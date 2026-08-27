"Slap ’em UP! x Artverse" จับมือนักวาดและนักพากย์ไทย เผยโฉม 4 ตัวละครเอ็กซ์คลูซีฟ

"Slap ’em UP!" เปิดจักรวาลใหม่กับ Artverse แคมเปญพิเศษที่รวบรวมศิลปินนักวาดและนักพากย์ชาวไทยมาร่วมสร้างสรรค์ตัวละครคอลแลบภายในเกม ประเดิมด้วย 4 ตัวละครสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เริ่มตั้งแต่ 25 สิงหาคม - 21 กันยายนนี้
แคมเปญแรก Slap ’em UP! x Artverse #1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 21 กันยายน 2569 เปิดตัว 4 ตัวละครคอลแลบใหม่จากผลงานของ 4 ศิลปินนักวาดไทย ร่วมกับ 4 นักพากย์ไทย โดยแต่ละตัวละครถ่ายทอดเอกลักษณ์ของลายเส้นและน้ำเสียงออกมาเป็นคาแรกเตอร์เฉพาะตัว ดังนี้
• Mr. Orange วาดโดย The duang พากย์เสียงโดย บอส อภิชิต ลิขิตลิ้มปรีชา
• ผีป๊อป (Pop) วาดโดย การันต์ พากย์เสียงโดย เมซ่า เกศฎาภรณ์ เจียรเจริญ
• เอมุ (Amu) วาดโดย Remmui พากย์เสียงโดย มิ้นท์ ฐิติกมล หมดห่วง
• อาเชีย (Ashia) วาดโดย Arisia19 พากย์เสียงโดย อลิซ นิมมาน ชุนหชา
ผู้เล่นสามารถลุ้นรับตัวละครทั้ง 4 ผ่านตู้กาชาปองภายในเกม โดยเมื่อได้รับตัวละครซ้ำ จะปลดล็อกรางวัลพิเศษตามระดับ ดังนี้
• ครั้งที่ 1: ปลดล็อกตัวละคร
• ครั้งที่ 2: ปลดล็อก Sticker, Emote, Name Grid และ Background ของตัวละคร
• ครั้งที่ 3: ปลดล็อก Card Deck และ Play Effect ลายเซ็นของตัวละคร
Mr. Orange วาดโดย The duang (เดอะดวง)
Mr. Orange คือชายลึกลับผู้ใช้ชีวิตอยู่กับการแข่งขันและการเดิมพัน กล้าได้กล้าเสียกับทุกความเสี่ยง และมักมีแผนซ่อนอยู่เสมอ แม้ในที่เกิดเหตุวินาศสันตะโรอาจไม่มีใครเห็นเขาอยู่ตรงนั้น แต่ก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่ฝีมือของเขา ด้วยความสามารถด้านการประดิษฐ์อันหาใครเทียบ ที่มาอันคลุมเครือ และข่าวลือจากผู้พบเห็นที่ต่างบอกว่าเคยเห็นเขาในรูปลักษณ์ไม่เหมือนกัน จึงไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาอย่างแน่ชัด
ตัวละครนี้วาดโดย The duang (เดอะดวง) ศิลปินและผู้ก่อตั้ง GAS STUDIO ผู้โดดเด่นด้วยลายเส้น คาแรกเตอร์จัดจ้าน และการเล่าเรื่องเชิงเสียดสีสังคม ร่วมถ่ายทอดเสียงโดย บอส อภิชิต ลิขิตลิ้มปรีชา นักพากย์ผู้เคยให้เสียงโกะโจ ซาโตรุจาก มหาเวทย์ผนึกมาร และดันเต้จาก Devil May Cry 2025 เติมเสน่ห์ของนักวางแผนเจ้าเล่ห์และนักประดิษฐ์อัจฉริยะให้ Mr. Orange อย่างมีเอกลักษณ์
ผีป๊อป (Pop) วาดโดย การันต์
ผีป๊อป (Pop) คือวิญญาณของปอปลึกลับที่อาศัยอยู่ในโอ่งภายในห้องเก็บของร้างหลังโรงเรียน คอยดูแลเหล่าวิญญาณที่หลงทางอยู่ในโรงเรียน ด้วยความเหงาจากการไม่มีใครผ่านมาเป็นเวลานาน ผีป๊อปจึงมักชวนนักเรียนที่หลงเข้ามาเล่นเกมแก้เบื่อ และอาจคอยปลอบใจนักเรียนที่กำลังเผชิญปัญหาชีวิตด้วยคำพูดสุภาพน่ารัก แต่แฝงความกวนแบบไม่ตั้งใจ
ตัวละครนี้วาดโดย การันต์ ศิลปินวาดภาพประกอบและนักเขียนการ์ตูนอิสระ เจ้าของผลงาน RKGK รักควายกอดควาย ผู้โดดเด่นด้วยลายเส้นน่ารัก อารมณ์ขัน และคาแรกเตอร์ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ร่วมกับเสียงพากย์โดย เมซ่า เกศฎาภรณ์ เจียรเจริญ ผู้เคยให้เสียง Violet จาก Incredibles 2 และ Rebecca จาก Cyberpunk: Edgerunners ถ่ายทอดทั้งความน่าเอ็นดู ความกวน และด้านลึกลับของผีป๊อปออกมาอย่างมีชีวิตชีวา
เอมุ (Amu) วาดโดย Remmui
เอมุ (Amu) คือเด็กสาวสายกินที่ตัวไม่ใหญ่ตามปริมาณอาหารที่เข้าท้อง เธออาศัยอยู่คนเดียวในคอนโดแถบชานเมือง แม้จะมีเพื่อนเยอะและเป็นที่รู้จักของหลายคน แต่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไหนเป็นพิเศษ เอมุมักปรากฏตัวอยู่รอบ ๆ โรงเรียน โดยเฉพาะบริเวณตู้กดน้ำอัตโนมัติ และแทบจะดื่มน้ำอัดลมแทนน้ำเปล่า ด้วยสายตาออดอ้อนเมื่อเจอของอร่อย เธอมักทำให้คนรอบตัวอดใจไม่ไหวจนต้องแบ่งของกินให้เสมอ แม้ภายนอกจะดูไร้เดียงสา แต่แท้จริงแล้วเอมุทั้งเจ้าเล่ห์และหัวดี มักสอบได้อันดับต้น ๆ ของห้อง โดยมีสิ่งหนึ่งที่เธอไม่ยอมแพ้เด็ดขาด คือการกินผัก
ตัวละครนี้วาดโดย Remmui (เรมมุย) ศิลปินสายแฟนอาร์ตที่ถ่ายทอดเรื่องราวเบา ๆ ในชีวิตประจำวันผ่านลายเส้นน่ารักและสดใส มีผลงานแฟนอาร์ตจากเกมเป็นหลัก ร่วมกับเสียงพากย์โดย มิ้นท์ ฐิติกมล หมดห่วง ผู้เคยให้เสียง Emilia จาก Re : Zero ถ่ายทอดความน่ารักสดใสและความเจ้าเล่ห์เล็ก ๆ ของเอมุออกมาอย่างมีเสน่ห์
อาเชีย (Ashia) วาดโดย Arisia19
อาเชีย (Ashia) คือจอมมารที่ฟื้นคืนชีพหลังถูกผนึกด้วยดาบศักดิ์สิทธิ์ของผู้กล้ามานานกว่า 1,000 ปี ทิ้งรอยแผลไว้กลางอกตรงจุดที่ดาบเคยปักอยู่ เมื่อกลับมายังยุคที่เวทมนตร์เป็นเพียงตำนาน เธอพบว่าโลกไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยดาบหรือเวทมนตร์อีกต่อไป หากแต่ขับเคลื่อนด้วย “ตัวเลขและกระแสเงินสด” อาเชียจึงเปลี่ยนจากการทำสงครามด้วยกองทัพปีศาจ มาเป็นการครอบครองตลาดโลกผ่านบริษัทโฮลดิ้งยักษ์ใหญ่ที่ก่อตั้งจากสมบัติล้ำค่าซึ่งซ่อนไว้ใต้ดินมานับพันปี ปัจจุบันเธอกำลังตามหาผู้มีความสามารถเพื่อเข้าร่วมกองทัพของตน ด้วยความมั่นใจ รักเกียรติ และใจถึงพร้อมทุ่มทรัพยากรให้ผู้ที่ถูกใจ อาเชียมักเรียกผู้ที่มาท้าทายตนว่า “ผู้กล้า” เสมอ
ตัวละครนี้วาดโดย Arisia19 (อาลิเซียไนน์ทีน) ศิลปินสายอนิเมะญี่ปุ่นผู้โดดเด่นด้านการใช้สีและองค์ประกอบภาพสดใส มีผลงานภาพประกอบเกม การ์ด และแอนิเมชัน รวมถึงรางวัลจาก pixiv Illustration Awards Thailand ร่วมกับเสียงพากย์โดย อลิซ นิมมาน ชุนหชา ผู้เคยให้เสียงโมโมะ อายาเสะจาก Dandadan และอิมฮินรัมจาก Teach You A Lesson ถ่ายทอดทั้งความดุดัน น่าเกรงขาม และเสน่ห์ของจอมมารผู้เปี่ยมความมั่นใจออกมาอย่างมีมิติ
นอกจากตัวละครใหม่ ผู้เล่นยังจะได้พบกับไอเทมและคอนเทนต์พิเศษที่ออกแบบขึ้นเฉพาะตัวละคร ไม่ว่าจะเป็น Sticker, Emote, Background, Card Deck และ Play Effect เพื่อให้ทุกการสะสมและการลงเล่นมีความพิเศษยิ่งขึ้น
ตลอดระยะเวลาแคมเปญ Slap ’em UP! x Artverse ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2569 Slap ’em UP! จะทยอยเปิดตัวศิลปิน นักพากย์ และตัวละครคอลแลบชุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เล่นได้ติดตาม ร่วมลุ้น และสะสมคอนเทนต์จากหลากหลายสไตล์ของเหล่าครีเอเตอร์ไทยตลอดทั้งแคมเปญ
ดาวน์โหลดเกม Slap ‘em UP! ได้ที่: https://slapemup.onelink.me/ayiw/4cjv3sxj
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