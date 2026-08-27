"PUBG: DED.NET" ยิงเหมือนเดิม แค่เพิ่มความเบียวจากยุค 90

เกมยิง FPS มาใหม่ในจักรวาลพับจี ที่ผสมผสานการเล่นสไตล์โร้กไลท์ ดนตรีกรันจ์ ไสยศาสตร์ และความสยองขวัญเข้าไว้ด้วยกัน!
KRAFTON ร่วมกับทีมผู้พัฒนา PUBG Studios ประกาศเปิดตัวเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งแบบเล่นหลายคนไตเติ้ลใหม่ล่าสุดในชื่อ PUBG: DED.NET โดยตัวเกมเตรียมแผนพัฒนาลงให้เล่นกันทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam) แต่ยังไม่ระบุกำหนดวันวางจำหน่ายที่แน่ชัด
PUBG: DED.NET เป็นเกมชูตติ้งมัลติเพลย์เยอร์รูปแบบใหม่ในจักรวาล PUBG ที่ผสมผสานเกมการยิงเข้ากับระบบความก้าวหน้าแบบโร้กไลท์ อันเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ทดลอง ปรับตัว และสร้างแนวทางการต่อสู้ของตนเองในการเล่นแต่ละรอบ ท่ามกลางฉากหลังดินแดนสุดแปลกประหลาดและคาดเดาไม่ได้ของแคสเคเดียในปี 1996
โลกแห่งนี้คือสถานที่อันมืดมิดที่เต็มไปด้วยดนตรีกรันจ์ ความสยองขวัญ และเรื่องราวไสยศาสตร์ ซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จงตะลุยไปในดินแดน รักษาอาการบาดเจ็บ พัฒนาความสามารถ และเอาชนะฝ่ายตรงข้ามด้วยกลยุทธ์สุดเบียว ไม่ว่าจะใช้ประตูรถเป็นโล่กำบัง กินเนื้อศัตรูเพิ่มพลังชีวิต แกล้งตาย หรือแฮคตู้โทรศัพท์ขโมยเงินจากคู่แข่ง เพื่อก้าวขึ้นเป็นราชาแห่งนักฆ่า
การพ่ายแพ้ในแต่ละแมตช์ไม่ได้หมายความว่าการเล่นรอบนั้นจะสูญเปล่า เลือดทุกหยดจะช่วยเขียนบทต่อไปให้กับคุณ ทุกสิ่งที่เราเก็บรวบรวมมาได้ในโลกแห่งนี้จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวคุณ วิธีการต่อสู้ของคุณ และมอบพลังใหม่ให้กับการเล่นครั้งต่อไป เพราะความตายในเกมนี้มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*