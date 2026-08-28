ระบบไล่ล่าและลีลาการหนี คือจุดขายสำคัญของ GTA 6

ช่วงเวลาถ่ายทอดสด Grand Theft Auto VI ฉบับ Extended Look ได้จบสิ้นลงไปแล้ว และเราก็ได้ทราบข้อมูลอะไรใหม่ๆมากมายโดยเฉพาะวิธีการหลบหนีตำรวจในภาคนี้ที่ดูล้ำหน้ากว่าทุกเกมในท้องตลาด
จากคลิปวิดีโอโชว์เกมเพลย์ความยาวเกือบครึ่งชั่วโมงของ Grand Theft Auto VI ซึ่งถูกปล่อยออกมาให้รับชมกันผ่านทาง Netflix จนทำให้บริการสตรีมมิ่งดังกล่าวถึงกับล่มไปเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานั้น มันได้เปิดเผยข้อมูลหลายอย่างให้แฟนๆได้ทราบ ไม่ว่าจะเป็นฉากแอ็คชั่นยิงต่อสู้ ฉากขับรถซิ่งบนท้องถนน กิจกรรมชวนผ่อนคลายต่างๆ ไปจนถึงความสวยงามของเมืองที่เต็มไปด้วยรายละเอียด แต่หนึ่งในไฮไลท์หลักที่เราสนใจและอยากนำเสนอมากที่สุดนั่นคือ ฉากการไล่ล่าหลบหนีตำรวจ ที่ในภาคใหม่ล่าสุดนี้มันไม่ใช่แค่การหลบเลี่ยงให้พ้นสายตาหรือรัศมีการค้นหาอีกต่อไป
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับระบบการตามล่าตัวผู้ต้องหา สิ่งแรกที่สังเกตเห็นได้ชัดคือเมื่อคุณก่ออาชญากรรมอย่างหนึ่งขึ้นมา คุณสามารถปกปิดตัวตนได้โดยใช้หน้ากากหรือผ้าปิดหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นในภาพโปรโมตและตอนเล่นมันก็ช่วยปกปิดตัวตนของคุณจากตำรวจได้จริง ดังนั้นการถอดหน้ากากหลังก่ออาชญากรรมทุกครั้งจึงสามารถช่วยให้คุณหลบเลี่ยงการถูกตรวจจับและเดินลอยนวลไปได้
อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าตำรวจภายในเกมจะยืนบื้อเป็นจ่าเฉยไม่รู้เรื่องอะไรเลย เพราะทีมงานได้อัปเกรดระบบใหม่ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุยานพาหนะที่คุณขับได้อย่างแม่นยำ รวมถึงตำรวจจะค่อยๆเรียนรู้รูปลักษณ์ของคุณไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพยันไปจนถึงเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่ ซึ่งตัวของผู้เล่นเองก็สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เช่นกัน ด้วยการพยายามหาทางกำจัดทิ้งรถคันที่ก่อเหตุแล้วเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะคันอื่นแทน หรือคุณจะเปลี่ยนเสื้อผ้าตัดแต่งทรงผมใหม่เพื่อหลอกตำรวจให้คิดว่าคุณเป็นคนอื่นไปเลยก็ย่อมได้ นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถเก็บเสื้อผ้าสำรองเผื่อไว้ในท้ายรถเพื่อใช้เปลี่ยนสลับเครื่องแต่งกายได้อย่างทันท่วงทีไม่ต้องเสียเวลาเดินเข้าร้าน ตราบใดที่ไม่มีใครเห็นตอนคุณกำลังแก้ผ้าเปลี่ยนชุดน่ะนะ
อย่างที่รู้กันเมื่อระดับค่าหัวของคุณสูงขึ้น ตำรวจจะยิ่งไล่ล่ากวดขันคุณอย่างหนักเข้มข้นดุดันมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเกมภาคนี้จะต่างออกไปจากเกม GTA ภาคก่อนๆตรงที่การขโมยรถอะไรก็ได้มาขับแล้วเหยียบคันเร่งให้จมมิดมันไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณหนีรอดได้อีกต่อไป โดยเฉพาะตอนที่ระดับค่าหัวของคุณพุ่งเกินสามดาว คุณจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะที่เร็วที่สุดในเกมเพื่อเพิ่มโอกาสในการหลบหนีตำรวจ หรือคุณอาจเลือกใช้วิธีที่สร้างสรรค์กว่านั้นด้วยการวิ่งเท้าเปล่าเข้าไปในเขตชุมชนที่มีกลุ่มผู้คนจำนวนหนาแน่นค่อยๆเคลื่อนที่เข้าไปแอบซ่อน ณ จุดตำแหน่งที่รถตำรวจเข้าไม่ถึง อะไรแบบนี้เป็นต้น
สองตัวละครหลักอย่าง "เจสัน" และ "ลูเซีย"นั้น ทั้งคู่ต่างมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยากจะแยกจาก แน่นอนว่าในฉากบู๊ต่อสู้การที่มีคู่หูคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เคียงข้างอาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม ทว่าเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขันบางเวลา เช่น ต้องหลบหนีจากการไล่ล่า คุณสามารถเลือกให้ตัวละครหลักทั้งสองแยกทางจากกันชั่วคราว โดยให้คนใดคนหนึ่งอยู่รับหน้าเสื่อตกเป็นเป้าหมายแทนเพื่อให้ตัวละครอีกคนหนีรอดไปได้ การทำแบบนี้จะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของตำรวจและเพิ่มโอกาสการหลบหนีของทั้งสองคน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
ign
thegamer
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