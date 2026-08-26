KRAFTON เปิดตัวเกมใหม่ แนวดาร์คแอ็คชั่นอาร์พีจีสไตล์ Diablo

ผลงานแอ็คชั่นอาร์พีจีมุมมองจากด้านบนที่มีฉากหลังเป็นโลกแฟนตาซีมืดมนแบบตะวันออก กำลังมาสู่เครื่องพีซีและคอนโซล
KRAFTON และทีมพัฒนา Boundary ออกมาประกาศเปิดตัว TARAE: The Unbound เกมแอ็คชั่นอาร์พีจีมุมมองแบบท็อปดาวน์ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของเหล่าผู้แสวงหาทั้งหกกับการผจญภัยที่แตกต่างกันหกเส้นทาง โดยตัวเกมมีแผนวางจำหน่ายสำหรับเครื่องคอนโซล PlayStation 5, Xbox Seriesและ PC ผ่าน Steam แต่ยังไม่ระบุวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
เนื้อหาของเกมกล่าวถึงการเดินทางข้ามเกาะ "แทกวีโด" (Taegwido) ของเหล่าผู้แสวงหาทั้ง 6 คน ที่แต่ละคนต่างแบกรับกรรมและมีจุดมุ่งหมายของตนเอง เป้าหมายของผู้เล่นคือการออกเดินทางรวบรวมแหล่งพลังงานที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วแทกวีโดเพื่อฟื้นฟูภพภูมิทั้งหก รวมถึงผูกมิตรกับผู้แสวงหาคนอื่นๆที่ชะตานำพาเข้ามาเกี่ยวพันระหว่างการเดินทาง
วัดวาอารามอันเงียบสงบไปจนถึงป้อมปราการที่ล่มสลาย ดินแดนแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งสงครามและถนนหนทางก็เต็มไปด้วยภูตผีปีศาจ สิ่งมีชีวิตจากตำนานและนิทานพื้นบ้านตะวันออกเหล่านี้จะปรากฏกายในฐานะบอสทรงพลัง ซึ่งเรื่องราวและอิทธิพลของพวกมันจะกำหนดภูมิประเทศที่คุณต้องเผชิญหน้าด้วย ฉะนั้นจงศึกษาลักษณะของบอสแต่ละตัวและสนามรบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอให้ดี แล้วเลือกจังหวะที่เหมาะสมในการหลบหลีกและโจมตีโต้กลับพวกมันไป
คลาสต่างๆภายในเกมมีรากฐานมาจากประเพณีตะวันออก ผู้เล่นจะได้สัมผัสการต่อสู้ที่รวดเร็วและโดดเด่น ได้ใช้ทั้งดาบและอาวุธปืน ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้และเวทมนตร์ ควบคุมพลังแห่งวิญญาณ เรียนรู้ความสมดุลและความขัดแย้งของธาตุทั้งห้า หรือกระทั่งความกลมกลืนของหยินและหยาง เพื่อหล่อหลอมขัดเกลาสร้างเป็นสไตล์การต่อสู้ของคุณเอง เพราะแม้แต่ในคลาสเดียวกัน การเลือกที่แตกต่างก็อาจนำไปสู่รูปแบบการเล่นที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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