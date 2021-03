โครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ ออกคลิปปลูกจิตสำนึกคนไทย “วัคซีนที่ดีที่สุด คือความซื่อสัตย์”

กลุ่มสังคมคนซื่อสัตย์ (Honest Society) ผู้จัดตั้งโครงการ “ซื่อสัตย์เพื่อชาติ” ที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน และกระตุ้นให้คนไทยมองเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ ปล่อยคลิปวิดีโอชุดใหม่ 2 ตอน “โลกสีเทา” และ “ปกปิด vs ปกป้อง”ในคลิปบอกเล่าถึงสถานการณ์โลกโควิด-19 ในปี 2563 ที่ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัสมีจำนวนเป็น 0 คน และประชาชนร่วมใจใช้ชีวิตแบบ New Normal โดยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และมีระยะห่างทางสังคม แต่กลับมีคนไม่ซื่อสัตย์ลักลอบทำผิดกฎหมาย ขนแรงงานเถื่อนเข้าประเทศ เปิดบ่อนการพนัน และลักลอบจัดปาร์ตี้มั่วสุม ปกปิดข้อมูล จนทำให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยอีกครั้งโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ จึงทำคลิปนี้ออกมาเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก ให้คนไทยร่วมกันสร้างความซื่อสัตย์ในสังคม รอดพ้นจากวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน โดยคลิปโลกสีเทามีแนวความคิดว่า “หากเราช่วยกันทำให้ปี 2564 เป็นปีแห่งความซื่อสัตย์ได้ ประเทศไทยของเราจะอยู่รอดแน่” และคลิปปกปิด vs ปกป้อง มีแนวความคิดว่า “ปกป้องประเทศไทยของเราให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19 ด้วยวัคซีนที่ดีที่สุด คือความซื่อสัตย์”ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมคลิปและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสังคมคนซื่อสัตย์ได้ทาง https://www.facebook.com/HonestSocietyThailand/posts/880491569410929