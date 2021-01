สตาร์บัคส์จัดแคมเปญ Goods for Good ส่งต่อกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ มอบเงิน 1.5 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลและมูลนิธิ

นำโดยคุณเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ส่งมอบเงินบริจาคจากแคมเปญ Goods for Good จำนวน 1.5 ล้านบาท ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลนิธิรามาธิบดีฯ และศิริราชมูลนิธิ เพื่อนำไปช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษาสำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ขาดทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งนี้ ทางสตาร์บัคส์ได้มอบเงินบริจาค สมทบกับรายได้ทุก 10 บาท จากการจำหน่ายเครื่องดื่มสตาร์บัคส์ทุกแก้วทุกสาขาทั่วประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ตามแคมเปญ Goods for Good มอบให้แก่องค์กรทั้ง 3 แห่งกรรมการผู้จัดการ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “สตาร์บัคส์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดแคมเปญ Goods for Good ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกค้าสตาร์บัคส์ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลนิธิรามาธิบดีฯ และศิริราชมูลนิธิ ในด้านการพัฒนาการศึกษาสำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ขาดทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ขอขอบคุณในความเสียสละและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน”