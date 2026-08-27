"Kalanoro" แอ็กชันผจญภัยคนป่าตั้งวง วางจำหน่าย 24 ก.ย.นี้

SEGA เปิดตัว "Kalanoro" เกมแนวแอ็กชันผจญภัยธีมมาดากัสการ์ พัฒนาโดย Red Raketa Studio เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 24 กันยายนนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Nintendo Switch และ Steam
Kalanoro เป็นเกมแนวแอ็กชันผจญภัยที่ดำเนินเรื่องในโลกแห่ง Lemuria โดยได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานพื้นบ้านและงานศิลปะอันเปี่ยมด้วยสีสันของมาดากัสการ์ ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Kalakely และใช้พลังพิเศษจากเส้นผมรวมถึงอาวุธที่ดัดแปลงขึ้นเองเพื่อจัดการกับเหล่าศัตรู
ผู้เล่นจะได้ออกเดินทางช่วยเหลือเหล่าลีเมอร์นักดนตรี ก่อตั้งวงดนตรีร่วมกับเพื่อนใหม่สุดแนว และพูดคุยกับตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนรถทัวร์ พัฒนาวงดนตรีให้ก้าวสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้น พร้อมทั้งปลดปล่อยเกาะแห่งนี้ให้พ้นจากเงื้อมมือของแม่มดร้าย Raneny
ทั้งนี้ SEGA ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมจัดจำหน่ายกับ New Tales ผู้จัดจำหน่ายเกมจากฝรั่งเศส เพื่อดูแลรับผิดชอบด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายเกม "Kalanoro" ในประเทศญี่ปุ่นและทั่วภูมิภาคเอเชีย
Kalanoro จะวางจำหน่ายในวันที่ 24 กันยายนนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Nintendo Switch และ Steam ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.redraketa.studio/
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