดือดร้อน การสร้างความสามัคคีในชุมชน และสร้างพื้นที่สีเขียว การปิดโครงการในครั้งนี้จึงเป็นเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากการระบาดของโควิดรอบแรก แต่ในอนาคตโครงการนี้ จะยังมีต่อไปเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือ และมีแนวคิดที่หมาะสมสอดคล้องกัน