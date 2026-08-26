"Final Fantasy VII Revelation" โชว์การเล่นสุดอิสระ โดดร่มลงมาได้ทุกเมื่อ

ตัวอย่างใหม่สำหรับเกมภาคสุดท้ายโบกมือลาตำนานไฟนอลฯ 7 ที่เหมือนกับเปิดโอกาสให้ทีมงานและบรรดาผู้เล่นได้ปล่อยผีอย่างอิสระเต็มคาราเบล!
Square Enix ปล่อยคลิปตัวอย่างเทรลเลอร์ลำดับที่สองพร้อมภาพสกรีนช็อตใหม่สำหรับ Final Fantasy VII Revelation ซึ่งเป็นเกมภาคที่สามและภาคสุดท้ายปิดตำนานไตรภาค Final Fantasy VII Remake โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวได้เขียนคำนิยามอธิบายไว้ว่า “วิกฤตการณ์ของโลก” (The Planet’s Crisis)
ในคลิปตัวอย่าง เราจะเห็นผู้พิทักษ์ขนาดมหึมาที่เรียกกันว่า "อาวุธ" (Weapons) ปรากฏตัวขึ้นเพื่อปกป้องโลกที่กำลังเผชิญภัยวิกฤตโดยไม่แบ่งแยกมิตรหรือศัตรู อาวุธเหล่านี้สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อโลกและผู้คน คลาวด์และเหล่าฮีโร่จึงต้องยืนหยัดต่อสู้กับอาวุธยักษ์เหล่านี้ทั้งบนผืนทราย กลางอากาศ และใต้ท้องทะเล ในขณะที่พวกเขาก็ต้องดิ้นรนเพื่อช่วยโลกจากเซฟิรอธด้วยเช่นกัน อาวุธถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในช่วงท้ายเกมของ Final Fantasy VII ภาคต้นฉบับ และมันได้หวนกลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่ที่ดูยิ่งใหญ่ตระการตามากกว่าเดิม
ตัวอย่างเกมเพลย์ยังแสดงให้เห็นถึงพลังใหม่อย่างการเรียกอัญเชิญ Typhon การสำรวจโลกเปิดกว้าง การใช้ตะขอเกี่ยว การขี่โจโคโบะ รวมถึงคลาวด์และทิฟาที่มาในชุดนักรบ Warrior และจอมเวทดำ Black Mage อันถือเป็นระบบใหม่ในเกม Final Fantasy VII Revelation ซึ่งนำเสนอชุดเครื่องแต่งกายเฉพาะที่มอบความสามารถและพลังใหม่ให้กับตัวละครผู้สวมใส่ พร้อมกับบทบาทเฉพาะที่ชวนให้นึกถึงสายอาชีพคลาสสิกของไฟนอลแฟนตาซี
คลาวด์ สไตรฟ์และสหายผู้ภักดีของเขาต้องเผชิญกับโลกที่กำลังจะถูกทำลายล้าง ด้วยความโศกเศร้าจากการสูญเสียพันธมิตรอันเป็นที่รัก และศัตรูตัวฉกาจอย่างเซฟิรอธที่กำลังจะบรรลุถึงระดับเทพ พวกเขาจึงเหาะขึ้นไปบนเรือเหาะไฮวินด์เพื่อแข่งกับเวลาในการหยุดยั้งอุกกาบาต เวทมนตร์ทำลายล้างขั้นสูงสุด และการทำลายล้างโลกอย่างสิ้นเชิง การต่อสู้ครั้งสุดท้ายได้อุบัติขึ้นแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างได้นำพามาสู่จุดๆนี้ จุดที่จะมอบบทสรุปอันน่าจดจำและน่าตื่นตาตื่นใจให้กับหนึ่งในโปรเจกต์ที่ทะเยอทะยานที่สุดในประวัติศาสตร์วิดีโอเกม อีกทั้งยังเป็นจุดสูงสุดของการเล่าเรื่องราว Final Fantasy VII ตลอด 30 ปีที่ผ่านมาด้วย
คราวนี้ผู้เล่นสามารถสำรวจดาวเคราะห์ทั้งดวงได้อย่างอิสระโดยใช้เรือเหาะไฮวินด์ เราสามารถกระโดดร่มกลางอากาศลงสู่พื้นดินทุกแห่งหนได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ ด้วยอุกกาบาตที่กำลังร่วงหล่นลงมาและอาวุธที่กำลังสร้างความหวาดกลัวไปทั่ว ความขัดแย้งบนดาวเคราะห์จึงปรากฏขึ้นมากมาย กลุ่มของผู้เล่นจึงต้องแบ่งกำลังกันเพื่อพิชิต จงเลือกสถานที่ที่อยากไป เลือกที่จะช่วยเหลือใครก่อนหลัง และร่วมต่อสู้เคียงข้างเหล่าฮีโร่ในตำนานที่คุณชื่นชอบเป็นครั้งสุดท้าย
เกม "Final Fantasy VII Revelation" มีกำหนดวางจำหน่ายสำหรับเครื่องคอนโซล PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 และ PC (ผ่าน Steam / Epic Games Store / Microsoft Store) ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2027 ซึ่งหากผู้เล่นมีข้อมูลเซฟเกมจากภาคก่อนหน้านี้ก็จะได้รับโบนัสพิเศษเอาไปใช้ในภาค Revelation ด้วย เช่น ถ้ามีเซฟเกม Final Fantasy VII Remake Intergrade จะได้รับซัมมอนมาเทเรีย Chocobo & Moogle และถ้ามีเซฟเกม Final Fantasy VII Rebirth ซัมมอนมาเทเรียที่ได้รับก็จะเป็นนกไฟ Phoenix
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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