Xbox ประเดิมเปลี่ยนแผ่นเกมเป็นดิจิทัลให้สมาชิก Insider ปลายเดือนนี้

แผ่นเกม Xbox Series และ Xbox One จำนวนหลายพันในตู้ของคุณจะไม่สูญเปล่า เมื่อสามารถเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเกมดิจิทัลได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ล่าสุดทาง Xbox ได้ออกมาประกาศเปิดตัว โปรแกรมแปลงแผ่นเกมเป็นดิจิทัล อย่างเป็นทางการ ซึ่งมันจะนำข้อดีของระบบดิจิทัลมาสู่แผ่นเกม Xbox Series X และ Xbox One เก่าๆจำนวนหลายพันไตเติ้ล โดยเหล่าสมาชิก Xbox Insider ทุกคนจะสามารถเริ่มทดสอบใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม เป็นต้นไป
ฟีเจอร์ดังกล่าวทำงานโดยการใส่แผ่นเกม Xbox Series X หรือ Xbox One ลงไปในเครื่องคอนโซล Xbox แล้วทำการ Redeem เปิดใช้สิทธิ์การเล่นเกมแบบดิจิทัลในบัญชีของคุณ ทำให้คุณสามารถเล่นเกมนั้นได้โดยไม่ต้องใส่แผ่นเกมอีกต่อไป ในขณะเดียวกันแผ่นเกมที่ถูกเปิดใช้งานสิทธิ์ไปแล้วจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆและจะยังคงสามารถใช้งานเล่นเกมได้ตามปกติ
“เกมแบบแผ่นส่วนใหญ่สำหรับ Xbox One และ Xbox Series X จะรองรับฟีเจอร์ใหม่นี้ ผู้เล่นสามารถรับสิทธิ์ดิจิทัลได้โดยการใส่แผ่นเกมที่รองรับลงในเครื่อง Xbox One หรือ Xbox Series X แล้วเปิดเกม เมื่อรับสิทธิ์แล้วคุณจะได้สิทธิประโยชน์แบบดิจิทัล ซึ่งนั่นรวมไปถึง Xbox Play Anywhere และ Xbox Cloud Gaming (ในกรณีที่รองรับ) ขณะที่แผ่นเกมของคุณยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมทุกประการ”
“เราเริ่มต้นด้วยเกมจำนวนหลายพันรายการ และเราจะทยอยเพิ่มเกมที่รองรับมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป ถึงแม้ว่าไม่ใช่ทุกเกมที่จะพร้อมให้บริการในวันเปิดตัว แต่นี่ถือเป็นก้าวครั้งสำคัญสู่การสร้างสรรค์อนาคตที่ผู้เล่นสามารถมั่นใจได้ว่า เกมที่พวกเขาซื้อจะคงอยู่กับพวกเขาไปอีกนานหลายปี” ตัวแทน Xbox กล่าวในแถลงการณ์
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
xbox
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