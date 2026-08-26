"Mega Man: Dual Override" เผยตัวละคร Proto Man กับบอสดอกไม้ไฟ

แคปคอม ประเดิมเปิดงาน Gamescom 2026 ด้วยผลงานสองเกมใหม่ของพวกเขา "เจ้าหนูตัวฟ้า" กับ "ซามูไรปราบปีศาจ" ที่ต่างก็มีข้อมูลอัปเดตใหม่ให้แฟนๆได้ตื่นเต้นกัน
มาเริ่มกันที่คลิปตัวอย่างใหม่ของเกม Mega Man: Dual Override ซึ่งเป็นการแนะนำ "โปรโตแมน" (Proto Man) ตัวละครสหายคู่ปรับสุดไอคอนิกที่จะกลับมาเป็นตัวละครที่เลือกเล่นได้อีกครั้ง นักรบพเนจรผู้นี้เขามีความสามารถเฉพาะตัวอันโดดเด่น ทำให้ผู้เล่นมีทางเลือกมากขึ้นในการรับมือกับความท้าทายด้วยสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันถึงสองแบบ
ด้วยระบบ Override ใหม่ล่าสุดของเกมจะช่วยให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดและปลดปล่อยพลังที่เหนือกว่าปกติได้ชั่วขณะ อย่างไรก็ตาม พลังที่เพิ่มขึ้นนี้มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่าย เมื่อพลัง Override หมดลงผู้เล่นจะประสบกับการสูญเสียประสิทธิภาพชั่วคราว ดังนั้นการเรียนรู้ว่าเมื่อใดควรเปิดใช้งาน Override และวิธีใช้พลังนั้นอย่างถูกต้องจึงเป็นกุญแจสำคัญ
ในภาคนี้ผู้เล่นยังสามารถติดตั้งชิปแบบกำหนดเองลงไป เพื่อให้ตัวละครหลักอย่าง Mega Man และ Proto Man มีทักษะความสามารถใหม่ๆและเปลี่ยนสไตล์การต่อสู้ไปจากเดิม อาทิเช่น ติดตั้งไอเทมเสริมพลังช่วยให้ยิงเร็วขึ้น เพิ่มเกราะป้องกัน สามารถลอยตัวได้ และอื่นๆอีกมากมายที่เกิดจากการผสมผสานชิปในแบบฉบับของเราเอง
"ทวิงเคิลเกิร์ล" (Twinkle Girl) บอสสาวดอกไม้ไฟสุดร้อนแรง จะมาร่วมเป็นหนึ่งในแปดหุ่นยนต์มาสเตอร์ที่ผู้เล่นต้องเผชิญหน้า เธอคนนี้ล้วนเปี่ยมไปด้วยพลังผู้พร้อมพุ่งเข้าสู่สนามรบและสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยการโจมตีในธีมดอกไม้ไฟสุดตระการตา ซึ่งแน่นอนว่าหากเราโค่นเธอลงสำเร็จ เราก็จะได้รับพลังของหุ่นยนต์มาสเตอร์ผู้พ่ายแพ้มาใช้เป็นอาวุธพิเศษ
เกม "Mega Man: Dual Override" มีกำหนดวางจำหน่ายสำหรับเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch และ PC (ผ่าน Steam / Epic Games Store) ภายในปี 2027
ส่วนเกมแอ็คชั่นซามูไรที่หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วอย่าง Onimusha: Way of the Sword ล่าสุดก็มีการอัปเดตข้อมูลใหม่เช่นเดียวกัน โดยคลิปเทรลเลอร์ลำดับที่หกได้มีการแนะนำอสูรเก็นม่าคู่หูสองพี่น้องอย่าง Ifuu และ Burai ที่ผู้เล่นต้องประมือด้วย รวมไปถึงอุปสรรคสุดอันตรายมากมายที่เราต้องฟันฝ่า และเพื่อให้การต่อสู้ดูสมน้ำสมเนื้อทางแคปคอมจึงได้เผยโฉมร่างแปลงอสูรโอนิของตัวละครเอก "มูซาชิ" ที่หลายคนรอคอยออกมาให้แฟนๆได้เชยชมกันเป็นครั้งแรก
เกม "Onimusha: Way of the Sword" เตรียมออกวางจำหน่ายบนทั้งแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series, PC และ Switch 2 ในวันที่ 4 กันยายนนี้ โดยใครที่อดใจรอไม่ไหวสามารถดาวน์โหลดตัวเดโมเวอร์ชันใหม่ที่ขยายเพิ่มเติมโซนพื้นที่ Oni Refuge และบอสร่างท้วมอย่าง Daidara เข้ามา เอาไปลองฝึกฝนวิชาลับคมดาบกันไปพลางๆก่อนได้
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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