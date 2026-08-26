"Like or Die" ชูตติ้งเซอร์ไววอลตัวใหม่จาก NCOSFT

สมรภูมิรบของเหล่าคนดังที่ต้องชิงชัยแข่งขันกันฆ่าสะสมยอดไลค์ เพื่อก้าวขึ้นเป็นสุดยอดสตรีมเมอร์บนแพลตฟอร์มสุดล้ำ
NCOSFT ประกาศเปิดตัว Like or Die เกมแนวยิงเอาชีวิตรอดเป็นทีมมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ที่เหล่าสตรีมเมอร์จะได้มาทำสงครามปะทะต่อสู้กัน โดยตัวเกมเตรียมแผนพัฒนาลงให้เล่นกันสำหรับเครื่อง PC ผ่าน Steam แต่ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดวันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
นี่เป็นเกมชูตติ้งเซอร์ไววอลทีมเบส ที่ให้เหล่าสตรีมเมอร์ทั้ง 16 คน (แบ่งเป็น 4 ทีม) มาเปิดศึกทำสงครามกันแบบดุเดือดเพื่อเอาชีวิตรอดบนแพลตฟอร์มสุดล้ำ Quaya Stream ซึ่งจะถ่ายทอดทุกช่วงเวลาของคุณแบบสดๆเรียลไทม์ไปยังผู้ชมทั่วทั้งจักรวาล เป้าหมายหลักของผู้เล่นคือการสะสมยอด "ไลค์" จากการเล่นและพยายามอยู่ให้รอดจนจบ เพื่อก้าวขึ้นเป็นสุดยอดสตรีมเมอร์ในโลกที่ชัยชนะและความตายกลายเป็นคอนเทนต์
ผู้เล่นทุกคนจะมีอุปกรณ์พิเศษติดตัวที่เรียกว่า Block Gun หรือปืนสร้างบล็อกที่ใช้สำหรับการสร้างบล็อกทรงลูกบาศก์ได้ในทุกที่ที่คุณต้องการ จะใช้สร้างปราการป้องกันเพื่อปกป้องคุ้มครอง Nexus ของทีมคุณ สร้างเส้นทางเข้าออกใหม่ๆเพื่อใช้โจมตีศัตรูแบบไม่ทันตั้งตัว หรือจะปรับเปลี่ยนสนามรบอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของคุณทั้งสิ้น
เมื่อตัวละครพลาดตายขึ้นมาคุณสามารถเกิดใหม่กระโดดกลับขึ้นไปบนเวทีได้เรื่อยๆ ตราบใดที่ Nexus ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดจุดเกิดของทีมคุณยังคงอยู่ แต่ในทันทีที่ Nexus ของฝ่ายคุณพังลง การเกิดใหม่ก็จะหายไปตลอดกาลเช่นกัน ฉะนั้นอย่ามัวแต่ยิงเพลินจงคอยปกป้อง Nexus ของทีมและทำลาย Nexus ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อเป็นทีมสุดท้ายที่เหลือรอด
ทั่วทั้งสนามรบจะมีทรัพยากรให้คุณสามารถเก็บรวบรวมนำไปซื้ออาวุธและไอเทมที่ทรงพลังยิ่งขึ้น รวมไปถึงกล่องไอเทมที่ดร็อปลงมาจากฟากฟ้าและ Lucky Blocks ที่ส่งลงมาโดยผู้สนับสนุนของคุณ ซึ่งการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ต่างๆจะเป็นตัวชี้ชะตาความสำเร็จหรือความล้มเหลวของทีม
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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