โครงการ Care the Whale ก้าวสู่ปีที่ 2 จัดงาน Climate Care Forum

โครงการ Care the Whale ถ.รัชดาภิเษก จากพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้งานบริหารจัดการขยะ ขยายสู่ความร่วมมือนอกย่าน หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรลดก๊าซเรือนกระจก 4,268,495.04 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Kg.Co2e) ในเวลา 1 ปี เตรียมเดินหน้าสู่ปีที่ 2 พัฒนา Climate Care Calculator Digital Platform เครื่องมือบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ช่วยการวิเคราะห์และประเมินผล พร้อมขยายสู่วงกว้าง สอดรับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) จัด17 ก.พ. นี้ ชวนทุกภาคส่วนร่วมถอดบทเรียน หาทางออกสู้วิกฤตโลกร้อนกล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายในการสร้างโอกาสการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) เพื่อให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ To make the capital market ‘Work’ for everyone จึงได้ร่วมกับพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างสมดุลระบบนิเวศให้คงอยู่ ความร่วมมือโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน จึงเกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในข้อ 13 “Climate Action” ข้อ12 “Responsible Consumption and Production” และข้อ 17 “Partnerships for the Goals”ตลอดระยะเวลา 1 ปีของการดำเนินงาน โครงการ Care the Whale มีพันธมิตรและเครือข่ายกว่า 30 องค์กรประกอบด้วย ผู้ประกอบการบนพื้นที่ถนนรัชดาภิเษก 14 แห่ง รวมถึงผู้ประกอบการทางสังคม องค์กรพันธมิตรในธุรกิจด้าน Circular Economy และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดทั้งปีร่วมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะได้ถึง 4,268,495.04 Kg.Co2e เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุ 10 ปี จำนวน 474,277 ต้น ในด้านกระบวนการปฏิบัติ สมาชิกสามารถบริหารจัดการขยะตั้งแต่การแยกขยะจากต้นทางไปสู่ปลายทางเพื่อเข้าสู่กระบวนการ Circular Economy ได้อย่างเป็นรูปธรรมปี 2564 โครงการ Care the Whale มุ่งขยายความร่วมมือไปยังพื้นที่นอก ถ.รัชดาภิเษก โดยร่วมกับองค์กรภาคธุรกิจ และภาคชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมพัฒนา Climate Care Calculator Digital Platform เป็นเครื่องมือบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และคำนวณเป็นตัววัดผลค่าการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาการบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสครบรอบ 1 ปีได้จัดโดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปาฐกถาพิเศษหัวข้อและเสวนาที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจะมาร่วมหาทางออก จากการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะในบริบทต่างๆ ทั้งบริบทภาคกำกับ ภาคธุรกิจ การขับเคลื่อนของภาคชุมชนในการจัดการขยะ ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมทางออกให้แก่ขยะอาหารและขยะแฟชั่น รวมถึงร่วมอัพเดตปรากฎการณ์ปัญหาโลกร้อนและนโยบายจัดการสิ่งแวดล้อมของโลกและในประเทศไทย ร่วมด้วยผู้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรองประธานเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดูอินไทย จำกัดกรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และผู้ก่อตั้ง บริษัท วิถี ไทย กรุ๊ป จำกัดศิลปินที่ใช้ศิลปะเพื่อกระตุ้นเรื่องสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบกันวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.00 น. รับชมพร้อมกันทั่วประเทศผ่าน Facebook Live : SET Thailand, SET Social Impact, Care the Whale ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.comทั้งนี้ โครงการ Care the Whale “ขยะล่องหน” ดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในข้อ 13 “Climate Action” ข้อ12 “Responsible Consumption and Production” และข้อ 17 “Partnerships for the Goals” เน้นขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับ 4 ภาคส่วนสำคัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ 14 องค์กรย่านถนนรัชดา ทั้งบริษัท ศูนย์การค้า และที่พักอาศัย นักธุรกิจเพื่อสังคม พันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการในห่วงโซ่ของการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระบบนิเวศให้คงอยู่ สู่เป้าหมายการลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด กำจัดคำว่า “ขยะ” ให้หายไป ร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด โดยแต่ละองค์กรพันธมิตรย่านรัชดาภิเษกจะมี “วาฬ” เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของระบบนิเวศที่รอให้มนุษย์เข้ามาแก้ไขและสร้างความสมดุล ติดตามข้อมูลของโครงการเพิ่มเติมที่ Facebook: Care the Whale