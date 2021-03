101 True Digital Park เปิดพื้นที่สีเขียว “My Green Work Place” ขานรับ “Work from anywhere”

นายธวัล บุญสนอง ประธานผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารพื้นที่พาณิชย์ และค้าปลีก ศูนย์การค้า 101 True Digital Park กล่าวว่า “ผลกระทบของโควิด -19 ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของทุกคนได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง และผลักดันให้ผู้คนเข้าสู่ยุค New Normal ที่มีความยืดหยุ่นทั้งในเรื่องเวลา สถานที่และทำทุกอย่างผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น รวมถึงยังมีความระมัดระวังตัวในเรื่องคุณภาพชีวิตและสุขภาพมากขึ้น ในปีนี้ 101 True Digital Park ได้ก้าวข้ามจากนิยามคำว่าศูนย์การค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ให้กลายเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้เวลาที่นี่ได้ตั้งแต่เช้ายันค่ำ นอกเหนือจาก กินข้าว ช้อปปิ้ง พักผ่อน สังสรรค์ ยังมีพื้นที่สำหรับนั่งทำงานหรือเรียนตลอดวัน สำหรับคนทำงาน สตาร์ทอัพ ฟรีแลนซ์ นักเรียนและนักศึกษา สามารถทำงานควบคู่ไปกับการพักผ่อนได้ในที่เดียวกันบนพื้นที่ของ 101 True Digital Park ดังนี้”Working Space @ 101 True Digital Park• Whizdom Club บริเวณชั้น 4 เป็นพื้นที่ Co-Working Place จำนวนกว่า 90 ที่นั่ง พร้อมห้องสำหรับจัดงานประชุมหรือสัมมนาที่ต้องการความเป็นส่วนตัวอีกกว่า 120 ที่นั่ง ซึ่งออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกคน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน ทั้งปลั้กไฟ บริการ Wi-Fi ฟรีและบริการเครื่องปริ้นท์เอกสาร พร้อมมีคาเฟ่บริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยส่วนของพื้นที่ทำงานไม่มีค่าใช้จ่าย• SATI Handcraft Coffee ที่ 101 Gallery ชั้น 2 จำนวน 6 ที่นั่งในบรรยากาสสุดชิค เรียบง่ายพร้อมกาแฟรสชาติดี ที่จะทำให้คุณมีไอเดียสร้างสรรค์มากกว่าเดิม พร้อมบริการ Wi-Fi ฟรี• Hillside Town และ Garden บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 3 มีพื้นที่นั่งทำงานหรือนั่งเรียนแบบ Outdoor จำนวนกว่า 60 ที่นั่ง จุดเด่นคือ ความโปร่งโล่งสบาย มีพันธุ์ไม้ฟอกอากาศเต็มพื้นที่ บริการ Wi-Fi ฟรี• Grab & Go Zone บริเวณชั้น 1 มีพื้นที่นั่งทำงานหรือนั่งเรียนพร้อมรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม กว่า 200 ที่นั่ง ตั้งอยู่ในโซนร้านอาหารพร้อมทาน บริการ Wi-Fi ฟรี• Event Zone ชั้น 2 มีพื้นที่นั่งทำงานหรือนั่งเรียน ในบรรยากาศสบายๆ จำนวนกว่า 10 ที่นั่ง บริการ Wi-Fi ฟรีนอกจากนี้ เราได้สร้างความมั่นใจให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการด้วยมาตราการรักษาความสะอาดปลอดภัยเข้มข้นทั่วทุกพื้นที่ ได้แก่ การคัดกรองเข้มงวดก่อนเข้าศูนย์การค้าและคัดกรองเพิ่มเติมก่อนเข้าร้านค้าทุกร้าน บริการเจลล้างมือทุกบริเวณที่เกิดการสัมผัส การจัดเว้นระยะห่างของโต๊ะและเก้าอี้ การเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นจุดสัมผัสร่วม ไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดลิฟต์, ราวบันได, รถเข็น, โต๊ะเก้าอี้ และห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกๆ 30 – 45 นาทีภายใต้มาตรฐานด้านสุขภาวะของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) รวมไปถึงการฉีดพ่นฆ่าเชื้อประจำวันก่อนการเปิดบริการ และส่งเสริมการจ่ายค่าสินค้าโดยไม่สัมผัสธนบัตร เช่น โซน Grab & Go Cashless Society และร้านค้าอื่นๆ หรือตู้ vending อัตโนมัติต่างๆ ในศูนย์การค้าเราก็สนับสนุน Cashless ด้วยการชำระผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ทได้