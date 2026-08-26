"Petit Planet" เกมจำลองชีวิตสร้างดาวจาก HoYoverse พร้อมเปิดตัวฤดูหนาวปีนี้

HoYoverse ประกาศในงานGamescom 2026 ว่า "Petit Planet"เกมจำลองการใช้ชีวิตบนดวงดำวที่แสนอบอุ่น มีกำหนดเปิดให้บริการทั่วโลกในช่วงฤดูหนาวของปีนี้ พร้อมให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วทั้งบน iOS, Android และ PC
ตัวอย่างใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวในงาน Gamescom Opening Night Live ครั้งนี้ ได้ค่อยๆ เผยภาพทิวทัศน์ของดวงดาวที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความมีชีวิตชีวา... ทั้งสายเบ็ดตกปลาที่สั่นไหวเบาๆ ท่ามกลางแสงแดด พืชผลที่เติบโตงอกงามตามการผลัดเปลี่ยนของฤดูกาล คุณสามารถแหงนมองหมู่ดาวเต็มท้องฟ้าท่ามกลางทะเลดาวที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขต และออกเดินทางท่องเที่ยวได้ตามที่ใจต้องการ พร้อมทั้งแบ่งปันเรื่องราวให้กับเพื่อนบ้านที่พบเจอ หรือจะเดินเข้าสู่ตลาดห้วงดาราที่แสนคึกคัก เพื่อทำความรู้จักกับผู้ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกัน ท่ามกลางเสียงหัวเราะอย่างมีความสุข โลกแห่งเทพนิยายที่เติบโตขึ้นจากดินแดนแห่งความปรารถนาดีแห่งนี้ กำลังรอคอยให้ผู้หล่อเลี้ยงดาวทุกคนได้เข้ามาสำรวจ
https://youtube.com/watch?v=RTjd0hhFO74&is=T287K8C0H2LsCiFv
"Petit Planet" เป็นเกมจำลองการใช้ชีวิตบนดวงดาวที่แสนอบอุ่นเกมแรกจาก HoYoverse
โดยในเกมนี้ ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น "ผู้หล่อเลี้ยงดาว" และเป็นเจ้าของดวงดาวส่วนตัวที่สามารถปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ รวมถึงจัดสรรพื้นที่ใช้งานได้ตามใจชอบ คุณสามารถสะสมทรัพยากรจากการเก็บเกี่ยวในชีวิตประจำวัน เพื่อนำมาสร้างเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งสถานที่ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นบ้านในฝัน บนดวงดาวที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
เกมนี้มีระบบปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่หลากหลาย โดยเหล่าเพื่อนบ้านขนปุยจะเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการออกไปเก็บเกี่ยวด้วยกัน ผจญภัยร่วมกัน สร้างบ้าน หรือคอยอยู่เคียงข้างคุณในทุกๆ วันที่แสนธรรมดาแต่อบอุ่นใจ เมื่อคุณพร้อมจะออกเดินทางสู่โลกที่กว้างใหญ่ขึ้น ก็สามารถล่องเรือสู่ทะเลดาว และไปยังเกาะดวงดาวที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ เพื่อค้นหาทรัพยากรหายาก และการผจญภัยที่ซ่อนอยู่ในสภาพแวดล้อม รวมถึงระบบนิเวศอันหลากหลาย นอกจากนี้ เมื่อคุณก้าวเข้าสู่ตลาดห้วงดาราที่แสนคึกคัก คุณยังจะได้สร้าง "ความเชื่อมโยง" อันแสนอบอุ่นกับผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านกิจกรรมแสนสนุกมากมายอีกด้วย
ในช่วงงาน Gamescom 2026 นี้ "Petit Planet" จะเปิดให้สื่อมวลชนและผู้เล่นได้ทดลองเล่น ณ ฮอลล์ 6.1 บูธ B030 ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยตัวเอง ทั้งนี้เกมมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงฤดูหนาวของปีนี้ ซึ่งขณะนี้หน้าลงทะเบียนล่วงหน้าทั้งใน Apple App Store, Google Play Store และ Epic Games
Store ก็ได้เปิดให้บริการแล้ว การลงทะเบียนล่วงหน้าในทุกแพลตฟอร์มกำลังเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้เล่นสามารถค้นหาคำว่า "Petit Planet" บนทุกแพลตฟอร์มเพื่อทำการลงทะเบียนล่วงหน้า และรับการแจ้งเตือนเมื่อเกมเปิดให้บริการได้เป็นกลุ่มแรก
นอกจากนี้ เว็บไซต์ทางการกำลังทำการอัปเดตรูปโฉมใหม่ ผู้เล่นสามารถเข้าไปชมเนื้อหาล่าสุดได้ที่: https://planet.hoyoverse.com/ ทั้งนี้ "การทดสอบครั้งสุดท้าย" รอบใหม่ของเกมจะมีการแจ้งความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้ โปรดคอยติดตามข่าวสารล่าสุดของ "Petit Planet" ได้ที่บัญชีคอมมูนิตี้ทางการ @PetitPlanetGame (YouTube, X, Facebook) และบัญชี Instagram @petitplanetgame
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