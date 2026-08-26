"Nodus Fall" เกมใหม่จากค่ายหมี ที่มีกลิ่นอาย Elden Ring ผสมมอนฮันฯ

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า HoYoverse จะสลัดทิ้งความน่ารักสดใสเพื่อหันมาเอาใจผู้เล่นสายฮาร์ดคอร์ กับผลงานใหม่ที่ทั้งโหดเลือดสาดและดูฉีกต่างออกไปจากที่ผ่านๆมา
ล่าสุดภายในงาน Gamescom 2026 ทางบริษัท HoYoverse ได้ออกมาเปิดเผยตัวอย่างแรกของ Nodus Fall ผลงานเกมแอ็คชั่นผจญภัยไตเติ้ลใหม่แกะกล่องบนโลกแฟนตาซีที่สุดแสนจะมืดมน มันดาร์คเสียจนพาเราหลงลืมไปว่านี่คือสตูดิโอเดียวกันกับที่เคยสร้างเกมเนื้อหาชวนผ่อนคลายอย่าง Genshin Impact
จากภาพเกมเพลย์สู้รบอันดุเดือดกับเจ้ามังกรตัวใหญ่ และฉากการบั่นคอมอนสเตอร์จนศีรษะหลุดกระเด็นออกจากบ่า มันช่างชวนให้เรานึกถึงเกมแนวโซลไลค์อย่าง Dark Souls และ Elden Ring ของค่าย FromSoftware เสียเหลือเกิน แถมระบบต่อสู้ที่ช่วยเหลือกันเป็นทีมร่วมกับเหล่ามิตรสหาย มันก็น่าจะมีองค์ประกอบของเกม Monster Hunter ปะปนรวมอยู่ในนั้นด้วย
ตามข้อมูล เกมนี้เป็นแนวแฟนตาซีดาร์คโอเพ่นเวิลด์ที่สร้างขึ้นด้วย Unreal Engine โดยผู้เล่นจะต้องรวมกลุ่มกันเพื่อปราบเหล่าบอสทรงพลัง อย่างไรก็ดี เรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าตัวเกมจะมุ่งเน้นออนไลน์มัลติเพลเยอร์เป็นหลักเหมือนกับ Elden Ring Nightreign หรือว่าเป็นเกมที่สามารถเล่นได้คนเดียวแล้วเปิดให้คนอื่นเข้ามาร่วมแจมและออกจากเกมได้ตามต้องการกันแน่
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
nodusfall
gamesbeat
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